Путин встретился с лидерами фракций Госдумы - РИА Новости, 18.09.2025
15:40 18.09.2025 (обновлено: 16:04 18.09.2025)
Путин встретился с лидерами фракций Госдумы
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Ново-Огарево встретился с лидерами фракций Госдумы, передает корреспондент РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что во встрече примут участие лидер фракции "Единой России" Владимир Васильев, лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, лидер фракции "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов и лидер фракции "Новых людей" Алексей Нечаев. После встречи Путин проведет отдельные встречи с руководителями фракций. Во встрече президента с лидерами фракций также принимают участие первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Госдума 16 сентября провела первое пленарное заседание осенней сессии, которая продлится до конца декабря. Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания, в законотворческом портфеле Госдумы сейчас находится 1174 законопроекта, из которых 921 - на стадии предварительного рассмотрения. Одним из приоритетных направлений работы Госдумы является поддержка участников специальной военной операции. По словам спикера Госдумы, на эту тему сейчас на рассмотрении находятся 27 законопроектов. Кроме того, в ближайшее время Госдума продолжит законодательную работу по защите граждан от мошенников. Основу депутатской работы в ходе осенней сессии также составит тема, связанная с борьбой с незаконной миграцией. Депутаты будут работать над вопросами защиты суверенитета России, продовольственной безопасности, поддержки матерей и детей, повышения производительности труда, экологии, искусственного интеллекта. Одним из ключевых событий осенней сессии нижней палаты парламента является рассмотрение проекта федерального бюджета РФ. Правительство РФ планирует внести в Госдуму проект о бюджете РФ на 2026 и плановые 2027-2028 годы до 1 октября, депутаты уже подготовились к его рассмотрению, сообщал Володин.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководителями фракций политических партий в Госдуме РФ
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Ново-Огарево встретился с лидерами фракций Госдумы, передает корреспондент РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что во встрече примут участие лидер фракции "Единой России" Владимир Васильев, лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, лидер фракции "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов и лидер фракции "Новых людей" Алексей Нечаев. После встречи Путин проведет отдельные встречи с руководителями фракций.
Встреча Путина с руководством фракций Госдумы. Прямая трансляция
Вчера, 15:39
Во встрече президента с лидерами фракций также принимают участие первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума 16 сентября провела первое пленарное заседание осенней сессии, которая продлится до конца декабря. Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания, в законотворческом портфеле Госдумы сейчас находится 1174 законопроекта, из которых 921 - на стадии предварительного рассмотрения.
Одним из приоритетных направлений работы Госдумы является поддержка участников специальной военной операции. По словам спикера Госдумы, на эту тему сейчас на рассмотрении находятся 27 законопроектов.
Кроме того, в ближайшее время Госдума продолжит законодательную работу по защите граждан от мошенников. Основу депутатской работы в ходе осенней сессии также составит тема, связанная с борьбой с незаконной миграцией. Депутаты будут работать над вопросами защиты суверенитета России, продовольственной безопасности, поддержки матерей и детей, повышения производительности труда, экологии, искусственного интеллекта.
Одним из ключевых событий осенней сессии нижней палаты парламента является рассмотрение проекта федерального бюджета РФ. Правительство РФ планирует внести в Госдуму проект о бюджете РФ на 2026 и плановые 2027-2028 годы до 1 октября, депутаты уже подготовились к его рассмотрению, сообщал Володин.
Песков ответил на вопрос о встрече Путина с лидерами думских фракций
Вчера, 13:10
