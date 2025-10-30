В Госдуме предложили объявить 7 ноября выходным

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы во главе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым внесли в нижнюю палату законопроект, которым предлагается объявить 7 ноября выходным в честь дня Октябрьской революции, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью Трудового кодекса Российской Федерации о нерабочих праздничных днях.

"(Нерабочие праздничные дни - ред.) 7 ноября - День Великой Октябрьской социалистической революции", - говорится в тексте законопроекта.

"Принятие настоящего законопроекта будет способствовать повышению осведомленности граждан о ключевых событиях XX века, а сам законопроект получит широкую общественную поддержку ввиду особого отношения миллионов граждан к дате 7 ноября", - считают авторы инициативы.