В Госдуме предложили объявить 7 ноября выходным
Депутаты Госдумы во главе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым внесли в нижнюю палату законопроект, которым предлагается объявить 7 ноября выходным в честь дня... РИА Новости, 30.10.2025
общество
россия
белоруссия
геннадий зюганов
госдума рф
кпрф
россия
белоруссия
общество, россия, белоруссия, геннадий зюганов, госдума рф, кпрф
Общество, Россия, Белоруссия, Геннадий Зюганов, Госдума РФ, КПРФ
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы во главе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым внесли в нижнюю палату законопроект, которым предлагается объявить 7 ноября выходным в честь дня Октябрьской революции, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе.
Законопроектом предлагается внести изменения в статью Трудового кодекса Российской Федерации о нерабочих праздничных днях.
"(Нерабочие праздничные дни - ред.) 7 ноября - День Великой Октябрьской социалистической революции", - говорится в тексте законопроекта.
В пояснительной записке к документу депутаты ГД
подчеркнули, что сохранение даты революции в исторической памяти будет способствовать укреплению гражданской сплоченности в условиях развязанной коллективным Западом гибридной войны против России
.
"Принятие настоящего законопроекта будет способствовать повышению осведомленности граждан о ключевых событиях XX века, а сам законопроект получит широкую общественную поддержку ввиду особого отношения миллионов граждан к дате 7 ноября", - считают авторы инициативы.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов
в беседе с РИА Новости напомнил, что аналогичная норма уже действует в Белоруссии
. Он добавил, что законопроект направлен на восстановление исторической справедливости и поможет сохранить память о ключевых событиях XX века.