Мишустин пообещал посетить Орловскую область, когда там достроят больницу
Мишустин пообещал посетить Орловскую область, когда там достроят больницу - РИА Новости, 03.02.2026
Мишустин пообещал посетить Орловскую область, когда там достроят больницу
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал лидеру КПРФ Геннадию Зюганову посетить Орловскую область, когда там будет достроена больница. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T15:52:00+03:00
2026-02-03T15:52:00+03:00
2026-02-03T18:18:00+03:00
Орловская область, Россия, Михаил Мишустин, Геннадий Зюганов, Андрей Клычков, КПРФ, Госдума РФ
Мишустин пообещал посетить Орловскую область, когда там достроят больницу
Мишустин пообещал Зюганову посетить Орловскую область, когда достроят больницу