Мишустин пообещал посетить Орловскую область, когда там достроят больницу
15:52 03.02.2026 (обновлено: 18:18 03.02.2026)
Мишустин пообещал посетить Орловскую область, когда там достроят больницу
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал лидеру КПРФ Геннадию Зюганову посетить Орловскую область, когда там будет достроена больница. РИА Новости, 03.02.2026
орловская область, россия, михаил мишустин, геннадий зюганов, андрей клычков, кпрф, госдума рф
Орловская область, Россия, Михаил Мишустин, Геннадий Зюганов, Андрей Клычков, КПРФ, Госдума РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции КПРФ. 3 февраля 2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции КПРФ. 3 февраля 2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции КПРФ. 3 февраля 2026
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал лидеру КПРФ Геннадию Зюганову посетить Орловскую область, когда там будет достроена больница.
Во вторник председатель правительства провел встречу с депутатами фракции КПРФ в Госдуме. Во время встречи Зюганов пригласил Мишустина в Орловскую область.
"Я вам обещал, что обязательно посещу. Андрей Клычков (губернатор Орловской области - ред.) обещал лично... больницу, которую все там ждут, достроить. Вот когда достроит больницу господин Клычков, мы договоримся о том, что мы обязательно поедем с визитом. Это очень важный проект, и просил бы и партию в том числе посмотреть, что можно еще сделать для того, чтобы дисциплина связанная была с ее реализацией. Я имею в виду - достройка больницы, (чтобы - ред.) она случилась", - сказал Мишустин Зюганову.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Правительство направит 1,8 миллиарда рублей на строительство больниц
7 июля 2025, 10:36
 
Орловская областьРоссияМихаил МишустинГеннадий ЗюгановАндрей КлычковКПРФГосдума РФ
 
 
