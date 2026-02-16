Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил главу Орловской области с рекордом по урожайности пшеницы - РИА Новости, 16.02.2026
14:25 16.02.2026
Путин поздравил главу Орловской области с рекордом по урожайности пшеницы
Путин поздравил главу Орловской области с рекордом по урожайности пшеницы - РИА Новости, 16.02.2026
Путин поздравил главу Орловской области с рекордом по урожайности пшеницы
Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Орловской области Андрея Клычкова с рекордными показателями по урожайности пшеницы. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T14:25:00+03:00
2026-02-16T14:25:00+03:00
орловская область
россия
владимир путин
геннадий зюганов
кпрф
общество
орловская область
россия
орловская область, россия, владимир путин, геннадий зюганов, кпрф, общество
Орловская область, Россия, Владимир Путин, Геннадий Зюганов, КПРФ, Общество
Путин поздравил главу Орловской области с рекордом по урожайности пшеницы

Путин поздравил главу Орловской области Клычкова с рекордом по урожаю пшеницы

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Орловской области Андрея Клычкова с рекордными показателями по урожайности пшеницы.
Путин в понедельник принял главу региона с докладом в Кремле. Они обсудили вопросы социально-экономического развития области. Говоря о ситуации в сельском хозяйстве, Клычков упомянул слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова о достижениях региона по пшенице.
"И то, что на прошлом Госсовете Геннадий Андреевич говорил, действительно нам удалось добиться рекордных урожаев: 185 центнеров с гектара", - сказал глава региона.
"Это здорово. Поздравляю вас", - ответил Путин.
Зюганов на заседании Государственного Совета РФ в конце прошлого года рассказал о лучшем в мире урожае пшеницы в Орловской области и предложил распространить такую методику выращивания на другие регионы для удваивания производства зерна.
Орловская областьРоссияВладимир ПутинГеннадий ЗюгановКПРФОбщество
 
 
