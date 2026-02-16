https://ria.ru/20260216/putin-2074703892.html
Путин поздравил главу Орловской области с рекордом по урожайности пшеницы
Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Орловской области Андрея Клычкова с рекордными показателями по урожайности пшеницы. РИА Новости, 16.02.2026
