Слуцкий раскритиковал идею КПРФ объявить 7 ноября выходным
Слуцкий раскритиковал идею КПРФ объявить 7 ноября выходным - РИА Новости, 30.10.2025
Слуцкий раскритиковал идею КПРФ объявить 7 ноября выходным
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий не поддержал инициативу КПРФ объявить 7 ноября выходным в честь дня Октябрьской революции, назвав этот день общенациональной... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T18:22:00+03:00
2025-10-30T18:22:00+03:00
2025-10-30T18:45:00+03:00
общество
россия
леонид слуцкий (политик)
геннадий зюганов
кпрф
лдпр
госдума рф
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Геннадий Зюганов, КПРФ, ЛДПР, Госдума РФ
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий не поддержал инициативу КПРФ объявить 7 ноября выходным в честь дня Октябрьской революции, назвав этот день общенациональной трагедией, а не праздником.
Ранее в четверг депутаты Госдумы
от фракции КПРФ
во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым
внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается объявить 7 ноября выходным в честь дня Октябрьской революции.
"У КПРФ — осеннее обострение. Коммунисты сегодня предложили сделать 7 ноября выходным днем. Они заговорили о выходном в честь "октябрьского переворота" в День памяти жертв политических репрессий - день, когда страна вспоминает о миллионах истерзанных, расстрелянных, сосланных — мучениках большевизма. Не будет такого праздника в России
! Для ЛДПР
7 ноября — еще один день памяти и скорби. День общенациональной трагедии. Помним и склоняем головы", - написал Слуцкий
в своем Telegram-канале.
По словам парламентария, Россию в ноябре 1917 года "предали и растерзали". Он добавил, что сегодня русский народ вспоминает о пострадавших в тот период людях, о жестокости и несправедливости.
"А что, собственно, предлагает отмечать КПРФ? Развал великой страны? Красный террор? Может, позорный Брестский мир, репарации, утрату территорий, золотого запаса и культурных ценностей? Гражданскую войну, во время которой погибло в разы больше русских, чем в Первую мировую? Или методичное истребление российской элиты, которая либо уехала, либо была уничтожена?" - добавил он.