Слуцкий раскритиковал идею КПРФ объявить 7 ноября выходным

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий не поддержал инициативу КПРФ объявить 7 ноября выходным в честь дня Октябрьской революции, назвав этот день общенациональной трагедией, а не праздником.

Ранее в четверг депутаты Госдумы от фракции КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается объявить 7 ноября выходным в честь дня Октябрьской революции.

"У КПРФ — осеннее обострение. Коммунисты сегодня предложили сделать 7 ноября выходным днем. Они заговорили о выходном в честь "октябрьского переворота" в День памяти жертв политических репрессий - день, когда страна вспоминает о миллионах истерзанных, расстрелянных, сосланных — мучениках большевизма. Не будет такого праздника в России ! Для ЛДПР 7 ноября — еще один день памяти и скорби. День общенациональной трагедии. Помним и склоняем головы", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, Россию в ноябре 1917 года "предали и растерзали". Он добавил, что сегодня русский народ вспоминает о пострадавших в тот период людях, о жестокости и несправедливости.