Слуцкий раскритиковал идею КПРФ объявить 7 ноября выходным - РИА Новости, 30.10.2025
18:22 30.10.2025 (обновлено: 18:45 30.10.2025)
Слуцкий раскритиковал идею КПРФ объявить 7 ноября выходным
Слуцкий раскритиковал идею КПРФ объявить 7 ноября выходным
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий не поддержал инициативу КПРФ объявить 7 ноября выходным в честь дня Октябрьской революции, назвав этот день общенациональной... РИА Новости, 30.10.2025
общество
россия
леонид слуцкий (политик)
геннадий зюганов
кпрф
лдпр
госдума рф
россия
общество, россия, леонид слуцкий (политик), геннадий зюганов, кпрф, лдпр, госдума рф
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Геннадий Зюганов, КПРФ, ЛДПР, Госдума РФ
Слуцкий раскритиковал идею КПРФ объявить 7 ноября выходным

Слуцкий не поддержал идею КПРФ объявить 7 ноября выходным

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий не поддержал инициативу КПРФ объявить 7 ноября выходным в честь дня Октябрьской революции, назвав этот день общенациональной трагедией, а не праздником.
Ранее в четверг депутаты Госдумы от фракции КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается объявить 7 ноября выходным в честь дня Октябрьской революции.
"У КПРФ — осеннее обострение. Коммунисты сегодня предложили сделать 7 ноября выходным днем. Они заговорили о выходном в честь "октябрьского переворота" в День памяти жертв политических репрессий - день, когда страна вспоминает о миллионах истерзанных, расстрелянных, сосланных — мучениках большевизма. Не будет такого праздника в России! Для ЛДПР 7 ноября — еще один день памяти и скорби. День общенациональной трагедии. Помним и склоняем головы", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По словам парламентария, Россию в ноябре 1917 года "предали и растерзали". Он добавил, что сегодня русский народ вспоминает о пострадавших в тот период людях, о жестокости и несправедливости.
"А что, собственно, предлагает отмечать КПРФ? Развал великой страны? Красный террор? Может, позорный Брестский мир, репарации, утрату территорий, золотого запаса и культурных ценностей? Гражданскую войну, во время которой погибло в разы больше русских, чем в Первую мировую? Или методичное истребление российской элиты, которая либо уехала, либо была уничтожена?" - добавил он.
ОбществоРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Геннадий ЗюгановКПРФЛДПРГосдума РФ
 
 
