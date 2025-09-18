Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил предложение о ежеквартальной индексации пенсий - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:52 18.09.2025
https://ria.ru/20250918/putin-2042851250.html
Путин оценил предложение о ежеквартальной индексации пенсий
Путин оценил предложение о ежеквартальной индексации пенсий - РИА Новости, 18.09.2025
Путин оценил предложение о ежеквартальной индексации пенсий
Президент РФ Владимир Путин заявил, что можно подумать о ежеквартальной индексации пенсий и социальных пособий на фоне показателей инфляции, но лучше подавлять... РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T22:52:00+03:00
2025-09-18T22:52:00+03:00
россия
владимир путин
сергей миронов
дмитрий песков
единая россия
кпрф
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529269_0:0:3111:1750_1920x0_80_0_0_c0950fe3ef5ba387bc799918ad7b7f1a.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что можно подумать о ежеквартальной индексации пенсий и социальных пособий на фоне показателей инфляции, но лучше подавлять рост цен. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов на встрече с Путиным в четверг из-за показателей инфляции предложил ввести ежеквартальную индексацию пенсий, которая сейчас проводится раз в год. "Индексация ежеквартально различных социальных пособий. В целом, конечно, хотелось бы это сделать, надо подумать. Есть другой способ. Вы сказали, это в связи с тем, что инфляция у нас достаточно высокая, но есть другой способ: подавление инфляции, чтобы такой проблемы не было", - отреагировал глава государства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что во встрече Путина с главами думских фракций в четверг примут участие лидер фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, Миронов и лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев. После встречи президент провел отдельные встречи с руководителями фракций. Во встрече путина также принимали участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин.
https://ria.ru/20250918/putin-2042787143.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529269_380:0:3111:2048_1920x0_80_0_0_ec07b55385929e18b98b66f2f6811852.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, сергей миронов, дмитрий песков, единая россия, кпрф, лдпр
Россия, Владимир Путин, Сергей Миронов, Дмитрий Песков, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР
Путин оценил предложение о ежеквартальной индексации пенсий

Путин заявил, что надо обдумать предложение о ежеквартальной индексации пенсий

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что можно подумать о ежеквартальной индексации пенсий и социальных пособий на фоне показателей инфляции, но лучше подавлять рост цен.
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов на встрече с Путиным в четверг из-за показателей инфляции предложил ввести ежеквартальную индексацию пенсий, которая сейчас проводится раз в год.
"Индексация ежеквартально различных социальных пособий. В целом, конечно, хотелось бы это сделать, надо подумать. Есть другой способ. Вы сказали, это в связи с тем, что инфляция у нас достаточно высокая, но есть другой способ: подавление инфляции, чтобы такой проблемы не было", - отреагировал глава государства.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что во встрече Путина с главами думских фракций в четверг примут участие лидер фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, Миронов и лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев. После встречи президент провел отдельные встречи с руководителями фракций. Во встрече путина также принимали участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Путин поддержал предложение официально продавать "красивые" номера
Вчера, 17:38
 
РоссияВладимир ПутинСергей МироновДмитрий ПесковЕдиная РоссияКПРФЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала