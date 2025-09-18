https://ria.ru/20250918/putin-2042851250.html
Путин оценил предложение о ежеквартальной индексации пенсий
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что можно подумать о ежеквартальной индексации пенсий и социальных пособий на фоне показателей инфляции, но лучше подавлять рост цен. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов на встрече с Путиным в четверг из-за показателей инфляции предложил ввести ежеквартальную индексацию пенсий, которая сейчас проводится раз в год. "Индексация ежеквартально различных социальных пособий. В целом, конечно, хотелось бы это сделать, надо подумать. Есть другой способ. Вы сказали, это в связи с тем, что инфляция у нас достаточно высокая, но есть другой способ: подавление инфляции, чтобы такой проблемы не было", - отреагировал глава государства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что во встрече Путина с главами думских фракций в четверг примут участие лидер фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, Миронов и лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев. После встречи президент провел отдельные встречи с руководителями фракций. Во встрече путина также принимали участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин.
