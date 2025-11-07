https://ria.ru/20251107/peskov-2053420901.html
Песков прокомментировал идею объявить 7 ноября выходным
Песков прокомментировал идею объявить 7 ноября выходным - РИА Новости, 07.11.2025
Песков прокомментировал идею объявить 7 ноября выходным
С исторической точки зрения праздник 7 ноября потерял актуальность, но нужно с уважением относиться к мнению старшего поколения, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T13:01:00+03:00
2025-11-07T13:01:00+03:00
2025-11-07T13:01:00+03:00
общество
россия
дмитрий песков
геннадий зюганов
госдума рф
кпрф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148116/17/1481161756_0:318:4854:3048_1920x0_80_0_0_d51108683c3b9861bd41f53c0605106e.jpg
https://ria.ru/20251106/revolyutsiya-1829017323.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148116/17/1481161756_184:0:4671:3365_1920x0_80_0_0_9b01d5ef1be34f04d4348b948da5ef26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий песков, геннадий зюганов, госдума рф, кпрф
Общество, Россия, Дмитрий Песков, Геннадий Зюганов, Госдума РФ, КПРФ
Песков прокомментировал идею объявить 7 ноября выходным
Песков: с исторической точки зрения праздник 7 ноября потерял актуальность