Песков прокомментировал идею объявить 7 ноября выходным - РИА Новости, 07.11.2025
13:01 07.11.2025
Песков прокомментировал идею объявить 7 ноября выходным
Песков прокомментировал идею объявить 7 ноября выходным
С исторической точки зрения праздник 7 ноября потерял актуальность, но нужно с уважением относиться к мнению старшего поколения, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.11.2025
общество
россия
дмитрий песков
геннадий зюганов
госдума рф
кпрф
общество, россия, дмитрий песков, геннадий зюганов, госдума рф, кпрф
Общество, Россия, Дмитрий Песков, Геннадий Зюганов, Госдума РФ, КПРФ
Песков прокомментировал идею объявить 7 ноября выходным

Песков: с исторической точки зрения праздник 7 ноября потерял актуальность

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. С исторической точки зрения праздник 7 ноября потерял актуальность, но нужно с уважением относиться к мнению старшего поколения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Однозначно, что с точки зрения, наверное, исторической этот праздник, он в какой-то мере свою релевантность утерял. Но с другой стороны, конечно, с пониманием можно и нужно относиться к позиции старшего поколения, которое всю жизнь этот праздник праздновало", - сказал Песков журналистам.
Ранее депутаты Госдумы от фракции КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается объявить 7 ноября выходным в честь дня Октябрьской революции.
ОбществоРоссияДмитрий ПесковГеннадий ЗюгановГосдума РФКПРФ
 
 
