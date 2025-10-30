В Госдуме предложили сделать день Октябрьской революции выходным

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы во главе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым внесут в ГД законопроект, которым предлагается объявить 7 ноября выходным в честь дня Октябрьской социалистической революции, копия документа есть в распоряжении РИА Новости.