В Госдуме предложили сделать день Октябрьской революции выходным - РИА Новости, 30.10.2025
01:08 30.10.2025 (обновлено: 03:03 30.10.2025)
В Госдуме предложили сделать день Октябрьской революции выходным
общество, россия, белоруссия, москва, геннадий зюганов, госдума рф, кпрф
Общество, Россия, Белоруссия, Москва, Геннадий Зюганов, Госдума РФ, КПРФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы во главе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым внесут в ГД законопроект, которым предлагается объявить 7 ноября выходным в честь дня Октябрьской социалистической революции, копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
Законопроектом предлагается внести изменения в статью Трудового кодекса Российской Федерации о нерабочих праздничных днях.
"(Нерабочие праздничные дни - ред.) 7 ноября - День Великой Октябрьской социалистической революции", - говорится в тексте законопроекта.
В пояснительной записке к документу депутаты ГД подчеркнули, что сохранение даты революции в исторической памяти будет способствовать укреплению гражданской сплоченности в условиях развязанной коллективным Западом гибридной войны против России.
"Принятие настоящего законопроекта будет способствовать повышению осведомленности граждан о ключевых событиях XX века, а сам законопроект получит широкую общественную поддержку ввиду особого отношения миллионов граждан к дате 7 ноября", - констатировали авторы инициативы.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с РИА Новости напомнил, что аналогичная норма уже действует в Белоруссии.
"Законопроект направлен на восстановление исторической справедливости и поможет сохранить память о ключевых событиях XX века, включая парад 7 ноября 1941 года, который стал уникальным событием в мировой истории и переломным моментом в ходе Битвы за Москву, который приблизил победу советского народа в Великой Отечественной войне", - добавил Зюганов.
