Биография Терезы Мэй

Начальное образование получила как в государственных, так и в частных школах.

Окончила колледж Святого Хью Оксфордского университета, где изучала географию.

Трудовую деятельность начала в Банке Англии.

В 1989-1997 годах работала в Ассоциации по оплате клиринговых услуг.

В 1986-1994 годах была членом местного совета лондонского района Мертон.

В 1997 году Тереза Мэй была избрана в парламент от округа Мейденхед.

В 1999-2001 годах она была "теневым" министром образования и занятости, с 2001 года по 2002 год – "теневым" министром транспорта, с 2004 года по 2005 год – "теневым" министром по вопросам семьи, в 2005 году – "теневым" министром культуры, СМИ и спорта. В 2005-2009 годах Мэй занимала пост "теневого" лидера палаты общин.

С 2002 по 2003 год Тереза Мэй занимала пост председателя Консервативной партии, став первой женщиной-лидером в истории партии.

После победы консерваторов на выборах в мае 2010 года Мэй была назначена министром внутренних дел. Одновременно в 2010-2012 годах она занимала пост министра по делам женщин и равных возможностей.

11 июля 2016 года Тереза Мэй была утверждена на пост лидера Консервативной партии.

13 июля 2016 года королева Великобритании Елизавета Вторая назначила Терезу Мэй премьер-министром страны.

Тереза Мэй лишилась поддержки кабинета министров на фоне ситуации с Brexit. Референдум по выходу Великобритании из Евросоюза прошел в июне 2016 года , большинство подданных королевства поддержали его. 20 ноября 2018 года Европейский совет одобрил соглашение по Brexit и постановил обеспечить вступление в силу договора 30 марта 2019 года (в последующем этот срок неоднократно сдвигался).

24 мая 2019 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила , что уйдет с поста лидера Консервативной партии 7 июня. Это означает, что Мэй должна покинуть и пост премьера страны. Соответствующее заявление ее вынудили сделать однопартийцы, в том числе члены кабинета министров, недовольные представленным Мэй обновленным соглашением с ЕС по Brexit.

Тереза Мэй замужем за банкиром Филиппом Мэем, детей у супругов нет.