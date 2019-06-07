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РИА Новости

Биография Терезы Мэй

01:10
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТереза Мэй. Архивное фото
Тереза Мэй. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Тереза Мэй. Архивное фото
Тереза Мэй (Theresa May) родилась 1 октября 1956 года в Истборне, графство Суссекс, Великобритания, в семье англиканского священника.
Начальное образование получила как в государственных, так и в частных школах.
Окончила колледж Святого Хью Оксфордского университета, где изучала географию.
Трудовую деятельность начала в Банке Англии.
В 1989-1997 годах работала в Ассоциации по оплате клиринговых услуг.
В 1986-1994 годах была членом местного совета лондонского района Мертон.
В 1997 году Тереза Мэй была избрана в парламент от округа Мейденхед.
В 1999-2010 годах она занимала различные посты в "теневом кабинете" консерваторов.
В 1999-2001 годах она была "теневым" министром образования и занятости, с 2001 года по 2002 год – "теневым" министром транспорта, с 2004 года по 2005 год – "теневым" министром по вопросам семьи, в 2005 году – "теневым" министром культуры, СМИ и спорта. В 2005-2009 годах Мэй занимала пост "теневого" лидера палаты общин.
С 2002 по 2003 год Тереза Мэй занимала пост председателя Консервативной партии, став первой женщиной-лидером в истории партии.
После победы консерваторов на выборах в мае 2010 года Мэй была назначена министром внутренних дел. Одновременно в 2010-2012 годах она занимала пост министра по делам женщин и равных возможностей.
11 июля 2016 года Тереза Мэй была утверждена на пост лидера Консервативной партии.
13 июля 2016 года королева Великобритании Елизавета Вторая назначила Терезу Мэй премьер-министром страны.
Тереза Мэй лишилась поддержки кабинета министров на фоне ситуации с Brexit. Референдум по выходу Великобритании из Евросоюза прошел в июне 2016 года, большинство подданных королевства поддержали его. 20 ноября 2018 года Европейский совет одобрил соглашение по Brexit и постановил обеспечить вступление в силу договора 30 марта 2019 года (в последующем этот срок неоднократно сдвигался).
Однако прежде документ должен получить одобрение британских законодателей. Соглашение с ЕС было уже трижды отвергнуто депутатами парламента. Согласно последним договоренностям с Евросоюзом, Великобритания должна покинуть ЕС не позднее 31 октября 2019 года.
24 мая 2019 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет с поста лидера Консервативной партии 7 июня. Это означает, что Мэй должна покинуть и пост премьера страны. Соответствующее заявление ее вынудили сделать однопартийцы, в том числе члены кабинета министров, недовольные представленным Мэй обновленным соглашением с ЕС по Brexit.
Тереза Мэй замужем за банкиром Филиппом Мэем, детей у супругов нет.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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