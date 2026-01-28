Стармер не намерен менять нацбезопасность на экономические связи с Китаем

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не променяет нацбезопасность на экономические связи с КНР, заявила канцелярия премьера в преддверии визита британской делегации в Китай.

Стармер отправляется в Китай с визитом. Это первая поездка британского первого лица в эту страну с 2018 года, когда КНР с официальным визитом посещала Тереза Мэй

"Он (Стармер - ред.) обязуется сохранять трезвый взгляд и реалистичный подход как к возможностям, так и к вызовам, которые они представляют... Он ясно даст понять, что мы не будем обменивать экономическое сотрудничество на нацбезопасность. Он поднимет вопросы, по которым у нас есть разногласия с Китаем", - говорится в публикации на официальном портале правительства Великобритании

По словам Стармера, которого цитирует канцелярия, отношения Великобритании с Китаем долгое время "преследовались непоследовательностью". Теперь же, отмечает канцелярия, премьер намерен действовать в национальных интересах королевства.