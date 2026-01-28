Рейтинг@Mail.ru
Стармер не намерен менять нацбезопасность на экономические связи с Китаем - РИА Новости, 28.01.2026
03:56 28.01.2026
Стармер не намерен менять нацбезопасность на экономические связи с Китаем
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не променяет нацбезопасность на экономические связи с КНР, заявила канцелярия премьера в преддверии визита британской РИА Новости, 28.01.2026
Стармер не намерен менять нацбезопасность на экономические связи с Китаем

© AP Photo / Leon NealПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
© AP Photo / Leon Neal
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не променяет нацбезопасность на экономические связи с КНР, заявила канцелярия премьера в преддверии визита британской делегации в Китай.
Стармер отправляется в Китай с визитом. Это первая поездка британского первого лица в эту страну с 2018 года, когда КНР с официальным визитом посещала Тереза Мэй.
"Он (Стармер - ред.) обязуется сохранять трезвый взгляд и реалистичный подход как к возможностям, так и к вызовам, которые они представляют... Он ясно даст понять, что мы не будем обменивать экономическое сотрудничество на нацбезопасность. Он поднимет вопросы, по которым у нас есть разногласия с Китаем", - говорится в публикации на официальном портале правительства Великобритании.
По словам Стармера, которого цитирует канцелярия, отношения Великобритании с Китаем долгое время "преследовались непоследовательностью". Теперь же, отмечает канцелярия, премьер намерен действовать в национальных интересах королевства.
Ранее газета Times сообщила, что Стармер и его делегация, отправляющиеся с визитом в Китай, везут с собой для работы одноразовые телефоны и ноутбуки, опасаясь шпионажа. Согласно данным газеты Telegraph, китайские хакеры в 2021-2024 годах прослушивали телефоны высокопоставленных чиновников, работавших на премьер-министров Великобритании.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Стармер и его делегация едут в Китай с одноразовыми телефонами, пишет Times
Вчера, 23:43
 
