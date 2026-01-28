https://ria.ru/20260128/starmer-2070675623.html
Стармер не намерен менять нацбезопасность на экономические связи с Китаем
Стармер не намерен менять нацбезопасность на экономические связи с Китаем - РИА Новости, 28.01.2026
Стармер не намерен менять нацбезопасность на экономические связи с Китаем
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не променяет нацбезопасность на экономические связи с КНР, заявила канцелярия премьера в преддверии визита британской РИА Новости, 28.01.2026
Стармер не намерен менять нацбезопасность на экономические связи с Китаем
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не променяет нацбезопасность на экономические связи с КНР, заявила канцелярия премьера в преддверии визита британской делегации в Китай.
Стармер
отправляется в Китай
с визитом. Это первая поездка британского первого лица в эту страну с 2018 года, когда КНР с официальным визитом посещала Тереза Мэй
.
"Он (Стармер - ред.) обязуется сохранять трезвый взгляд и реалистичный подход как к возможностям, так и к вызовам, которые они представляют... Он ясно даст понять, что мы не будем обменивать экономическое сотрудничество на нацбезопасность. Он поднимет вопросы, по которым у нас есть разногласия с Китаем", - говорится в публикации на официальном портале правительства Великобритании
.
По словам Стармера, которого цитирует канцелярия, отношения Великобритании с Китаем долгое время "преследовались непоследовательностью". Теперь же, отмечает канцелярия, премьер намерен действовать в национальных интересах королевства.
Ранее газета Times сообщила, что Стармер и его делегация, отправляющиеся с визитом в Китай, везут с собой для работы одноразовые телефоны и ноутбуки, опасаясь шпионажа. Согласно данным газеты Telegraph, китайские хакеры в 2021-2024 годах прослушивали телефоны высокопоставленных чиновников, работавших на премьер-министров Великобритании.