https://ria.ru/20241117/vizit-1984200676.html

Си Цзиньпин начинает визит в Бразилию

Си Цзиньпин начинает визит в Бразилию - РИА Новости, 17.11.2024

Си Цзиньпин начинает визит в Бразилию

Председатель КНР Си Цзиньпин в воскресенье начинает государственный визит в Бразилию с целью укрепления взаимного политического доверия и координации, китайский РИА Новости, 17.11.2024

2024-11-17T00:22

2024-11-17T00:22

2024-11-17T00:22

в мире

китай

бразилия

рио-де-жанейро (город)

си цзиньпин

мао нин

луис инасиу лула да силва

большая двадцатка

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ПЕКИН, 17 ноя – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в воскресенье начинает государственный визит в Бразилию с целью укрепления взаимного политического доверия и координации, китайский лидер также примет участие в саммите G20 в Рио-де-Жанейро, где расскажет о своем видении справедливого мира на фоне нестабильности мировой экономики и неопределенности в международной обстановке. Нынешний визит Си Цзиньпина в Бразилию станет вторым за последние пять лет, он проведет переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой по двусторонним отношениям, международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес, а также примет участие в церемонии подписания документов о сотрудничестве. "Китай верит, что визит председателя КНР Си Цзиньпина будет способствовать дальнейшему укреплению взаимного политического доверия между двумя сторонами, усилению стратегического, инновационного и ведущего характера двусторонних отношений, укреплению сопряжения стратегий развития двух стран, углублению стратегического общения и координации между двумя сторонами по вопросам глобальных горячих точек, и рука об руку откроет следующие "золотые 50 лет" китайско-бразильских отношений", - заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Она также добавила, что за последние полвека после установления дипотношений КНР и Бразилии их связи всегда сохраняли здоровое и стабильное развитие, плодотворное практическое сотрудничество в различных областях перед лицом международных перемен, став моделью единства, сотрудничества и развития для крупных развивающихся стран, и общее, стратегическое и глобальное влияние двусторонних отношений продолжало расти. В китайском МИД также отмечали, что "дружба Китая и Бразилии имеет долгую историю, она течет подобно реке Янцзы и Амазонке, а мост дружбы соединяет две жаркие земли на протяжении тысяч миль". "Около 200 лет назад первая группа китайских чайных фермеров отправилась через океан в Бразилию, чтобы выращивать чай и обучать своему искусству, и посеянные семена дружбы теперь выросли в большие деревья и расцвели плодами. Дружба народов всегда была источником силы для развития китайско-бразильских отношений, и мы верим, что предстоящий государственный визит председателя Си Цзиньпина в Бразилию еще больше укрепит связи гуманитарных обменов между двумя странами и напишет новую главу в китайско-бразильской дружбе", - заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. ОЖИДАНИЯ ОТ "ДВАДЦАТКИ" Саммит "большой двадцатки", посвящённый "построению справедливого мира и устойчивой планеты", состоится 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро. Си Цзиньпин выступит на саммите с речью и проведет углубленный обмен мнениями с лидерами всех стран на тему "Построение справедливого мира и устойчивой планеты". Китайский МИД ранее заявил, что участие Си Цзиньпина в саммите "Группы двадцати" подчеркивает твердую поддержку Пекином многостороннего подхода и отражает то большое значение, которое Китай придает сотрудничеству в рамках "Группы двадцати". "В настоящее время мировая экономика переживает недостаточные темпы роста, глобальное развитие сталкивается с проблемами, а факторы нестабильности и неопределенности в международной обстановке усиливаются", - указала Мао Нин. Широко ожидается, добавила она, что "Группа двадцати" сыграет свою роль в качестве основного форума для международного экономического сотрудничества, придаст импульс продвижению мирового экономического роста и укажет путь к улучшению глобального экономического управления. "Китай выступает за равноправный и упорядоченный многополярный мир и всеохватывающую экономическую глобализацию и готов работать со всеми сторонами, чтобы содействовать положительным результатам саммита в Рио-де-Жанейро в плане приверженности многостороннему подходу, построения открытой мировой экономики и поддержки устойчивого развития, а также послать четкий сигнал о необходимости развивать сотрудничество между всеми странами в решении проблем, достижении общего процветания и объединении усилий для построения сообщества единой судьбы человечества", - добавили в ведомстве. ПЛАНИРУЕМЫЕ ВСТРЕЧИ Китайская сторона пока не анонсировала, с кем из мировых лидеров планирует встретиться Си Цзиньпин на полях саммита "Большой двадцатки", тем не менее СМИ сообщили о вероятных переговорах с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Так, издание Stern со ссылкой на источники в немецком правительстве ранее сообщило, что Шольц и Си Цзиньпин на полях саммита "большой двадцатки" в Рио-де-Жанейро обсудят двусторонние отношения, украинский и ближневосточный конфликты. При этом агентство Блумберг со ссылкой на источники передает, что Стармер хочет провести на полях саммита стран G20 в Бразилии двустороннюю встречу с Си Цзиньпином, и она может стать первым личным контактом британского и китайского лидеров почти за семь лет. Предыдущая подобная встреча состоялась, когда премьер-министром Великобритании была Тереза Мэй, которая посетила Китай с официальным визитом в начале 2018 года. По сведениям агентства, в настоящий момент обе стороны обсуждают возможность встречи Стармера и Си Цзиньпина на полях саммита 18-19 ноября, однако точные планы пока не утверждены, поскольку графики политиков могут не совпасть.

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https://ria.ru/20241113/rossija-1983417826.html

https://ria.ru/20241112/kitay-1983254083.html

китай

бразилия

рио-де-жанейро (город)

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в мире, китай, бразилия, рио-де-жанейро (город), си цзиньпин, мао нин, луис инасиу лула да силва, большая двадцатка