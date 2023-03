https://ria.ru/20230309/potoki-1856622120.html

Украинцы выкопали Черное море и взорвали газопровод в Балтийском

Все, дело о взрывах "Северных потоков" раскрыто, можно расходиться. The New York Times со ссылкой на очень "достоверные источники в силовых структурах США" легко и просто "доказала", что газопровод взорвала "группа проукраинских активистов", никак не связанная ни с Вашингтоном, ни с Киевом. Особенно подчеркнуто, что среди самодеятельных диверсантов не было граждан ни США, ни Британии.Любопытно, что NYT обосновывает свои невероятные выводы, отталкиваясь от здравого аргумента: "Украина и ее союзники рассматривались некоторыми чиновниками как имеющие наиболее логичный потенциальный мотив для атаки на газопроводы". Но американская газета не рискнула упомянуть, кто из "союзников" Киева больше всех противился строительству "Северных потоков", — нехорошо было бы указывать пальцем на Вашингтон как на главного подозреваемого. Неполиткорректно!Обращает особое внимание то, как моментально эту смехотворную информацию подхватили все основные западные СМИ, стараясь развить ее и добавить новые подробности. Так, германские государственные каналы ARD, SWR и газета Die Zeit сразу же выдали результаты своего совместного "расследования" (как синхронно-то совпало с откровениями американских спецслужбистов!). Из него следует, что газопровод взорвала группа из шести человек (даже сообщается подробность о том, что это были пять мужчин и одна женщина): капитан, два дайвера, два ассистента и доктор. И они якобы использовали для теракта яхту, базирующуюся в Польше и принадлежащую фирме, которой владеют два гражданина Украины.Как все удачно складывается! Известна яхта, ее уже обыскали, известны имена владельцев, известен состав диверсионной группы, уже установлено взрывчатое вещество. И тут журналисты, по идее, должны бы задать логичные вопросы: так уже выписаны ордера на арест диверсантов? Уже установлено, как по Европе через границы беспрепятственно передвигался немалый груз взрывчатки? Уже проведены допросы всех причастных к этой террористической сети? А если нет, что мешает все это осуществить? Но почему-то ни американская, ни германская, ни британская пресса, как по команде (или тут без "как"?) кинувшаяся распространять эту бредовую версию, такие вопросы не задает.Вспомним, как эта пресса долго пыталась замолчать гораздо более авторитетное и достоверное расследование Пулитцеровского лауреата Сеймура Херша. А здесь все основные издания единодушно выдали на-гора абсолютно неудобоваримую историю. Из чего делается однозначный вывод, уже озвученный пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым: "Явно авторы теракта хотят отвлечь внимание. Явно это скоординированный вброс в СМИ".Похоже, разоблачения Херша настолько встревожили американских заказчиков и исполнителей диверсии против критической инфраструктуры Европы, что понадобилось буквально "на коленке" стряпать эту дичайшую историю. И это лишний раз свидетельствует о том, что в западных правительствах и СМИ свою публику считают совершенно примитивными существами, не способными связать воедино факты.Вот давайте предположим сейчас (чисто гипотетически, разумеется), что кто-то перерубит трансатлантические кабели между США и Британией, критически важные для западного бизнеса, или взорвет подводные норвежские газопроводы, снабжающие Европу. Всем понятно, как западные СМИ воспримут публикацию, в которой будет утверждаться (со ссылкой на "самые авторитетные анонимные источники", разумеется), что диверсии осуществлены "проаргентинскими активистами, мечтающими освободить Мальвинские острова от британской оккупации", или же самодеятельной группой сторонников независимости Шотландии. Ясно, что подобные дикие версии даже не будут обсуждаться. Конечно, в таком случае моментально будет обвинена Россия вне зависимости от наличия или отсутствия каких бы то ни было доказательств. Уж мы помним магическое словосочетание "хайли лайкли".Кстати, на днях исполнилось ровно пять лет тому загадочному инциденту в Солсбери. Казалось бы, шикарный повод для британских СМИ, давно уже объявивших Россию виновной в отравлении, вспомнить ту историю, задать вопросы о ходе следствия, поинтересоваться судьбой Скрипалей. Но в России этот юбилей осветили гораздо более широко, чем в Британии, где разве что экс-премьер Тереза Мэй написала в The Sun трогательные воспоминания о том, как она звонила в Вашингтон, когда узнала о "химической атаке". И куда вдруг вся "сенсация" делась!Поражают скоординированность и единение, с которыми западные СМИ шумят или, наоборот, молчат по поводу того или иного инцидента, теракта, диверсии, отравления, убийства. До чего же дружно они кричат "хайли лайкли" при отсутствии каких-то доказательств и набирают воды в рот, если им предъявляют факты, никак не вписывающиеся в картину "мира, основанного на правилах". Того самого мира, где гегемон вправе творить любые преступления в любой точке планеты, даже на территории своих как бы союзников.

