https://ria.ru/20230308/peskov-1856528511.html
Песков прокомментировал публикации в СМИ о взрывах на "Северных потоках"
Песков прокомментировал публикации в СМИ о взрывах на "Северных потоках" - РИА Новости, 08.03.2023
Песков прокомментировал публикации в СМИ о взрывах на "Северных потоках"
Публикации о взрывах на "Северных потоках" — это скоординированный вброс в СМИ, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T07:04
2023-03-08T07:04
2023-03-08T09:59
северный поток
дмитрий песков
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Публикации о взрывах на "Северных потоках" — это скоординированный вброс в СМИ, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Представитель Кремля выразил недоумение, как американские чиновники, на которых ссылаются издания, могут без расследования что-то предполагать про теракты на "Северных потоках".Песков также указал, что Россию по-прежнему не допускают к расследованию. По его словам, несколько дней назад Москва получила ноты об этом от Копенгагена и Стокгольма."Это все не просто странно. Это пахнет чудовищным преступлением. Как минимум страны — акционеры "потоков" и ООН должны требовать срочного прозрачного расследования с участием всех, кто может пролить свет", — добавил представитель Кремля.Накануне газета The New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за диверсией на газопроводах якобы стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь, немецкое издание Zeit написало, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.
https://ria.ru/20230228/potok-1854895699.html
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Северный поток, Дмитрий Песков, Авария на "Северных потоках", В мире, Россия, Москва, Копенгаген, ООН
Песков прокомментировал публикации в СМИ о взрывах на "Северных потоках"
Песков назвал новые публикации о взрывах на "Северных потоках" скоординированным вбросом