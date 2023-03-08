https://ria.ru/20230308/peskov-1856528511.html

Песков прокомментировал публикации в СМИ о взрывах на "Северных потоках"

Песков прокомментировал публикации в СМИ о взрывах на "Северных потоках" - РИА Новости, 08.03.2023

Песков прокомментировал публикации в СМИ о взрывах на "Северных потоках"

Публикации о взрывах на "Северных потоках" — это скоординированный вброс в СМИ, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T07:04

2023-03-08T07:04

2023-03-08T09:59

северный поток

дмитрий песков

авария на "северных потоках"

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москва

копенгаген

оон

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Публикации о взрывах на "Северных потоках" — это скоординированный вброс в СМИ, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Представитель Кремля выразил недоумение, как американские чиновники, на которых ссылаются издания, могут без расследования что-то предполагать про теракты на "Северных потоках".Песков также указал, что Россию по-прежнему не допускают к расследованию. По его словам, несколько дней назад Москва получила ноты об этом от Копенгагена и Стокгольма."Это все не просто странно. Это пахнет чудовищным преступлением. Как минимум страны — акционеры "потоков" и ООН должны требовать срочного прозрачного расследования с участием всех, кто может пролить свет", — добавил представитель Кремля.Накануне газета The New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за диверсией на газопроводах якобы стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь, немецкое издание Zeit написало, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.

https://ria.ru/20230228/potok-1854895699.html

https://ria.ru/20230215/potok-1852057731.html

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