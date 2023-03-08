Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал публикации в СМИ о взрывах на "Северных потоках" - РИА Новости, 08.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:04 08.03.2023 (обновлено: 09:59 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/peskov-1856528511.html
Песков прокомментировал публикации в СМИ о взрывах на "Северных потоках"
Песков прокомментировал публикации в СМИ о взрывах на "Северных потоках" - РИА Новости, 08.03.2023
Песков прокомментировал публикации в СМИ о взрывах на "Северных потоках"
Публикации о взрывах на "Северных потоках" — это скоординированный вброс в СМИ, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T07:04
2023-03-08T09:59
северный поток
дмитрий песков
авария на "северных потоках"
в мире
россия
москва
копенгаген
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_0f68f186fb5e8c240652803496862afd.jpg
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Публикации о взрывах на "Северных потоках" — это скоординированный вброс в СМИ, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Представитель Кремля выразил недоумение, как американские чиновники, на которых ссылаются издания, могут без расследования что-то предполагать про теракты на "Северных потоках".Песков также указал, что Россию по-прежнему не допускают к расследованию. По его словам, несколько дней назад Москва получила ноты об этом от Копенгагена и Стокгольма."Это все не просто странно. Это пахнет чудовищным преступлением. Как минимум страны — акционеры "потоков" и ООН должны требовать срочного прозрачного расследования с участием всех, кто может пролить свет", — добавил представитель Кремля.Накануне газета The New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за диверсией на газопроводах якобы стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь, немецкое издание Zeit написало, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.
https://ria.ru/20230228/potok-1854895699.html
https://ria.ru/20230215/potok-1852057731.html
россия
москва
копенгаген
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_81:60:926:694_1920x0_80_0_0_e901ee691368859f437e22a1681335cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
северный поток, дмитрий песков, авария на "северных потоках", в мире, россия, москва, копенгаген, оон
Северный поток, Дмитрий Песков, Авария на "Северных потоках", В мире, Россия, Москва, Копенгаген, ООН
Песков прокомментировал публикации в СМИ о взрывах на "Северных потоках"

Песков назвал новые публикации о взрывах на "Северных потоках" скоординированным вбросом

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Публикации о взрывах на "Северных потоках" — это скоординированный вброс в СМИ, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«

"Явно авторы теракта хотят отвлечь внимание. Явно это скоординированный вброс в СМИ", — сказал он, комментируя публикации в The New York Times и Zeit.

Представитель Кремля выразил недоумение, как американские чиновники, на которых ссылаются издания, могут без расследования что-то предполагать про теракты на "Северных потоках".
Песков также указал, что Россию по-прежнему не допускают к расследованию. По его словам, несколько дней назад Москва получила ноты об этом от Копенгагена и Стокгольма.
Место утечки на газопроводе Северный поток
Профессор Сакс раскрыл правду о роли США во взрывах на "Северных потоках"
28 февраля, 16:43
"Это все не просто странно. Это пахнет чудовищным преступлением. Как минимум страны — акционеры "потоков" и ООН должны требовать срочного прозрачного расследования с участием всех, кто может пролить свет", — добавил представитель Кремля.
Накануне газета The New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за диверсией на газопроводах якобы стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь, немецкое издание Zeit написало, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
Стало известно, сколько бомб сработало под "Северными потоками"
15 февраля, 03:23
 
Северный потокДмитрий ПесковАвария на "Северных потоках"В миреРоссияМоскваКопенгагенООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала