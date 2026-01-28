Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев прокомментировал визит премьера Британии в Китай
00:30 28.01.2026
Дмитриев прокомментировал визит премьера Британии в Китай
Дмитриев прокомментировал визит премьера Британии в Китай
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... РИА Новости, 28.01.2026
Дмитриев прокомментировал визит премьера Британии в Китай

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что от визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Китай следует ожидать катастрофы и резкой реакции со стороны США.
"Кир Стармер не умеет ходить по лезвию ножа или даже просто ходить. Он не умеет бороться с бандами насильников-педофилов и преступностью среди мигрантов. Он не может отменить ради мира политику правительства Великобритании по подстрекательству к войне. Ожидайте катастрофы и резкой реакции со стороны США", - написал Дмитриев в соцсети X в ответ на публикацию европейского издания о визите Стармера в Китай и его надежде в ходе поездки избежать критики со стороны президента США Дональда Трампа.
Стармер отправляется в Китай с визитом. Это первая поездка британского первого лица в эту страну с 2018 года, когда КНР с официальным визитом посещала Тереза Мэй.
Заголовок открываемого материала