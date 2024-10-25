https://ria.ru/20241025/starmer-1979996998.html

Премьер Британии оказался хуже всех предшественников, показал опрос

Премьер Британии оказался хуже всех предшественников, показал опрос - РИА Новости, 25.10.2024

Премьер Британии оказался хуже всех предшественников, показал опрос

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер справляется со своей работой на посту главы правительства хуже всех своих предшественников с 2007 года, уступает... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T11:23

2024-10-25T11:23

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кир стармер

лиз трасс

риши сунак

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер справляется со своей работой на посту главы правительства хуже всех своих предшественников с 2007 года, уступает только консерватору Лиз Трасс, следует из исследования организации YouGov. По данным исследования, только 26% респондентов оценили работу лейбориста Стармера в качестве премьер-министра положительно. При этом консерватор Риши Сунак, непосредственный предшественник Стармера, получил 29% одобрения, Борис Джонсон - 40%, а занимавшая этот пост до них обоих Тереза Мэй - 46%. Лидером среди консерваторов оказался Дэвид Кэмерон, чью работу оценили положительно 59% опрошенных. Предыдущий премьер-лейборист, Гордон Браун, также получил 59% одобрения респондентов. Консерватор Лиз Трасс, чей срок на посту продлился всего 50 дней, оказалась в конце рейтинга всего с 11% опрошенных, высказавшихся о ее работе положительно. Исследование было проведено с 19 по 21 октября, в нем приняли участие 1688 совершеннолетних граждан Великобритании. Погрешность не указана.

https://ria.ru/20241024/pushkov-1979714885.html

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в мире, великобритания, кир стармер, лиз трасс, риши сунак