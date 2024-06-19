https://ria.ru/20240619/vybory-1954028275.html

Лейбористы в Британии сняли с выборов кандидата за публикацию материала RT

Лейбористы в Британии сняли с выборов кандидата за публикацию материала RT - РИА Новости, 19.06.2024

Лейбористы в Британии сняли с выборов кандидата за публикацию материала RT

Лейбористская партия Великобритании сняла с выборов одного из кандидатов за публикацию материала телеканала RT об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T16:34

2024-06-19T16:34

2024-06-19T19:40

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сергей скрипаль

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сергей лавров

лейбористская партия великобритании

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Лейбористская партия Великобритании сняла с выборов одного из кандидатов за публикацию материала телеканала RT об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, пишет местное издание Press and Journal."Лейбористы сняли своего кандидата <...> за исторические "пророссийские" посты в социальных сетях", — говорится в материале.По данным СМИ, речь идет об Энди Брауне, планировавшем избираться от одного из округов Шотландии. В 2018 году он поделился публикацией RT об инциденте в Солсбери, где говорилось, что использованное для отравления вещество произвели не в России.Кроме того, Браун разместил в соцсетях пост о том, что тогдашний британский премьер Тереза Мэй скрывала жизненно важную информацию о случившемся, указывается в статье. Помимо снятия политика с выборов, партия приостановила его членство на время расследования. Крайний срок утверждения выдвиженцев уже прошел, поэтому Браун сможет баллотироваться как независимый кандидат, а лейбористы формально останутся без представителя в этом избирательном округе, резюмировало издание.Инцидент в СолсбериВ марте 2018 года в Солсбери отравили экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которая приехала к нему в гости. Это спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва обвинения категорически отрицает.Бывший британский премьер Тереза Мэй утверждала, что яд, который якобы выявили в крови Скрипалей, изготовили в России, но в лаборатории Портон-Даун, проводившей идентификацию токсичного химиката в пробах, это опровергли.Москва не раз призывала к совместному расследованию инцидента, но Лондон отказал в доступе к Скрипалям.В октябре того же года британская прокуратура предъявила двум российским гражданам — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на Скрипалей и полицейского Ника Бейли. Как утверждали в королевстве, Петров и Боширов служат в ГРУ. Сами подозреваемые в интервью RT и Sputnik заявляли, что приезжали в Солсбери как туристы, ничего не знали о Скрипалях и работают в фитнес-индустрии.Против них, а также первого замглавы органа внешней разведки Владимира Алексеева и руководителя Игоря Костюкова ввели санкции.

https://ria.ru/20240614/youtube-1952906270.html

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