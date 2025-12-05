ЛОНДОН, 5 дек - РИА Новости. Провокация со Скрипалями – дело рук британских спецслужб, которая была предназначена для отвлечения внимания британцев от кризиса с Brexit, заявил в пятницу посол России в Великобритании Андрей Келин.

Дипломат отметил, что в инцидент в Солсбери явно не был выгоден России, однако сыграл на руку властям Великобритании на фоне кризиса с выходом из Евросоюза.