Келин назвал провокацию со Скрипалями делом рук британских спецслужб
20:48 05.12.2025
Келин назвал провокацию со Скрипалями делом рук британских спецслужб
2025-12-05T20:48:00+03:00
2025-12-05T20:48:00+03:00
Келин назвал провокацию со Скрипалями делом рук британских спецслужб

Посол РФ в Лондоне: провокация со Скрипалями дело рук британских спецслужб

© Фото : Посольство РФ в ВеликобританииПосол России в Великобритании Андрей Келин
Посол России в Великобритании Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Посол России в Великобритании Андрей Келин. Архивное фото
ЛОНДОН, 5 дек - РИА Новости. Провокация со Скрипалями – дело рук британских спецслужб, которая была предназначена для отвлечения внимания британцев от кризиса с Brexit, заявил в пятницу посол России в Великобритании Андрей Келин.
В четверг власти Великобритании опубликовали выводы официального расследования гибели в 2018 году в Солсбери Дон Стерджес, из которого следует, что она стала случайной жертвой инцидента в Солсбери. В посольстве РФ в Лондоне ранее подчеркнули, что авторы доклада вновь пытаются возложить ответственность за химическую провокацию в Солсбери на Россию.
Посол России в Великобритании Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Келин рассказал, зачем Лондону нужна кампания вокруг дела Скрипалей
20:36
"Ничего нового и неожиданного в предъявленных России обвинениях нет. В Лондоне просто стряхнули пыль с озвученных здесь ранее версий событий в Солсбери и Эймсбери, оформили их как результат так называемого публичного расследования и предъявили общественности. Провокация со Скрипалями – дело рук британских спецслужб, которые известны своими изощренными операциями по всему миру", - подчеркнул Келин.
Дипломат отметил, что в инцидент в Солсбери явно не был выгоден России, однако сыграл на руку властям Великобритании на фоне кризиса с выходом из Евросоюза.
"В ситуации со Скрипалями нужно смотреть, кому эта история была выгодна. Она точно не могла быть выгодна России накануне проведения первого в истории страны Чемпионата мира по футболу, а также президентских выборов. А вот британскому правительству, которое тогда столкнулось с болезненными последствиями "брекзита" и политическим кризисом, такой скандал был на руку. Задача состояла в том, чтобы через антироссийскую истерию отвлечь внимание британцев от кризиса. Параллельно тогдашняя премьер-министр Тереза Мэй использовала этот инцидент, чтобы укрепить свой авторитет в Европе как лидера, противостоящего России", - добавил Келин.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Захарова назвала байки о взломе телефона дочери Скрипаля безвкусными
Вчера, 17:33
В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в России за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей - британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший - 45-летний Чарли Роули - выжил.
Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД России направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим российским гражданам, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Захарова потребовала от Запада итогов по делам Навального* и Скрипалей
21 сентября, 20:48
 
В миреРоссияСолсбериСергей СкрипальЛондонАндрей КелинТереза МэйСкотленд-ЯрдГлавное разведывательное управление РФФорин-офис
 
 
