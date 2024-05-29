https://ria.ru/20240529/posolstvo-1949028229.html

Миссия в Израиле отвергла слова Хейли о причастности России к атаке ХАМАС

Миссия в Израиле отвергла слова Хейли о причастности России к атаке ХАМАС - РИА Новости, 29.05.2024

Миссия в Израиле отвергла слова Хейли о причастности России к атаке ХАМАС

Посольство России в Израиле охарактеризовало заявления экс-постпреда США при ООН Никки Хейли о якобы причастности Москвы к организации атаки радикального... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T00:39

2024-05-29T00:39

2024-05-29T05:42

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ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мая - РИА Новости. Посольство России в Израиле охарактеризовало заявления экс-постпреда США при ООН Никки Хейли о якобы причастности Москвы к организации атаки радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года как "глупую, наглую и откровенную ложь", поданную в духе теории заговора. Ранее на этой неделе Хейли посетила южные поселения Израиля, разрушенные радикалами ХАМАС в день атаки 7 октября. После поездки американский политик дала интервью израильской газете Israel Hayom, в котором бездоказательно заявила о том, что российская разведка якобы предоставила Ирану и движению ХАМАС данные для организации атаки на Израиль."В опубликованном 28 мая интервью изданию Israel Hayom известная своей давней "любовью" к нашей стране госпожа Хейли решила не мытьем, так катаньем вбить в головы израильской общественности ею же изобретенную в духе теорий заговора "версию" о воображаемой "причастности" России к организации террористического нападения на Израиль 7 октября 2023 года ... В очередной раз абсолютно бездоказательно американский политик распространяет глупую, наглую и откровенную ложь. Это и есть самый настоящий "фейк", — говорится в заявлении российского посольства в Тель-Авиве. Российские дипломаты назвали подобные высказывания "достойным вкладом" в изобретенный экс-премьером Великобритании Терезой Мэй "способ доказательства", известный как "хайли лайкли", что в переводе с английского звучит как "с большой долей вероятности".В российской дипломатической миссии напомнили, что "позиция России в отношении трагедии 7 октября была неоднократно изложена на всех уровнях".Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 81 тысячи.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240118/izrail-1922092145.html

https://ria.ru/20240201/khamas-1924734710.html

https://ria.ru/20240327/raspoznavanie-1936245200.html

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