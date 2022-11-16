https://ria.ru/20221116/polsha-1831925012.html

Захарова в шутку предложила привлечь Терезу Мэй к расследованию ЧП в Польше

Захарова в шутку предложила привлечь Терезу Мэй к расследованию ЧП в Польше - РИА Новости, 16.11.2022

Захарова в шутку предложила привлечь Терезу Мэй к расследованию ЧП в Польше

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в шутку предложила привлечь экс-премьера Великобритании Терезу Мэй к расследованию инцидента с ракетой в Польше. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T14:02

2022-11-16T14:02

2022-11-16T14:02

в мире

тереза мэй

сергей скрипаль

мария захарова

польша

россия

нато

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831821339_503:0:2742:1260_1920x0_80_0_0_60f571485739f3ad3c1f7cc9910f12d7.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в шутку предложила привлечь экс-премьера Великобритании Терезу Мэй к расследованию инцидента с ракетой в Польше.Она процитировала слова президента Франции Эммануэля Макрона, что в настоящий момент невозможно установить ответственных за инцидент с ракетой на территории Польши."А с подрывом газопроводов СП1 и СП2 ("Северный поток 1" и "Северный поток 2" - ред.) как дела обстоят, господин Эммануэль? Более возможно или ещё менее возможно установить ответственных? Терезы Мэй просто сейчас нет. Она быстро устанавливала виновных, я помню. Кстати, она сейчас не очень занята. Можно к ней обратиться за турборасследованием. Она покушение на Скрипалей с использованием химического оружия раскрыла дня за два. Так что с ракетой и трубами, которые, в отличие от "Новичка", можно даже потрогать", она справится оперативно", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в России за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал.Мэй, которая занимала тогда пост премьера, практически сразу стала делать громкие заявления по делу, объявляла ультиматум и угрожала применить против РФ "серьезные меры".Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. МИД республики заявил, что упавшая в Польше ракета была российского производства. Президент Польши Анджей Дуда отметил, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики. Президент США Джо Байден утром 16 ноября созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые, как и он, участвовали в саммите G20 на Бали. По ее итогам он заявил, что предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России.По заявлению МО России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. В ведомстве отметили, что все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации.В Пентагоне заявили, что в ситуации с падением ракеты в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом. Польша по-прежнему не может сказать, чьи ракеты упали на территории страны, сейчас на месте падения проводится расследование, заявил позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто после разговора с польским коллегой Збигневом Рау.

https://ria.ru/20221116/polsha-1831908617.html

https://ria.ru/20221116/otvetstvennost-1831902654.html

https://ria.ru/20221116/polsha-1831900195.html

https://ria.ru/20221116/polsha-1831878096.html

https://ria.ru/20221116/polsha-1831884120.html

польша

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тереза мэй, сергей скрипаль, мария захарова, польша, россия, нато, министерство обороны сша, европа, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2