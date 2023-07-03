СМИ: Лиз Трасс получила 115 тысяч долларов за майский визит на Тайвань
Taiwan News: Лиз Трасс получила 115 тысяч долларов за четырехдневный визит на Тайвань
© AP Photo / Alberto PezzaliЛиз Трасс
© AP Photo / Alberto Pezzali
Лиз Трасс. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс получила 115 тысяч долларов за четырехдневный визит на Тайвань, который состоялся в мае этого года, пишет тайваньское издание Taiwan News.
"Бывшему премьер-министру Великобритании Лиз Трасс заплатили более 3,58 миллионов тайваньских долларов (115 тысяч долларов США) за четырехдневный визит на Тайвань, который включал четырехчасовое выступление и встречи с различными государственными деятелями, включая главу администрации (Тайваня – ред.) Цай Инвэнь", - сообщает издание.
Кроме того, издание подчеркивает, что по сравнению с другими бывшими премьер-министрами Великобритании, Трасс получила гораздо меньше прибыли за выступления. Лидером остается Тереза Мэй, которая заработала в среднем 23,8 тысячи долларов США за выступление длительностью в один час.
Согласно другим документам о расходах, выступление Трасс на Тайване является более прибыльным, в отличие от аналогичных произнесенных речей за прошлый год.
Трасс стала первым бывшим британским лидером, посетившим остров за 27 лет. В ходе визита она призвала нынешнего главу британского правительства Риши Сунака признать КНР угрозой безопасности Великобритании, о чем он говорил ранее в ходе борьбы за руководство Консервативной партией. Официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан, комментируя визит Трасс, отметил, что власти Тайваня "покупают" себе иностранных политиков в отставке на деньги налогоплательщиков, чтобы те разыграли комедию на тему независимости Тайваня.