https://ria.ru/20230703/vizit-1882000609.html

СМИ: Лиз Трасс получила 115 тысяч долларов за майский визит на Тайвань

СМИ: Лиз Трасс получила 115 тысяч долларов за майский визит на Тайвань - РИА Новости, 03.07.2023

СМИ: Лиз Трасс получила 115 тысяч долларов за майский визит на Тайвань

Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс получила 115 тысяч долларов за четырехдневный визит на Тайвань, который состоялся в мае этого года, пишет тайваньское... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T19:06

2023-07-03T19:06

2023-07-03T19:06

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс получила 115 тысяч долларов за четырехдневный визит на Тайвань, который состоялся в мае этого года, пишет тайваньское издание Taiwan News. "Бывшему премьер-министру Великобритании Лиз Трасс заплатили более 3,58 миллионов тайваньских долларов (115 тысяч долларов США) за четырехдневный визит на Тайвань, который включал четырехчасовое выступление и встречи с различными государственными деятелями, включая главу администрации (Тайваня – ред.) Цай Инвэнь", - сообщает издание. Кроме того, издание подчеркивает, что по сравнению с другими бывшими премьер-министрами Великобритании, Трасс получила гораздо меньше прибыли за выступления. Лидером остается Тереза Мэй, которая заработала в среднем 23,8 тысячи долларов США за выступление длительностью в один час. Согласно другим документам о расходах, выступление Трасс на Тайване является более прибыльным, в отличие от аналогичных произнесенных речей за прошлый год. Трасс стала первым бывшим британским лидером, посетившим остров за 27 лет. В ходе визита она призвала нынешнего главу британского правительства Риши Сунака признать КНР угрозой безопасности Великобритании, о чем он говорил ранее в ходе борьбы за руководство Консервативной партией. Официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан, комментируя визит Трасс, отметил, что власти Тайваня "покупают" себе иностранных политиков в отставке на деньги налогоплательщиков, чтобы те разыграли комедию на тему независимости Тайваня.

https://ria.ru/20230619/trass-1879200391.html

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в мире, тайвань, великобритания, сша, цай инвэнь, лиз трасс