https://ria.ru/20240705/britanija-1957583430.html

"Россию не жалует". Кто станет новым премьером Британии

"Россию не жалует". Кто станет новым премьером Британии - РИА Новости, 05.07.2024

"Россию не жалует". Кто станет новым премьером Британии

Новым премьер-министром Великобритании после сокрушительной победу на выборах Лейбористской партии станет ее лидер Кир Стармер. Он известен как человек, который РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T10:45

2024-07-05T10:45

2024-07-05T11:31

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Новым премьер-министром Великобритании после сокрушительной победу на выборах Лейбористской партии станет ее лидер Кир Стармер. Он известен как человек, который может отказаться от предвыборных обещаний и кардинально поменять свою политику. Россию он не жалует, именно Стармер был одним из представителей обвинения в деле о смерти экс-сотрудника КГБ и ФСБ Александра Литвиненко в Великобритании. Чем ещё успел прославиться этот политик, - в материале РИА Новости. Выборы в британский парламент состоялись 4 июля, уверенную победу на них одержала Лейбористская партия. Лидер партии, победившей на выборах в парламент, занимает пост премьер-министра страны и формирует правительство. Ранее премьер Великобритании и глава Консервативной партии страны Риши Сунак подтвердил, что покидает пост премьера по итогам выборов в парламент. Он позвонил лидеру лейбористов Киру Стармеру, чтобы поздравить его с победой.Мальчик из простой семьи Кир Стармер родился 2 сентября 1962 года в Лондоне. Мать будущего премьера была медсестрой, а отец занимался изготовлением инструментов. Его детство и юность прошли в небольшом городе Окстед на юге Англии. Семья Стармеров, в которой помимо будущего политика было ещё трое детей, жила совсем небогато и не всегда имела возможность оплатить счета или отремонтировать обветшалый дом. Кир Стармер стал первым членом своей семьи, получившим образование в университете. Там он изучал право и закончил высшее учебное заведение с отличием. Юриспруденцию будущий политик продолжил изучать в Оксфорде. Во время предвыборной кампании Стармер неоднократно обращал внимание избирателей на то, что вырос в семье рабочего класса, однако, как отмечали британские СМИ, постоянное использование одних и тех же заученных фраз только стало вызывать у британцев раздражение. Лейборист в поколенииРодители Стармера поддерживали лейбористов, что оказало существенное влияние на политические взгляды будущего премьера. СМИ неоднократно указывали на то, что даже своего сына она назвали в честь основателя и первого лидера Лейбористской партии Джеймса Кира Харди. Сам Стармер при этом отмечал, что не обсуждал эту тему с родителями и не знает, правда ли это. В 16 лет юноша присоединился к молодежному подразделению Лейбористской партии, а после окончания университета был редактором радикального левого журнала "Социалистические альтернативы" (англ. Socialist Alternatives). От юриста до лидера оппозицииПосле университета Стармер долгое время занимался юриспруденцией, и первые карьерные взлеты будущего премьера были отмечены именно в этой области. В 1987 году он начал работать барристером – так в Британии называют адвокатов, ведущих дела. Главным образом он занимался защитой прав человека как в Великобритании, так и за границей. После 15 лет выслуги Стармер получил статус королевского адвоката, а ещё через шесть лет возглавил Королевскую прокурорскую службу. За заслуги в области правосудия он был награжден рыцарским орденом и получил титул "сэр". Как отмечали британские СМИ, позднее этот титул скорее оказал Стармеру медвежью услугу, создавая у британцев впечатление его принадлежности к элите. При этом в биографии Стармера есть эпизод, когда он сам нарушил закон. В студенческие годы его поймали на нелегальной продаже мороженого на Лазурном берегу. Увидев объявление о возможности заработать, молодой человек вместе с другом направился на юг Франции, однако впоследствии оказалось, что подобная практика незаконна, и мороженое было конфисковано. К ответственности его тогда не привлекли. Политическая карьера будущего лидера лейбористов началась только в 2015 году, когда он в возрасте 52 лет был впервые избран депутатом в парламент. До 2020 года Стармер, выступающий против Brexit, занимал в теневом кабинете должность министра по вопросам выхода Великобритании из ЕС. В 2020 году политик был избран лидером Лейбористской партии после отставки Джереми Корбина. "Блеклый" КирОднако несмотря на успехи на юридическом поприще, в политике Стармера ждал ряд трудностей. Будучи лидером оппозиции, политик приковывал к себе немало внимания, однако оценки, которые он получал, зачастую были нелестными. Британские СМИ неоднократно называли его скучным, блеклым и недостаточно харизматичным для того, чтобы вдохновлять и вести за собой. Политические эксперты указывали на отсутствие у Стармера природных навыков коммуникации, а критики отмечали, что ему больше подошла бы роль руководителя банка, а не страны. Благодаря опыту работы государственным обвинителем, Стармер находился в своей стихии, критикуя правящих консерваторов и их политику, однако как оратор лидер лейбористов блекнул, особенно на фоне эксцентричного премьера Бориса Джонсона, известного своей яркой манерой речи. Сам Стармер признавал, что чувствует инстинктивное желание сдерживать эмоции. По словам политика, это идёт из его детского стремления не выделяться на фоне других, более "нормальных" семей. Мать будущего премьера с раннего детства страдала от болезни Стилла, редкого аутовоспалительного заболевания, и Стармеру зачастую приходилось брать на себя заботу о семье, пока отец находился на работе или в больнице с супругой. Друзья политика отмечали, что публичный образ Стармера кардинально отличается от его настоящего характера. На публике же, по их словам, он ведет себя сдержано, отстраненно и кажется "практически деревянным". На все 180°Если Кир Стармер и запомнился чем-либо как политик, так это частыми "поворотами" на 180 градусов в своих обещаниях и партийных целях. После избрания лидером лейбористов в 2020 году он "сдвинул" партию к центру политического спектра, отказавшись от ряда предвыборных обещаний. Национализация общественных услуг, упразднение палаты лордов, повышение подоходного налога для богатых и вложение 28 миллиардов фунтов в развитие "зеленой" экономики – это только ряд примеров того, от чего полностью или частично отказался Стармер, зачастую ссылаясь на сложную экономическую ситуацию в Британии или ограниченность бюджета. Внимание на такое непостоянство обращали не только политические оппоненты лейбористов в лице Консервативной партии, но и многие эксперты и обычные британцы. Критики указывали на отсутствие у Стармера политических принципов, а левые сторонники лейбористов высказывали недовольство его центристским подходом и неамбициозной политикой. Россию не жалуетЕще до победных выборах в парламент политик успел не раз встретиться с Владимиром Зеленским, которому обещал непоколебимую поддержку против России в случае прихода к власти. Одна из последних таких встреч прошла во время мероприятия в связи с празднованием дня высадки союзников в Нормандии, которое лидер консерваторов Риши Сунак покинул раньше времени для интервью. За это Сунак оказался под шквалом критики британской общественности и был вынужден принести извинения. Кроме того, глава лейбористов сохраняет антироссийскую позицию еще со времен дел об отравлении экс-сотрудника КГБ и ФСБ Александра Литвиненко и отравления в Солсбери. В первом случае он выступал со стороны обвинения и был представителем вдовы Литвиненко Марины. В деле об отравлении Скрипалей в Солсбери он вслед за Терезой Мэй, которая тогда занимала пост премьера Британии, обвинил Россию в инциденте. Премьер частичной занятостиВо время избирательной кампании Кир Стармер рассказал, что на протяжении многих лет традиционно освобождает вечера пятницы для семьи и не занимается работой после 18.00, за исключением самых срочных обстоятельств. Политик заявил, что хотел бы постараться придерживаться такого режима в будущем, хотя и признал, что это будет сложно. Политические оппоненты Стармера воспользовались этим признанием и попытались его дискредитировать, заявив, что в случае победы на выборах он станет "премьер-министром частичной занятости" и не сможет добросовестно служить стране. Лидер лейбористов старается особо не распространяться о личной жизни. В 2007 году он женился на Виктории Александер, которая в то время работала юристом и занималась подготовкой документов, которые вел будущий политик. Сейчас она работает в системе здравоохранения. Пара проживает в Лондоне в доме за 1,75 миллиона фунтов стерлингов, у них двое детей-подростков. Семья Александер перебралась в Англию из Польши еще до Второй мировой войны и исповедует иудаизм. Несмотря на то, что супруга Стармера не особо религиозна, а сам лидер лейбористов и вовсе атеист, они иногда водят детей в синагогу, отдавая дань корням Виктории. Стармер играет в футбол и увлекается музыкой. До 18 лет будущий премьер посещал школу музыки и театра в Лондоне, где играл на пианино, флейте, блок-флейте и скрипке. Ранее он придерживался вегетарианства, но позднее включил в свой рацион рыбу и морепродукты.

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