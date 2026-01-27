Стармер и его делегация едут в Китай с одноразовыми телефонами, пишет Times

"Стармер и вся его команда берут с собой в Китай "одноразовые" телефоны и ноутбуки с целью помешать принимающей стороне шпионить за ними. Правительственной делегации были выданы десятки одноразовых устройств", - сообщает издание.

Как отмечается в материале, новые мобильные телефоны, одноразовые сим-карты и ноутбуки получат сам премьер, атташе, специальные советники, команда правительства Британии по вопросам политики и сотрудники СМИ. Собеседники издания предположили, что британцы не возьмут с собой в Китай никакое правительственное оборудования, якобы опасаясь шпионажа со стороны компартии Китая. Согласно изданию, Стармеру и другим чиновникам также было рекомендовано не брать с собой никаких личных устройств во избежание взлома.