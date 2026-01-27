https://ria.ru/20260127/kitaj-2070659617.html
Стармер и его делегация едут в Китай с одноразовыми телефонами, пишет Times
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и его делегация, отправляющиеся с визитом в Китай, везут с собой для работы одноразовые телефоны и ноутбуки, опасаясь
МОСКВА, 27 янв
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и его делегация, отправляющиеся с визитом в Китай, везут с собой для работы одноразовые телефоны и ноутбуки, опасаясь шпионажа, сообщает газета Times
Во вторник Стармер
отправляется в Китай
с визитом. Это первая поездка британского первого лица в эту страну с 2018 года, когда КНР с официальным визитом посещала Тереза Мэй
"Стармер и вся его команда берут с собой в Китай "одноразовые" телефоны и ноутбуки с целью помешать принимающей стороне шпионить за ними. Правительственной делегации были выданы десятки одноразовых устройств", - сообщает издание.
Как отмечается в материале, новые мобильные телефоны, одноразовые сим-карты и ноутбуки получат сам премьер, атташе, специальные советники, команда правительства Британии по вопросам политики и сотрудники СМИ. Собеседники издания предположили, что британцы не возьмут с собой в Китай никакое правительственное оборудования, якобы опасаясь шпионажа со стороны компартии Китая. Согласно изданию, Стармеру и другим чиновникам также было рекомендовано не брать с собой никаких личных устройств во избежание взлома.
Представитель британского правительства заявил газете, что уверен, что телефон премьера в безопасности, и добавил, что канцелярия Стармера приняла "надежные меры безопасности по обеспечению безопасности коммуникаций".
Газета Telegraph ранее со ссылкой на источники выступила с утверждением, что китайские хакеры в 2021-2024 годах прослушивали телефоны высокопоставленных чиновников, работавших на премьер-министров Великобритании
