23:43 27.01.2026
Стармер и его делегация едут в Китай с одноразовыми телефонами, пишет Times
Стармер и его делегация едут в Китай с одноразовыми телефонами, пишет Times
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и его делегация, отправляющиеся с визитом в Китай, везут с собой для работы одноразовые телефоны и ноутбуки, опасаясь
в мире
китай
великобритания
кир стармер
тереза мэй
© AP Photo / Kin CheungКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Кир Стармер. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и его делегация, отправляющиеся с визитом в Китай, везут с собой для работы одноразовые телефоны и ноутбуки, опасаясь шпионажа, сообщает газета Times со ссылкой на источники.
Во вторник Стармер отправляется в Китай с визитом. Это первая поездка британского первого лица в эту страну с 2018 года, когда КНР с официальным визитом посещала Тереза Мэй.
"Стармер и вся его команда берут с собой в Китай "одноразовые" телефоны и ноутбуки с целью помешать принимающей стороне шпионить за ними. Правительственной делегации были выданы десятки одноразовых устройств", - сообщает издание.
Как отмечается в материале, новые мобильные телефоны, одноразовые сим-карты и ноутбуки получат сам премьер, атташе, специальные советники, команда правительства Британии по вопросам политики и сотрудники СМИ. Собеседники издания предположили, что британцы не возьмут с собой в Китай никакое правительственное оборудования, якобы опасаясь шпионажа со стороны компартии Китая. Согласно изданию, Стармеру и другим чиновникам также было рекомендовано не брать с собой никаких личных устройств во избежание взлома.
Представитель британского правительства заявил газете, что уверен, что телефон премьера в безопасности, и добавил, что канцелярия Стармера приняла "надежные меры безопасности по обеспечению безопасности коммуникаций".
Газета Telegraph ранее со ссылкой на источники выступила с утверждением, что китайские хакеры в 2021-2024 годах прослушивали телефоны высокопоставленных чиновников, работавших на премьер-министров Великобритании.
Телефон - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Financial Times: ЕК выдает уезжающим в США сотрудникам одноразовые телефоны
14 апреля 2025, 17:58
 
