https://ria.ru/20250506/zaharova-2015255988.html
Захарова пошутила о подготовке Британии к потенциальной войне с Россией
Захарова пошутила о подготовке Британии к потенциальной войне с Россией - РИА Новости, 06.05.2025
Захарова пошутила о подготовке Британии к потенциальной войне с Россией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично описала план действий Великобритании при войне с Россией, комментируя информации о якобы начале... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T12:52:00+03:00
2025-05-06T12:52:00+03:00
2025-05-06T14:05:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично описала план действий Великобритании при войне с Россией, комментируя информации о якобы начале подготовки Лондона к конфликту. "Оба принца (Гарри и Уильям. — Прим. ред.) и король (Карл III. — Прим. ред.) поведут в бой британских банкиров, дизайнеров, и, конечно, ученых. Лиз Трасс на танке будет прикрывать свой тыл. Борис Джонсон десантируется с британскими флажками в руках. Добьет всех Тереза Мэй танцем и байками про "новичок", — написала она в Telegram. В своем сообщении Захарова привела информацию СМИ, что Британия якобы начала тайную подготовку к прямому военному конфликту с Россией. При этом на такой шаг британские элиты пошли из-за опасений о неготовности к войне. К своему посту дипломат прикрепила фотографию Лиз Трасс в танке, фото подвешенного Бориса Джонсона с флагами в руках и кадр с Терезой Мэй, танцующей при выходе на сцену на съезде британской Консервативной партии в 2018 году.
https://ria.ru/20250506/zakharova-2015180036.html
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в мире, россия, мария захарова, лиз трасс, борис джонсон
В мире, Россия, Мария Захарова, Лиз Трасс, Борис Джонсон
Захарова пошутила о подготовке Британии к потенциальной войне с Россией
Захарова иронично описала план британских элит в случае войны с Россией