https://ria.ru/20241118/kitay-1984424228.html
Си Цзиньпин заявил об ответственности КНР и Британии перед миром
Си Цзиньпин заявил об ответственности КНР и Британии перед миром - РИА Новости, 18.11.2024
Си Цзиньпин заявил об ответственности КНР и Британии перед миром
Китай и Великобритания несут ответственность за реагирование на глобальные вызовы и имеют широкое пространство для сотрудничества в различных сферах, заявил... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T16:38
2024-11-18T16:38
2024-11-18T16:38
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ПЕКИН, 18 ноя – РИА Новости. Китай и Великобритания несут ответственность за реагирование на глобальные вызовы и имеют широкое пространство для сотрудничества в различных сферах, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьером Великобритании Киром Стармером. "В настоящее время мир вступает в новый период турбулентности и перемен, Китай и Великобритания, будучи постоянными членами СБ ООН и крупнейшими экономиками мира, не только несут ответственность за содействие национальному развитию, но также за реагирование на глобальные вызовы", - заявил Си Цзиньпин. По его словам, Китай и Великобритания имеют широкое пространство для сотрудничества в торговле и инвестициях, альтернативных источниках энергии, финансовых услугах, здравоохранении, благосостоянии народа и других областях. Встреча в Бразилии стала первым личным контактом британского и китайского лидеров почти за семь лет. Предыдущая подобная встреча состоялась, когда премьером Великобритании была Тереза Мэй, посетившая Китай с официальным визитом в начале 2018 года.
https://ria.ru/20240505/evropa-1943847288.html
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в мире, китай, великобритания, бразилия, си цзиньпин, кир стармер, тереза мэй, оон
В мире, Китай, Великобритания, Бразилия, Си Цзиньпин, Кир Стармер, Тереза Мэй, ООН
Си Цзиньпин заявил об ответственности КНР и Британии перед миром
Си Цзиньпин: Китай и Британия ответственны за реагирование на глобальные вызовы