https://ria.ru/20250120/ssha-1994493082.html

Найден способ подчинить себе Запад

Найден способ подчинить себе Запад - РИА Новости, 20.01.2025

Найден способ подчинить себе Запад

Пожалуй, никогда еще инаугурации президентов США не вызывали такого ажиотажа, как нынешняя. То есть всегда существовала интрига по поводу того, кто из высоких... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T08:00:00+03:00

2025-01-20T08:00:00+03:00

2025-01-20T12:09:00+03:00

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Пожалуй, никогда еще инаугурации президентов США не вызывали такого ажиотажа, как нынешняя. То есть всегда существовала интрига по поводу того, кто из высоких гостей в каких рядах окажется, придет ли тот или иной бывший президент, какая из телезвезд заглянет на огонек — и все в таком же духе. Однако церемония вступления в должность главы Соединенных Штатов была внутренним мероприятием, на котором иностранные державы были представлены разве что послами, выполняющими роль наблюдателей.Дональд Трамп кардинально меняет эту устоявшуюся веками традицию. На протяжении нескольких дней мировые СМИ только и судачат о том, кого из иностранцев 47-й президент пригласил, а кого нет. И чем дальше пытаются разобраться в критериях отбора, тем больше приходят к выводу, что команда MAGA рассматривает инаугурацию фактически как учредительный съезд некоего движения, аналогичного советскому Коминтерну. Колумнистка французской Le Monde Сильвия Кауффман уже окрестила это "реакционным Интернационалом". Впору называть его Трампинтерном.Наверняка неслучайно Илон Маск, который является главным организатором этого движения (то есть претендует на роль, которую Григорий Зиновьев играл при создании Коминтерна), буквально за сутки до начала вашингтонских торжеств публично выбросил лозунг "От MAGA к MEGA: Сделаем Европу снова великой". Тут же на этот призыв откликнулся ряд европейских деятелей правого толка.В частности, лидер Датской народной партии (а Дания в связи с "гренландским походом" Трампа у всех на слуху) Мортен Мессершмидт написал в ответ: "Прекрасно! Мы, несколько партий, объединились против ЕС, чтобы сделать наши страны и Европу снова сильными. С нетерпением ждем сотрудничества". Тут же появились сообщения, что Мессершмидт — среди приглашенных на инаугурацию, даже несмотря на то, что его партия имеет сейчас не самые лучшие показатели в опросах.Рейтинги и официальные позиции гостей церемонии, судя по фамилиям, которые называет пресса, вообще не имели особого значения. Лишь два государственных лидера — президент Аргентины Хавьер Милей и премьер Италии Джорджа Мелони — подтвердили участие, еще один (премьер Венгрии Виктор Орбан) приглашение получил, но не сможет прибыть. А дальше идут представители различных правых, консервативных, националистических партий Европы. Причем зачастую далеко не лидирующих в своих странах. Так, скажем, представители "Национального объединения" Марин Ле Пен приглашения не получили, а французская пресса гадает, почему создатели Трампинтерна остановили свой выбор на Эрике Земмуре — лидере далеко не самой популярной партии "Реконкиста".Можно было бы предположить, что "Зиновьев" Трампа не рискует ассоциировать себя с политсилой Ле Пен, имеющей репутацию слишком радикальной. Но это не остановило команду MAGA при выборе гостей из Германии: на инаугурацию поехал сопредседатель "Альтернативы" Тино Крупалла. А уж эта партия тем более считается "прокаженной" для мейнстрима. Учитывая, что в ФРГ федеральные выборы в самом разгаре, приглашение "Альтернативы" в Вашингтон фактически пробивает "санитарный кордон", официально возведенный вокруг нее истеблишментом.Неслучайно депутат бундестага от "Альтернативы" Евгений Шмидт ликует: "Это, конечно же, переводит нашу партию из разряда нерукопожатых в разряд приоритетных... И это ставит с ног на голову всю политическую конфигурацию здесь, в Германии".В этих рассуждениях есть резон. Все чаще в Германии поговаривают, что по итогам грядущих через месяц выборов блоку ХДС/ХСС, который наверняка займет первое место, гораздо легче будет найти союзников в лице "Альтернативы", чем идти на большую коалицию с заклятыми противниками из СДПГ. До сих пор такая возможность публично отвергалась: "санитарный кордон" запрещал даже заикаться о блоке с "Альтернативой". Но теперь ведь все меняется, теперь ведь речь пойдет о потенциальном блокировании с партией, входящей в Интернационал Трампа — Маска!Особой темой участие в инаугурационных мероприятиях стало в Великобритании. Когда восемь лет назад Трамп впервые вступил в должность президента США, первым международным лидером, с которым он встретился, была премьер Британии Тереза Мэй, прибывшая в Вашингтон спустя четыре дня после инаугурации. Теперь же Кир Стармер не только не приглашен, но и может получить от нового лидера свободного мира болезненную оплеуху — лондонская пресса активно обсуждает возможность блокирования Трампом кандидатуры посла Британии. На эту должность Стармер отправляет видного деятеля Лейбористской партии лорда Питера Мендельсона. И если президент США откажет в выдаче верительных грамот (якобы под предлогом излишней близости британца к Китаю), это будет беспрецедентным для "особых отношений" между Вашингтоном и Лондоном.Очередь из британцев, добивающихся доступа к Трампу, выглядит очень внушительно. В ходе президентской кампании с ним тесно работал только лидер Реформистской партии Найджел Фарадж с командой единомышленников. После же победы Трампа его разом возлюбила огромная толпа консерваторов. Тут же нарисовались бывшие премьеры Борис Джонсон и Лиз Трасс в кепке MAGA. Экс-министр внутренних дел Прити Пател тоже примчалась в Вашингтон со словами, что Консервативная и Республиканская партии — это "партии-сестры".Но, прямо скажем, особого восторга эта публика в команде Трампа не вызвала. Некогда идеолог движения MAGA Стив Бэннон объяснил судьбу британских консерваторов: "Все кончено. Их нет. С ними покончено. Они просто этого еще не видят". Однако право поучаствовать в учредительном съезде Трампинтерна, то есть инаугурации президента США, они себе выторговали. А значит, надеются еще побороться за шанс назваться "любимой женой" лидера правого Интернационала.Пока сложно сказать, получится ли у Трампа и Маска создание мощной международной структуры, — слишком много противоречий внутри команд и MAGA, и (особенно) MEGA. Собственно, как это было и в Коминтерне столетней давности. Объединить все эти разношерстные группы только лишь брендом "Трамп" может не получиться и у самого богатого человека планеты.

https://ria.ru/20250113/trampizm-1993361454.html

https://ria.ru/20250106/mask-1992605049.html

https://ria.ru/20250113/london-1993390536.html

https://ria.ru/20250114/ssha-1993536351.html

https://ria.ru/20250113/evropa-1993363385.html

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в мире, сша, дональд трамп, дания, евросоюз, европа, гренландия, илон маск, хавьер милей, джорджа мелони, виктор орбан, альтернатива для германии (партия), найджел фарадж, борис джонсон, лиз трасс, аналитика