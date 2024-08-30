Премьера Великобритании раскритиковали из-за портрета Тэтчер
Sky News: премьер Великобритании убрал портрет Тэтчер и подвергся критике
Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер . Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Представители оппозиции раскритиковали премьера-министра Великобритании Кира Стармера за то, что он убрал портрет экс-премьера Маргарет Тэтчер из официальной резиденции главы правительства, сообщает в пятницу телеканал Sky News.
"Какой жалкий, ничтожный человек Кир Стармер - убрать изображение первой женщины премьер-министра и одного из премьер-министров, которые дольше всех занимали этот пост. Может быть, он не хочет, чтобы ему напоминали о выдающемся политике, которого он никогда не сможет превзойти", - написала в соцсети Х член консервативной партии Эстер Макви, которая была министром труда и пенсий во втором кабинете Терезы Мэй.
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Лидер правой Демократической юнионистской партии Ирландии Арлин Фостер в соцсети Х назвала факт того, что Стармер снял портрет Тэтчер, вызывающим беспокойство. Фостер добавила, нынешний британский премьер может отрицать роль Тэтчер в жизни страны.
Недовольство также выразили три кандидата на пост лидера Шотландской консервативной партии, пишет телеканал Sky News. Они назвали Стармера мелочным, а его решение возмутительным.
О решении убрать картину рассказал биограф нынешнего премьера Том Болдуин. По его словам, Стармер в общении с ним признался, что портрет его нервирует, и выразил желание избавиться от него, что и было сделано.
Портрет легендарной "железной леди" кисти Ричарда Стоуна был заказан другим премьером-лейбористом Гордоном Брауном и представлен на частном приеме в 2009 году. Его стоимость составляет 100 тысяч фунтов стерлингов. Картина была частью постоянной экспозиции на Даунинг-стрит.
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