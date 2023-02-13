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В Великобритании предположили, кто станет генсеком НАТО после Столтенберга - РИА Новости, 13.02.2023
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В Великобритании предположили, кто станет генсеком НАТО после Столтенберга
В Великобритании предположили, кто станет генсеком НАТО после Столтенберга - РИА Новости, 13.02.2023
В Великобритании предположили, кто станет генсеком НАТО после Столтенберга
Главу Минобороны Великобритании Бена Уоллеса рассматривают в качестве кандидатуры на должность генсека НАТО, пишет издание Daily Mail. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T17:21
2023-02-13T18:05
в мире
великобритания
франция
нидерланды
йенс столтенберг
бен уоллес
борис джонсон
нато
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Главу Минобороны Великобритании Бена Уоллеса рассматривают в качестве кандидатуры на должность генсека НАТО, пишет издание Daily Mail.По словам журналистов, гонка возможных преемников Йенса Столтенберга уже началась. Министр обороны Соединенного Королевства претендует в ней на довольно высокие позиции. В статье говорится, что Уоллес пользуется большой популярностью как внутри страны, так и в альянсе."Когда в прошлом году его спросили, будет ли он заинтересован в смене Столтенберга, Уоллес признал, что это была бы "хорошая работа", но добавил, что ему "нравится" его роль министра обороны", — отметили авторы материала.Кроме того, от Великобритании на пост генсека НАТО могут выдвинуть экс-премьеров страны Бориса Джонсона и Терезу Мэй. При этом журналисты подчеркнули, что Франция может наложить вето на любого британского кандидата.Также среди названных Daily Mail политиков оказались Марк Рютте, нынешний премьер-министр Нидерландов, а также премьер-министр Эстонии Кая Каллас, премьер-министр Литвы Ингрида Симоните и бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.Вашингтон, в свою очередь, поддерживает кандидатуру заместителя премьер-министра Канады Христи Фриланд, резюмировало издание.Накануне немецкое информагентство dpa сообщило, что генсек НАТО Йенс Столтенберг не планирует в очередной раз продлевать срок своих полномочий, истекающий 30 сентября 2023 года. Он находится на своем посту почти девять лет. Последний раз срок полномочий генерального секретаря альянса продлили в марте прошлого года.При этом источники издания предполагают, что после ухода с поста Столтенберг имеет хорошие шансы стать президентом Всемирного банка. Срок полномочий нынешнего главы ВБ Дэвида Малпасса заканчивается в апреле 2024 года.
https://ria.ru/20230213/boepripasy-1851726576.html
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в мире, великобритания, франция, нидерланды, йенс столтенберг, бен уоллес, борис джонсон, нато
В мире, Великобритания, Франция, Нидерланды, Йенс Столтенберг, Бен Уоллес, Борис Джонсон, НАТО
17:21 13.02.2023 (обновлено: 18:05 13.02.2023)
 
В Великобритании предположили, кто станет генсеком НАТО после Столтенберга

Daily Mail назвала министра обороны Британии Уоллеса возможным преемником Столтенберга

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Главу Минобороны Великобритании Бена Уоллеса рассматривают в качестве кандидатуры на должность генсека НАТО, пишет издание Daily Mail.
По словам журналистов, гонка возможных преемников Йенса Столтенберга уже началась. Министр обороны Соединенного Королевства претендует в ней на довольно высокие позиции. В статье говорится, что Уоллес пользуется большой популярностью как внутри страны, так и в альянсе.
"Когда в прошлом году его спросили, будет ли он заинтересован в смене Столтенберга, Уоллес признал, что это была бы "хорошая работа", но добавил, что ему "нравится" его роль министра обороны", — отметили авторы материала.
Кроме того, от Великобритании на пост генсека НАТО могут выдвинуть экс-премьеров страны Бориса Джонсона и Терезу Мэй. При этом журналисты подчеркнули, что Франция может наложить вето на любого британского кандидата.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
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Также среди названных Daily Mail политиков оказались Марк Рютте, нынешний премьер-министр Нидерландов, а также премьер-министр Эстонии Кая Каллас, премьер-министр Литвы Ингрида Симоните и бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.
Вашингтон, в свою очередь, поддерживает кандидатуру заместителя премьер-министра Канады Христи Фриланд, резюмировало издание.
Накануне немецкое информагентство dpa сообщило, что генсек НАТО Йенс Столтенберг не планирует в очередной раз продлевать срок своих полномочий, истекающий 30 сентября 2023 года. Он находится на своем посту почти девять лет.
Последний раз срок полномочий генерального секретаря альянса продлили в марте прошлого года.
При этом источники издания предполагают, что после ухода с поста Столтенберг имеет хорошие шансы стать президентом Всемирного банка. Срок полномочий нынешнего главы ВБ Дэвида Малпасса заканчивается в апреле 2024 года.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
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В миреВеликобританияФранцияНидерландыЙенс СтолтенбергБен УоллесБорис ДжонсонНАТО
 
 
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