https://ria.ru/20230213/nato-1851757931.html

В Великобритании предположили, кто станет генсеком НАТО после Столтенберга

В Великобритании предположили, кто станет генсеком НАТО после Столтенберга - РИА Новости, 13.02.2023

В Великобритании предположили, кто станет генсеком НАТО после Столтенберга

Главу Минобороны Великобритании Бена Уоллеса рассматривают в качестве кандидатуры на должность генсека НАТО, пишет издание Daily Mail. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T17:21

2023-02-13T17:21

2023-02-13T18:05

в мире

великобритания

франция

нидерланды

йенс столтенберг

бен уоллес

борис джонсон

нато

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Главу Минобороны Великобритании Бена Уоллеса рассматривают в качестве кандидатуры на должность генсека НАТО, пишет издание Daily Mail.По словам журналистов, гонка возможных преемников Йенса Столтенберга уже началась. Министр обороны Соединенного Королевства претендует в ней на довольно высокие позиции. В статье говорится, что Уоллес пользуется большой популярностью как внутри страны, так и в альянсе."Когда в прошлом году его спросили, будет ли он заинтересован в смене Столтенберга, Уоллес признал, что это была бы "хорошая работа", но добавил, что ему "нравится" его роль министра обороны", — отметили авторы материала.Кроме того, от Великобритании на пост генсека НАТО могут выдвинуть экс-премьеров страны Бориса Джонсона и Терезу Мэй. При этом журналисты подчеркнули, что Франция может наложить вето на любого британского кандидата.Также среди названных Daily Mail политиков оказались Марк Рютте, нынешний премьер-министр Нидерландов, а также премьер-министр Эстонии Кая Каллас, премьер-министр Литвы Ингрида Симоните и бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.Вашингтон, в свою очередь, поддерживает кандидатуру заместителя премьер-министра Канады Христи Фриланд, резюмировало издание.Накануне немецкое информагентство dpa сообщило, что генсек НАТО Йенс Столтенберг не планирует в очередной раз продлевать срок своих полномочий, истекающий 30 сентября 2023 года. Он находится на своем посту почти девять лет. Последний раз срок полномочий генерального секретаря альянса продлили в марте прошлого года.При этом источники издания предполагают, что после ухода с поста Столтенберг имеет хорошие шансы стать президентом Всемирного банка. Срок полномочий нынешнего главы ВБ Дэвида Малпасса заканчивается в апреле 2024 года.

https://ria.ru/20230213/boepripasy-1851726576.html

https://ria.ru/20230212/stoltenberg-1851565889.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, великобритания, франция, нидерланды, йенс столтенберг, бен уоллес, борис джонсон, нато