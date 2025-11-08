Рейтинг@Mail.ru
Кот Ларри станет главной темой сериала о любви британцев к кошкам - РИА Новости, 08.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 08.11.2025 (обновлено: 14:23 08.11.2025)
https://ria.ru/20251108/britaniya-2053654878.html
Кот Ларри станет главной темой сериала о любви британцев к кошкам
Кот Ларри станет главной темой сериала о любви британцев к кошкам - РИА Новости, 08.11.2025
Кот Ларри станет главной темой сериала о любви британцев к кошкам
Популярность главного мышелова Великобритании с Даунинг-Стрит кота Ларри станет центральной темой грядущего документального сериала телеканала Channel 4 о любви РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T14:19:00+03:00
2025-11-08T14:23:00+03:00
в мире
великобритания
шотландия
тереза мэй
маргарет тэтчер
тони блэр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800847358_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_b735e77969a8f4ee9807dca8a9811fa3.jpg
https://ria.ru/20250227/moskva-2001883909.html
великобритания
шотландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800847358_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_46b65c4051ea7ccd2e003029480268c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, шотландия, тереза мэй, маргарет тэтчер, тони блэр
В мире, Великобритания, Шотландия, Тереза Мэй, Маргарет Тэтчер, Тони Блэр
Кот Ларри станет главной темой сериала о любви британцев к кошкам

Guardian: кот Ларри станет главной темой сериала о любви британцев к кошкам

© AP Photo / Kirsty WigglesworthКот Ларри, служащий главным мышеловом в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит, 10
Кот Ларри, служащий главным мышеловом в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит, 10 - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Кот Ларри, служащий главным мышеловом в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит, 10. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 8 ноя - РИА Новости. Популярность главного мышелова Великобритании с Даунинг-Стрит кота Ларри станет центральной темой грядущего документального сериала телеканала Channel 4 о любви британцев к кошкам, пишет в субботу газета Guardian.
"Ландшафт британской политики сильно изменился за 15 лет, но кот Ларри остался (в нем – ред.) константой. Теперь его неизменная популярность… станет главной темой нового документального сериала телеканала Channel 4, посвященного любви британцев к кошкам", - говорится в материале.
За время своего нахождения в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-Стрит, 10 кот Ларри застал шесть глав кабминов, пишет газета. Более того, по информации Guardian, кот скоро станет жителем резиденции, проведшим в ней самое продолжительное время со времен Уильяма Питта-младшего, возглавлявшего британское правительство в 1783-1801 и 1804-1806 годах.
Неизменного жителя резиденции главы британского правительства можно часто заметить на официальных трансляциях рядом с ней, пишет издание.
При этом не все британские политики выражали коту симпатию. В частности, Ларри не любила бывший премьер-министр Тереза Мэй, предпочитавшая собак, а также бывший министр Шотландии Иан Мюррей, который в сентябре 2024 года назвал кота "маленьким ублюдком" из-за его отказа сниматься с членами кабмина от Лейбористской партии, напоминает Guardian.
Несмотря на это, популярность кота по-прежнему высока, сообщает газета. В социальных сетях есть несколько страниц, посвященных главному мышелову Великобритании, самая популярная из которых насчитывает 868 тысяч подписчиков. Ларри также получает письма, игрушки и лакомства от поклонников со всего мира, говорится в статье.
Помимо этого, кота Ларри в своей книге "Политические животные" недавно упомянул журналист и бывший политический советник Питер Кардуэлл.
Кот Ларри, взятый из приюта, служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года. Коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. С 1929 года они имеют официальный статус и жалование в 100 фунтов в год. Самым знаменитым из них в XX веке стал кот Хамфри, который исполнял обязанности мышелова при Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре. Кот Хамфри скончался в 2008 году, ему было около 18 лет.
Кот Феня породы скоттиш-фолд, который проглотил ленту длиной 60 сантиметров - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
В Москве кот-шотландец проглотил ленточку длиной 60 сантиметров и лег спать
27 февраля, 10:26
 
В миреВеликобританияШотландияТереза МэйМаргарет ТэтчерТони Блэр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала