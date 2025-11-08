Кот Ларри станет главной темой сериала о любви британцев к кошкам

ЛОНДОН, 8 ноя - РИА Новости. Популярность главного мышелова Великобритании с Даунинг-Стрит кота Ларри станет центральной темой грядущего документального сериала телеканала Channel 4 о любви британцев к кошкам, пишет в субботу газета Популярность главного мышелова Великобритании с Даунинг-Стрит кота Ларри станет центральной темой грядущего документального сериала телеканала Channel 4 о любви британцев к кошкам, пишет в субботу газета Guardian

"Ландшафт британской политики сильно изменился за 15 лет, но кот Ларри остался (в нем – ред.) константой. Теперь его неизменная популярность… станет главной темой нового документального сериала телеканала Channel 4, посвященного любви британцев к кошкам", - говорится в материале.

За время своего нахождения в резиденции британского премьер-министра на Даунинг-Стрит, 10 кот Ларри застал шесть глав кабминов, пишет газета. Более того, по информации Guardian, кот скоро станет жителем резиденции, проведшим в ней самое продолжительное время со времен Уильяма Питта-младшего, возглавлявшего британское правительство в 1783-1801 и 1804-1806 годах.

Неизменного жителя резиденции главы британского правительства можно часто заметить на официальных трансляциях рядом с ней, пишет издание.

При этом не все британские политики выражали коту симпатию. В частности, Ларри не любила бывший премьер-министр Тереза Мэй , предпочитавшая собак, а также бывший министр Шотландии Иан Мюррей, который в сентябре 2024 года назвал кота "маленьким ублюдком" из-за его отказа сниматься с членами кабмина от Лейбористской партии, напоминает Guardian.

Несмотря на это, популярность кота по-прежнему высока, сообщает газета. В социальных сетях есть несколько страниц, посвященных главному мышелову Великобритании , самая популярная из которых насчитывает 868 тысяч подписчиков. Ларри также получает письма, игрушки и лакомства от поклонников со всего мира, говорится в статье.

Помимо этого, кота Ларри в своей книге "Политические животные" недавно упомянул журналист и бывший политический советник Питер Кардуэлл.