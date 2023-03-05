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Захарова опровергла фейк о нецензурной брани в адрес Скрипалей - РИА Новости, 05.03.2023
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02:34 05.03.2023 (обновлено: 03:19 05.03.2023)
https://ria.ru/20230305/zakharova-1855912947.html
Захарова опровергла фейк о нецензурной брани в адрес Скрипалей
Захарова опровергла фейк о нецензурной брани в адрес Скрипалей - РИА Новости, 05.03.2023
Захарова опровергла фейк о нецензурной брани в адрес Скрипалей
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в день пятилетия инцидента в Солсбери был запущен фейк о том, что она в телеэфире произнесла... РИА Новости, 05.03.2023
2023-03-05T02:34
2023-03-05T03:19
в мире
россия
солсбери
москва
мария захарова
сергей скрипаль
тереза мэй
главное разведывательное управление рф
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в день пятилетия инцидента в Солсбери был запущен фейк о том, что она в телеэфире произнесла нецензурное слово в адрес Скрипалей. В субботу Захарова заявила, что Москва решительно осуждает все попытки Лондона возложить на Россию ответственность за случившееся в Солсбери и настаивает на объективном расследовании инцидента. В ее заявлении, опубликованном на сайте МИД, отмечается, что минуло пять лет с момента инцидента в Солсбери, "который власти Великобритании использовали для преднамеренного осложнения наших двусторонних отношений". "Обнаружила, как меня поздравили с пятилетием инцидента в Солсбери. Пять лет назад мир потрясла очередная англосаксонская провокация с так называемым применением против Скрипалей боевого отравляющего вещества, за чем якобы стояла Москва. Премьер-министр Британии Тереза Мэй билась в разыгранной истерике в парламенте и требовала от всего мира наказать Россию", - написала Захарова в телеграм-канале. Она отметила, что приходилось день за днем опровергать "эту чудовищную ложь". Осужденный в России за госизмену бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в марте 2018 года были отравлены в Солсбери, что спровоцировало международный скандал. Позже в Скотланд-ярде подтвердили, что другие мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес 8 июля скончалась в окружной больнице Солсбери. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой. Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.
https://ria.ru/20230304/skripali-1855441967.html
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в мире, россия, солсбери, москва, мария захарова, сергей скрипаль, тереза мэй, главное разведывательное управление рф, скотленд-ярд, форин-офис, дело об отравлении скрипалей
В мире, Россия, Солсбери, Москва, Мария Захарова, Сергей Скрипаль, Тереза Мэй, Главное разведывательное управление РФ, Скотленд-Ярд, Форин-офис, Дело об отравлении Скрипалей
Захарова опровергла фейк о нецензурной брани в адрес Скрипалей

Представитель МИД Захарова опровергла сообщения о нецензурном выражении в телеэфире

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в день пятилетия инцидента в Солсбери был запущен фейк о том, что она в телеэфире произнесла нецензурное слово в адрес Скрипалей.
В субботу Захарова заявила, что Москва решительно осуждает все попытки Лондона возложить на Россию ответственность за случившееся в Солсбери и настаивает на объективном расследовании инцидента. В ее заявлении, опубликованном на сайте МИД, отмечается, что минуло пять лет с момента инцидента в Солсбери, "который власти Великобритании использовали для преднамеренного осложнения наших двусторонних отношений".
Военнослужащий в костюме химзащиты в Солсбери - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
Отравление Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери
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"Обнаружила, как меня поздравили с пятилетием инцидента в Солсбери. Пять лет назад мир потрясла очередная англосаксонская провокация с так называемым применением против Скрипалей боевого отравляющего вещества, за чем якобы стояла Москва. Премьер-министр Британии Тереза Мэй билась в разыгранной истерике в парламенте и требовала от всего мира наказать Россию", - написала Захарова в телеграм-канале.
Она отметила, что приходилось день за днем опровергать "эту чудовищную ложь".
«
"И вот в день годовщины запустили фейк о том, что я якобы в эфире у Евгения Попова и Ольги Скабеевой позволила себе произнести нецензурное слово. На этот бред я бы и внимания не обратила, если бы не одно "но". Появилась эта деза в день пятилетия, а переделанная цитата взята из реального эфира программы "60 минут" от 13 марта 2018 года, и посвящен он был именно Скрипалям. Пустячок, а кому-то приятно заниматься такими делишками", – отметила Захарова.
Осужденный в России за госизмену бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в марте 2018 года были отравлены в Солсбери, что спровоцировало международный скандал. Позже в Скотланд-ярде подтвердили, что другие мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес 8 июля скончалась в окружной больнице Солсбери. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой. Москва это категорически отрицает.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.
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В миреРоссияСолсбериМоскваМария ЗахароваСергей СкрипальТереза МэйГлавное разведывательное управление РФСкотленд-ЯрдФорин-офисДело об отравлении Скрипалей
 
 
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