https://ria.ru/20230305/zakharova-1855912947.html

Захарова опровергла фейк о нецензурной брани в адрес Скрипалей

Захарова опровергла фейк о нецензурной брани в адрес Скрипалей - РИА Новости, 05.03.2023

Захарова опровергла фейк о нецензурной брани в адрес Скрипалей

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в день пятилетия инцидента в Солсбери был запущен фейк о том, что она в телеэфире произнесла... РИА Новости, 05.03.2023

2023-03-05T02:34

2023-03-05T02:34

2023-03-05T03:19

в мире

россия

солсбери

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главное разведывательное управление рф

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в день пятилетия инцидента в Солсбери был запущен фейк о том, что она в телеэфире произнесла нецензурное слово в адрес Скрипалей. В субботу Захарова заявила, что Москва решительно осуждает все попытки Лондона возложить на Россию ответственность за случившееся в Солсбери и настаивает на объективном расследовании инцидента. В ее заявлении, опубликованном на сайте МИД, отмечается, что минуло пять лет с момента инцидента в Солсбери, "который власти Великобритании использовали для преднамеренного осложнения наших двусторонних отношений". "Обнаружила, как меня поздравили с пятилетием инцидента в Солсбери. Пять лет назад мир потрясла очередная англосаксонская провокация с так называемым применением против Скрипалей боевого отравляющего вещества, за чем якобы стояла Москва. Премьер-министр Британии Тереза Мэй билась в разыгранной истерике в парламенте и требовала от всего мира наказать Россию", - написала Захарова в телеграм-канале. Она отметила, что приходилось день за днем опровергать "эту чудовищную ложь". Осужденный в России за госизмену бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в марте 2018 года были отравлены в Солсбери, что спровоцировало международный скандал. Позже в Скотланд-ярде подтвердили, что другие мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес 8 июля скончалась в окружной больнице Солсбери. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой. Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.

https://ria.ru/20230304/skripali-1855441967.html

https://ria.ru/20230205/dom-1849843175.html

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солсбери

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