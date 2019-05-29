Биография Константина Богомолова

В 1997 году окончил филологический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, в 2003 году – ГИТИС (курс Андрея Гончарова).

Как режиссер Константин Богомолов поставил несколько спектаклей в различных театрах.

В 2002 году в ГИТИСе он осуществил постановку спектакля "Лекция о пользе убийств, или шесть трупов в поисках действия" (коллаж из абсурдистских пьес Славомира Мрожика и Фернандо Аррабаля).

В Театре имени Н. Гоголя режиссер поставил "Что тот солдат, что этот" по Бертольду Брехту (2003), "Повар-вор, его жена, близнецы и зеленый любовник" по Карло Гоцци (2005), "Театральный роман, или Записки покойника" по Михаилу Булгакову (2007).

Он ставил "Бескорыстного убийцу" Эжена Ионеско в Российском академическом молодежном театре (2004), "Грустный анекдот" по Антону Чехову в Театр имени В. В. Маяковского (2004), "Ифигению в Авлиде" Еврипида (2005) и "Муми-тролль и комета" Туве Янсон (2006) в Театральном центре "На Страстном.

Богомолов был режиссером спектаклей "Много шума из ничего" Уильяма Шекспира в Театре на Малой Бронной (2007), "Турандот" по мотивам "Принцессы Турандот" Гоцци и романа "Идиот" Федора Достоевского в театре имени А.С. Пушкина (2010), "Гаргантюа и Патагрюэль" по мотивам романа Франсуа Рабле в Театр наций (2014).

В Самаре он поставил "Palimpseston, или Одно вращение спектакля вокруг своей оси" в Театре юного зрителя "СамАрт" ( 2007 ).

В Санкт-Петербурге на сцене театра "Приют комедианта" поставил спектакль "Лир" ( 2011 ) по Уильяму Шекспиру и "Преступление и наказание" Федора Достоевского ( 2019 ); на сцене Российского государственного академического Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова поставил спектакль "Слава" ( 2018 ) по Виктору Гусеву; в Санкт-Петербургском театре "Русская антреприза" им. Андрея Миронова – спектакль "Одиссея 1936" по пьесе Михаила Булгакова "Иван Васильевич" ( 2019 ).

На сцене Театра на Таганке выпустил спектакль "Теллурия" по роману Владимира Сорокина ( 2019 ).

В "Москва-Сити" (Меркурий Тауэр) поставил спектакль "Ай Фак. Трагедия" ( 2018 ) по роману Виктора Пелевина iPhuck 10.

В Московском театре под руководством Олега Табакова Богомолов осуществил постановку спектаклей "Процесс" Франца Кафки (2007), "Старший сын" Александра Вампилова (2008), "Отцы и дети" по роману Ивана Тургенева (2008), "Безумный день, или Женитьба Фигаро" Пьера де Бомарше (2009), "Волки и овцы" Александра Островского (2009), Wonderland-80 по повести Сергея Довлатова "Заповедник" с вкраплениями из Alice in Wonderland Льюиса Кэрролла (2010) и "Чайка" Антона Чехова (2011), "Год, когда я не родился" по пьесе "Гнездо глухаря" Виктора Розова (2012), "Чайка" Антона Чехова (новая версия, 2014).

В Московском Художественном театре имени А.П. Чехова поставил "Событие" Владимира Набокова (2012), "Идеальный муж. Комедия" по произведениям Оскара Уайльда (2013), "Карамазовы" по мотивам романа Федора Достоевского (2013), "Юбилей ювелира" Николы МакОлиф (2015), "Мушкетёры. Сага. Часть первая" (2016), "350 Сентрал-парк Вест, New York, NY 10025" Вуди Аллена (2016), "Дракон" Евгения Шварца (2017).

В 2014 году стал штатным режиссером московского театра "Ленком". На сцене театра "Ленком" режиссер выпустил два спектакля – "Борис Годунов" по Александру Пушкину (2014) и "Князь" по мотивам романа Федора Достоевского "Идиот" ( 2016 ).

Константин Богомолов осуществил постановку нескольких спектаклей в зарубежных театрах - "Ставангер. PULP PEOPLE" / Stavanger. Pulp people по мотивам пьесы Марины Крапивиной "Ставангер" в Лиепайском театре (Латвия, 2012); "Мой папа — Агамемнон" / Mano tėvas — Agamemnonas по мотивам "Ифигении в Авлиде" Еврипида в Малом театре Вильнюса (Литва, 2013); "Лёд" / Lod по роману Владимира Сорокина в Национальном театре в Варшаве (Польша, 2014).

Как кинорежиссер снял фильм "Содержанки" (2019), в котором исполнил роль судмедэксперта. Также сыграл одну из ролей в фильме "Гобсек" ( 1987 ).

29 мая 2019 года Богомолов был назначен художественным руководителем Московского драматического Театра на Малой Бронной.

Константин Богомолов является лауреатом театральной премии "Чайка" за спектакль "Много шума из ничего" в номинации "Сделай шаг" за нетрадиционное прочтение классического произведения (2007), премии Благотворительного фонда Олега Табакова: за создание спектакля "Старший сын" (2009), за "оригинальное прочтение отечественной классики" (спектакли "Чайка" и "Событие", 2012), за спектакли "Год, когда я не родился" и "Идеальный муж. Комедия" (2013), за спектакль "Юбилей ювелира" (2016); премии имени Олега Янковского "Творческое открытие" (2013).

В 2011 году Богомолов стал победителем зрительской премии "ЖЖивой театр" в номинации "Режиссер года: новая волна" за спектакли Wonderland-80 и "Турандот".

Режиссер неоднократно номинировался на премию "Золотая маска" (2010, 2011, 2013, 2014). В 2014 году он был удостоен "Приза критики" фестиваля "Золотая маска" за создание спектакля "Идеальный муж. Комедия".

В 2015 году Богомолов был признан "Режиссером года" по версии журнала GQ. Он является лауреатом премии журнала "ОК!" в номинации "Театр ХХI века" (2016).

Постоянный соавтор и соведущий московской театральной премии "Гвоздь сезона".

Режиссер был женат на актрисе Дарье Мороз. В 2018 году пара развелась . Есть общая дочь.