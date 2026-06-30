Мишустин включил Симоньян в совет по развитию креативных индустрий

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Мишустин включил Маргариту Симоньян, Константина Эрнста и Константина Богомолова в состав Координационного совета по вопросам развития креативных индустрий.
- В состав совета также вошли Глеб Никитин и Андрей Михалков.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин включил главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян в состав Координационного совета по вопросам развития креативных индустрий.
Соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
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"Внести в состав Координационного совета по вопросам развития креативных (творческих) индустрий, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2026 года № 805-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2026, № 16, статья 2099), следующие изменения: a) включить в состав Координационного совета следующих лиц", — говорится в документе.
Помимо Симоньян, в состав Совета войдут гендиректор Первого канала Константин Эрнст и художественный руководитель Театра на Бронной и сцены "Мельников" Константин Богомолов, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный продюсер общества с ограниченной ответственностью "1-2-3 Продакшн" Андрей Михалков (по согласованию).