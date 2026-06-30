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Мишустин включил Симоньян в совет по развитию креативных индустрий - РИА Новости, 30.06.2026
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19:48 30.06.2026 (обновлено: 21:17 30.06.2026)
Мишустин включил Симоньян в совет по развитию креативных индустрий

Мишустин включил Симоньян и Эрнста в совет развития креативных индустрий

© РИА Новости / RTГлавный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / RT
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Мишустин включил Маргариту Симоньян, Константина Эрнста и Константина Богомолова в состав Координационного совета по вопросам развития креативных индустрий.
  • В состав совета также вошли Глеб Никитин и Андрей Михалков.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин включил главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян в состав Координационного совета по вопросам развития креативных индустрий.
Соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
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"Внести в состав Координационного совета по вопросам развития креативных (творческих) индустрий, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2026 года № 805-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2026, № 16, статья 2099), следующие изменения: a) включить в состав Координационного совета следующих лиц", — говорится в документе.

Помимо Симоньян, в состав Совета войдут гендиректор Первого канала Константин Эрнст и художественный руководитель Театра на Бронной и сцены "Мельников" Константин Богомолов, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный продюсер общества с ограниченной ответственностью "1-2-3 Продакшн" Андрей Михалков (по согласованию).
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