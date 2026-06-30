Мишустин включил Симоньян в совет по развитию креативных индустрий

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"Внести в состав Координационного совета по вопросам развития креативных (творческих) индустрий, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2026 года № 805-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2026, № 16, статья 2099), следующие изменения: a) включить в состав Координационного совета следующих лиц", — говорится в документе.