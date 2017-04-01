Биография поэта Евгения Евтушенко

Поэт, прозаик, киносценарист и кинорежиссер Евгений Александрович Евтушенко (настоящая фамилия Гангнус) родился 18 июля 1932 года (по паспорту — 1933 года) на станции Зима Иркутской области. Его отец — Гангнус Александр Рудольфович работал геологом, мать — Евтушенко Зинаида Ермолаевна — геолог, актриса и певица, Заслуженный деятель культуры РСФСР.

В конце июля 1944 года Евтушенко вместе с матерью уехал в Москву, где учился в школе и посещал поэтическую студию Дома пионеров. К этому времени его родители развелись.

Печататься Евтушенко начал в 16 лет. Первые публикации стихов в газете "Советский спорт" датированы 1949 годом.

В 1951-1954 годах Евтушенко учился в Литературном институте имени А.М. Горького. В 1954 году он был исключен из института (за поддержку романа Владимира Дудинцева "Не хлебом единым ") и больше нигде не учился, получая образование самостоятельно, в том числе он свободно владел английским, французским, итальянским, испанским языками.

Первая книга Евгения Евтушенко – "Разведчики грядущего" — вышла в свет в 1952 году, в том же году он стал самым молодым членом Союза писателей СССР.

В 1950-е годы Евтушенко опубликовал целую серию поэтических сборников: "Третий снег" (1955), "Шоссе Энтузиастов" (1956), "Обещание" (1957) и другие.

В 1960-е годы Евгений Евтушенко наряду с Андреем Вознесенским, Бэлой Ахмадулиной, Робертом Рождественским и другими литераторами – "шестидесятниками" собирал большое количество зрителей на чтение своих стихов в Политехническом музее. К этому периоду относятся его стихотворения "И другие" (1956), "Лучшим из поколения" (1957), "Яблоко" (1960); "Взмах руки", "Нежность" (1962); "Идут белые снеги" (1969).

В 1970-х годах им написаны поэмы "Снег в Токио" (1974), "Северная надбавка" (1977).

Во второй половины 1980-х годов Евтушенко много выступал с публицистическими статьями. В 1989 году Евтушенко избирался народным депутатом СССР от Харьковско-Дзержинского территориального округа Харьковской области Украинской ССР.

В 1991 году он был приглашен в университет города Тулза (штат Оклахома, США) преподавать русскую поэзию.

Стихи 1990-х годов вошли в сборники "Последняя попытка" (1990), "Моя эмиграция" и "Белорусская кровинка" (1991), "Нет лет" (1993), "Золотая загадка моя" (1994) и другие. Книги уже нового века – "Между Лубянкой и Политехническим" (2000), "Я прорвусь в двадцать первый век…" (2001), "Между городом Да и городом Нет" (2002).

Как прозаик Евгений Евтушенко проявил себя в повестях "Перл-Харбор" (1967) и "Ардабиола" (1981), романах "Ягодные места" (1982), "Не умирай прежде смерти (Русская сказка) " (1993), "Автобиография" (1963, французское издание) и книге воспоминаний "Волчий паспорт" (1998), а также в нескольких рассказах и ряде очерково–публицистических книг.

Евтушенко является автором сценариев ко многим фильмам: начало его кинотворчеству положил фильм Михаила Калатозова и Сергея Урусевского, снятый по поэме в прозе "Я — Куба" (1963).

В 1979 году Евтушенко снялся в роли Константина Циолковского в фильме Саввы Кулиша "Взлет". В 1983 году он по собственному сценарию поставил фильм "Детский сад", в котором выступил и как режиссер, и как актер. В том же качестве сценариста, режиссера, актера выступил в фильме "Похороны Сталина" (1990).

Евтушенко является автором инсценировок и сценических композиций — "На этой тихой улочке", поставленной по "Четвертой Мещанской", "Хотят ли русские войны", "Гражданские сумерки", поставленной по "Казанскому университету", "Просека", "Коррида" и других. Он также является автором пьес, некоторые из которых становились событиями культурной жизни Москвы: "Братская ГЭС" в Московском драматическом театре на Малой Бронной (1967), "Под кожей статуи Свободы" в Театре на Таганке (1972), "Благодарю вас навсегда…" в Московском театре имени М.Н. Ермоловой (2002).

На стихи поэта создавались музыкальные произведения. Поэма "Бабий Яр" стала литературной основой Тринадцатой симфонии Дмитрия Шостаковича, отрывок из поэмы "Братская ГЭС" лег в основу другого произведения композитора — вокально-симфонической поэмы "Казнь Степана Разина". На стихи Евтушенко написаны популярные песни "Бежит река, в тумане тает…", "Хотят ли русские войны", "Вальс о вальсе", "А снег повалится, повалится…", "Твои следы", "Спасибо вам за тишину", "Не спеши", "Дай Бог" и др.

Произведения Евгения Евтушенко переведены на более чем 70 языков, они изданы во многих странах мира. В 2008 году вышла в свет его книга "Весь Евтушенко", в которую вошли все его стихотворения от первых детских стихов и до стихов последних лет. В конце декабря 2012 года в Москве Евтушенко представил сборник стихов "Счастья и утраты", в который вошли произведения последних лет.

6 января 2015 года Евгений Евтушенко представил в культурном центре "ЗИЛ" новый сборник "Все поэмы", выписавшись из больницы, куда он попал в декабре 2014 года.

Евгений Евтушенко сам был редактором многих книг, составителем ряда больших и малых антологий, вел творческие вечера поэтов, составлял радио- и телепрограммы, организовывал грамзаписи, сам выступал с чтением стихов Александра Блока, Николая Гумилева, Владимира Маяковского, писал статьи, в том числе для конвертов пластинок (об Анне Ахматовой, Марине Цветаевой, Осипе Мандельштаме, Сергее Есенине, Булате Окуджаве).

Евтушенко был секретарем правления Союза писателей СССР.

Он — почетный член Американской академии искусств, почетный член Академии изящных искусств в Малаге, действительный член Европейской академии искусств и наук, почетный профессор Honoris Causa Университета новой школы в Нью-Йорке и Королевского колледжа в Квинсе.

Награжден орденами и медалями СССР, почетной медалью Советского фонда мира, американской медалью Свободы за деятельность по защите прав человека, специальным знаком за заслуги Йельского университета (1999).

В 1993 году широкий резонанс имел его отказ от получения ордена Дружбы в знак протеста против войны в Чечне.

Лауреат премии Академии российского телевидения "Тэффи" за лучшую просветительскую программу "Поэт в России – больше, чем поэт" (1998).

Лауреат Государственной премии СССР (1984, за поэму "Мама и нейтронная бомба").

Награжден международной премией "Читта ди Маринео", присуждаемой за выдающиеся достижения в области культуры (1995).

Награжден литературной премией США – объявлен поэтом Дома-музея Уолта Уитмена 1999 года (награда присуждается с 1989 года, ее получали только американские поэты, Евтушенко – первый иностранный поэт, получивший эту награду).

За литературные достижения в ноябре 2002 года Евгению Евтушенко присуждена интернациональная премия Aquila (Италия). В декабре того же года он награжден золотой медалью "Люмьеры" за выдающийся вклад в культуру ХХ века и популяризацию российского кино.

В мае 2003 года Евтушенко награжден общественным орденом "Живая легенда" (Украина) и орденом Петра Великого, в июле 2003 года – грузинским "Орденом Чести". Отмечен Почетным знаком основателя Центра реабилитации детей в России (2003).

В 2004 году награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Лауреат Международной литературной премии "Гринцане Кавур" в номинации "Самый читаемый поэт" (2005).

Почетный гражданин города Зима (1992), а в Соединенных Штатах – Нью-Орлеана, Атланты, Оклахомы, Талсы, штата Висконсин.

В 1994 году именем поэта названа малая планета Солнечной системы, открытая 6 мая 1978 года в Крымской астрофизической обсерватории (4234 Evtushenko, диаметр 12 км, минимальное расстояние от Земли 247 млн км).

В 2006 году Евгений Евтушенко был награжден престижными литературными премиями: премией Эудженио Монтале (Италия), премией имени классика болгарской литературы Христо Ботева (Болгария). А в начале июля 2006 года президент Румынии вручил поэту высший государственный орден страны за выдающиеся культурные заслуги.

В 2010 году Етушенко стал лауреатом Государственной премии России – "за выдающийся вклад в развитие отечественной культуры".

В мае 2013 года Евгений Евтушенко стал лауреатом российской национальной премии "Поэт".

Евгению Евтушенко вручена Гран-при премии "Книга года-2013" за первый том пятитомной антологии "Поэт в России – больше, чем поэт. Десять веков русской поэзии". В ноябре 2013 года Евтушенко получил почетный приз за вклад в литературу премии "Большая книга".

В ноябре 2015 года Евгению Евтушенко была вручена китайская премия "Чжункунь" за выдающийся вклад в мировую поэзию. В 2016 году Евтушенко награжден орденом "Полярная звезда".

С 1991 года Евгений Евтушенко проживал в США, но регулярно приезжал с выступлениями в Россию.

В сентябре 2013 года Евгений Евтушенко перенес операцию по ампутации ноги.

В конце марта 2017 года поэт был госпитализирован в США.

Он был женат четыре раза, от разных браков у него пять сыновей.

1 апреля 2017 года Евгений Евтушенко скончался.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников