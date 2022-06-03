https://ria.ru/20220603/knigi-1791801586.html
Книжный фестиваль "Красная площадь" открывается в Москве
Книжный фестиваль "Красная площадь" открывается в Москве - РИА Новости, 03.06.2022
Книжный фестиваль "Красная площадь" открывается в Москве
Встречи с известными писателями, спектакли и выступления музыкантов состоятся в рамках книжного фестиваля "Красная площадь", который пройдет с 3 по 6 июня,... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T07:00
2022-06-03T07:00
2022-06-03T14:00
культура
новости культуры
павел басинский
москва
книги
книжный фестиваль "красная площадь"
алексей сальников
дмитрий харатьян
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Встречи с известными писателями, спектакли и выступления музыкантов состоятся в рамках книжного фестиваля "Красная площадь", который пройдет с 3 по 6 июня, сообщает пресс-служба мероприятия. В программе фестиваля — более 500 мероприятий. Откроется книжный форум выступлением Академического большого концертного оркестра имени Ю.В. Силантьева под управлением композитора Александра Клевицкого и пианистки Екатерины Мечетиной.Вновь состоится проект "Фестиваль национальных литератур", включающий лекции, дискуссии, презентации книг, творческие встречи, языковые мастер-классы, концерты и мероприятия для юных читателей.Будут организованы традиционные тематические территории: "Художественная литература", "Детская и учебная литература", "Нонфикшн", "Регионы России", "Антикварная и букинистическая книга", "Москва – литературный мегаполис", "История Отечества", "Музейная линия" . Также в этом году на Красной площади развернется новая площадка "Научный лекторий"."Главная сцена" расположится возле храма Василия Блаженного. Среди мероприятий, которые пройдут на ней, музыкально-поэтическая программа "Евгений Евтушенко. Больше, чем поэт...", приуроченная к 90-летию классика. Его знаковые произведения прозвучат в исполнении Дмитрия Харатьяна, Дмитрия Певцова, Евгения Павлова, Ольги Кормухиной и других звезд. Актриса Светлана Крючкова представит свое прочтение "Приношения Марине Цветаевой", а Любовь Казарновская выступит с программой "Пушкин навсегда". Артист Сергей Шакуров выйдет на "Главную сцену" с моноспектаклем "Полтава". Театр Наций покажет спектакль "Наше всё… Ваш А. Солженицын" режиссера Марины Брусникиной с Авангардом Леонтьевым в главной роли. Здесь же пройдут встречи с самыми востребованными современными писателями. Павел Басинский представит литературно-художественное исследование "Подлинная история Анны Карениной", Алексей Сальников – свой новый роман "Оккульттрегер", а Сергей Лукьяненко расскажет, "что хотел сказать автор", создавая новую фантастическую трилогию "Измененные". Свою продукцию представят более 400 издательств из Москвы, Петербурга и регионов России.
https://ria.ru/20220602/knigi-1792661797.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, павел басинский, москва, книги, книжный фестиваль "красная площадь", алексей сальников, дмитрий харатьян, евгений евтушенко, екатерина мечетина, театр наций, куда сходить , что посмотреть
07:00 03.06.2022 (обновлено: 14:00 03.06.2022)
Книжный фестиваль "Красная площадь" открывается в Москве
На книжном фестивале "Красная площадь" с 3 по 6 июня пройдет более 500 мероприятий
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Встречи с известными писателями, спектакли и выступления музыкантов состоятся в рамках книжного фестиваля "Красная площадь", который пройдет с 3 по 6 июня, сообщает пресс-служба мероприятия.
В программе фестиваля — более 500 мероприятий. Откроется книжный форум выступлением Академического большого концертного оркестра имени Ю.В. Силантьева под управлением композитора Александра Клевицкого и пианистки Екатерины Мечетиной.
Вновь состоится проект "Фестиваль национальных литератур", включающий лекции, дискуссии, презентации книг, творческие встречи, языковые мастер-классы, концерты и мероприятия для юных читателей.
Будут организованы традиционные тематические территории: "Художественная литература", "Детская и учебная литература", "Нонфикшн", "Регионы России", "Антикварная и букинистическая книга", "Москва – литературный мегаполис", "История Отечества", "Музейная линия" . Также в этом году на Красной площади развернется новая площадка "Научный лекторий".
"Главная сцена" расположится возле храма Василия Блаженного. Среди мероприятий, которые пройдут на ней, музыкально-поэтическая программа "Евгений Евтушенко. Больше, чем поэт...", приуроченная к 90-летию классика. Его знаковые произведения прозвучат в исполнении Дмитрия Харатьяна, Дмитрия Певцова, Евгения Павлова, Ольги Кормухиной и других звезд. Актриса Светлана Крючкова представит свое прочтение "Приношения Марине Цветаевой", а Любовь Казарновская выступит с программой "Пушкин навсегда".
Артист Сергей Шакуров выйдет на "Главную сцену" с моноспектаклем "Полтава". Театр Наций покажет спектакль "Наше всё… Ваш А. Солженицын" режиссера Марины Брусникиной с Авангардом Леонтьевым в главной роли.
Здесь же пройдут встречи с самыми востребованными современными писателями. Павел Басинский представит литературно-художественное исследование "Подлинная история Анны Карениной", Алексей Сальников – свой новый роман "Оккульттрегер", а Сергей Лукьяненко расскажет, "что хотел сказать автор", создавая новую фантастическую трилогию "Измененные".
Свою продукцию представят более 400 издательств из Москвы, Петербурга и регионов России.