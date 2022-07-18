https://ria.ru/20220718/evtushenko-1803183628.html

Наследие Евтушенко трудно переоценить, заявил Песков

Наследие Евтушенко трудно переоценить, заявил Песков - РИА Новости, 18.07.2022

Наследие Евтушенко трудно переоценить, заявил Песков

Поэт Евгений Евтушенко внес огромный вклад в развитие отечественной культуры, его наследие трудно переоценить, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 18.07.2022

2022-07-18T12:48

2022-07-18T12:48

2022-07-18T12:48

культура

евгений евтушенко

культура

новости культуры

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Поэт Евгений Евтушенко внес огромный вклад в развитие отечественной культуры, его наследие трудно переоценить, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Русскому поэту Евгению Евтушенко 18 июля исполнилось бы 90 лет."Его (наследие Евтушенко - ред) трудно переоценить. Это один из выдающихся наших поэтов и представителей культуры. Человек, который реально внес огромный вклад в развитие нашей современной российской культуры", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20170411/1492005982.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

евгений евтушенко, культура, новости культуры