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Наследие Евтушенко трудно переоценить, заявил Песков - РИА Новости, 18.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220718/evtushenko-1803183628.html
Наследие Евтушенко трудно переоценить, заявил Песков
Наследие Евтушенко трудно переоценить, заявил Песков - РИА Новости, 18.07.2022
Наследие Евтушенко трудно переоценить, заявил Песков
Поэт Евгений Евтушенко внес огромный вклад в развитие отечественной культуры, его наследие трудно переоценить, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:48
2022-07-18T12:48
культура
евгений евтушенко
культура
новости культуры
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Поэт Евгений Евтушенко внес огромный вклад в развитие отечественной культуры, его наследие трудно переоценить, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Русскому поэту Евгению Евтушенко 18 июля исполнилось бы 90 лет."Его (наследие Евтушенко - ред) трудно переоценить. Это один из выдающихся наших поэтов и представителей культуры. Человек, который реально внес огромный вклад в развитие нашей современной российской культуры", - сказал Песков журналистам.
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евгений евтушенко, культура, новости культуры
12:48 18.07.2022
 
Наследие Евтушенко трудно переоценить, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: Евтушенковнес большой вклад в культуру

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоэт Евгений Евтушенко
Поэт Евгений Евтушенко - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Поэт Евгений Евтушенко. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Поэт Евгений Евтушенко внес огромный вклад в развитие отечественной культуры, его наследие трудно переоценить, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Русскому поэту Евгению Евтушенко 18 июля исполнилось бы 90 лет.
"Его (наследие Евтушенко - ред) трудно переоценить. Это один из выдающихся наших поэтов и представителей культуры. Человек, который реально внес огромный вклад в развитие нашей современной российской культуры", - сказал Песков журналистам.
Гроб с телом Евгения Евтушенко у храма святого благоверного князя Игоря Черниговского в Переделкино - РИА Новости, 1920, 11.04.2017
11 апреля 2017, 15:47Культура
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