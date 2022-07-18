https://ria.ru/20220718/evtushenko-1803183628.html
Наследие Евтушенко трудно переоценить, заявил Песков
Наследие Евтушенко трудно переоценить, заявил Песков - РИА Новости, 18.07.2022
Наследие Евтушенко трудно переоценить, заявил Песков
Поэт Евгений Евтушенко внес огромный вклад в развитие отечественной культуры, его наследие трудно переоценить, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 18.07.2022
2022-07-18T12:48
2022-07-18T12:48
2022-07-18T12:48
культура
евгений евтушенко
культура
новости культуры
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Поэт Евгений Евтушенко внес огромный вклад в развитие отечественной культуры, его наследие трудно переоценить, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Русскому поэту Евгению Евтушенко 18 июля исполнилось бы 90 лет."Его (наследие Евтушенко - ред) трудно переоценить. Это один из выдающихся наших поэтов и представителей культуры. Человек, который реально внес огромный вклад в развитие нашей современной российской культуры", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20170411/1492005982.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений евтушенко, культура, новости культуры
Наследие Евтушенко трудно переоценить, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: Евтушенковнес большой вклад в культуру