https://ria.ru/20220816/evtushenko-1809996411.html
На могиле Евтушенко в Переделкино устанавливают памятник
На могиле Евтушенко в Переделкино устанавливают памятник - РИА Новости, 16.08.2022
На могиле Евтушенко в Переделкино устанавливают памятник
Памятник поэту Евгению Евтушенко устанавливают на его могиле в Переделкино спустя пять лет после смерти, сообщили РИА Новости в музее-галерее Евтушенко. РИА Новости, 16.08.2022
2022-08-16T15:55
2022-08-16T15:55
2022-08-16T15:55
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Памятник поэту Евгению Евтушенко устанавливают на его могиле в Переделкино спустя пять лет после смерти, сообщили РИА Новости в музее-галерее Евтушенко.Ранее корреспондент РИА Новости обратил внимание на то, что на могиле поэта демонтировали крест. Поэт-шестидесятник Евгений Евтушенко родился в 1932 году в Иркутской области. На его счету множество сборников стихов и 19 поэм, в том числе "Братская ГЭС", "Бабий Яр", "Коррида", "Под кожей статуи Свободы". Он также получил известность как прозаик, режиссер, сценарист, публицист и актер. В 1991 году поэт заключил преподавательский контракт с университетом в штате Оклахома и с тех пор жил с семьей в США.Евтушенко скончался 1 апреля 2017 года на 85-м году жизни и был похоронен в Переделкино рядом с могилой писателя Бориса Пастернака.
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РИА Новости
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новости культуры, евгений евтушенко, борис пастернак, переделкино, иркутская область, оклахома, знаменитости
Культура, Новости культуры, Евгений Евтушенко, Борис Пастернак, Переделкино, Иркутская область, Оклахома, Знаменитости
На могиле Евтушенко в Переделкино устанавливают памятник
Памятник Евтушенко устанавливают на его могиле в Переделкино спустя пять лет после смерти
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Памятник поэту Евгению Евтушенко устанавливают на его могиле в Переделкино спустя пять лет после смерти, сообщили РИА Новости в музее-галерее Евтушенко.
"В данный момент на кладбище в Переделкино на могиле Евтушенко ведутся работы по установке памятника", — сказали в пресс-службе музея.
Ранее корреспондент РИА Новости обратил внимание на то, что на могиле поэта демонтировали крест.
Поэт-шестидесятник Евгений Евтушенко родился в 1932 году в Иркутской области. На его счету множество сборников стихов и 19 поэм, в том числе "Братская ГЭС", "Бабий Яр", "Коррида", "Под кожей статуи Свободы". Он также получил известность как прозаик, режиссер, сценарист, публицист и актер. В 1991 году поэт заключил преподавательский контракт с университетом в штате Оклахома и с тех пор жил с семьей в США.
Евтушенко скончался 1 апреля 2017 года на 85-м году жизни и был похоронен в Переделкино рядом с могилой писателя Бориса Пастернака.