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Никас Сафронов рассказал, чей портрет никогда не будет писать - РИА Новости, 14.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
06:28 14.06.2026 (обновлено: 17:03 14.06.2026)
Никас Сафронов рассказал, чей портрет никогда не будет писать

Никас Сафронов никогда не будет писать портрет Зеленского

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкНикас Сафронов
Никас Сафронов - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Никас Сафронов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Народный художник России Никас Сафронов заявил, что никогда бы не написал портрет Владимира Зеленского.
  • По мнению Сафронова, в его искусстве не останутся люди, которые проявляют себя исключительно с отрицательной стороны.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Народный художник России Никас Сафронов рассказал РИА Новости, что никогда бы не стал работать над портретом Зеленского.
"Я никогда бы не написал портрет Владимира Зеленского. Это не историческое лицо. Не думаю, что он войдет в историю как созидатель", — сказал он, отвечая на вопрос, за какую картину он никогда бы не взялся.
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По мнению художника, в мире существуют люди-разрушители, которые проявляются исключительно с отрицательной стороны: одни разрушают храмы, другие совершают подрывы. Такие люди, как отметил Сафронов, никогда не станут героями его полотен.
"Этих людей я не стал бы писать, чтобы они не оставались в моем искусстве. Мое искусство — известное, оно становится историческим независимо от меня. Мы за созидание. История покажет, кто останется, а кто уйдет", — добавил он.
Основные произведения Сафронова — серии портретов знаменитых современников: балерины Майи Плисецкой, оперного певца Зураба Соткилавы, поэта Евгения Евтушенко, президента СССР Михаила Горбачева, бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, экс-президента Турции Сулеймана Демиреля, экс-президента Азербайджана Гейдара Алиева, бывшего короля Испании Хуана Карлоса, английской королевы Елизаветы II и многих других.
В марте 2025 года президент России Владимир Путин подарил президенту США Дональду Трампу портрет, на котором глава Белого дома изображен после попытки покушения, автором подарка оказался Никас Сафронов.
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