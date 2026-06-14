Никас Сафронов рассказал, чей портрет никогда не будет писать

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Народный художник России Никас Сафронов рассказал РИА Новости, что никогда бы не стал работать над портретом Зеленского.

"Этих людей я не стал бы писать, чтобы они не оставались в моем искусстве. Мое искусство — известное, оно становится историческим независимо от меня. Мы за созидание. История покажет, кто останется, а кто уйдет", — добавил он.