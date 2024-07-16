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Ветеран поет советские песни на улицах Скадовска в Херсонской области - РИА Новости, 16.07.2024
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02:55 16.07.2024 (обновлено: 13:04 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/veteran-1959908890.html
Ветеран поет советские песни на улицах Скадовска в Херсонской области
Ветеран поет советские песни на улицах Скадовска в Херсонской области - РИА Новости, 16.07.2024
Ветеран поет советские песни на улицах Скадовска в Херсонской области
Ветеран Великой Отечественной войны Борис Прохоров рассказал РИА Новости о связях с Украиной и о том, как советские песни о войне, которые он поёт на улицах... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T02:55
2024-07-16T13:04
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скадовск
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СКАДОВСК, 16 июл — РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Борис Прохоров рассказал РИА Новости о связях с Украиной и о том, как советские песни о войне, которые он поёт на улицах херсонского Скадовска, сохраняют память о близких. Прохоров родился в 1929 году в Сибири. В 1943 году поступил в железнодорожное училище в Красноуфимске и сразу уехал кочегаром на паровозы, возившие бойцов на фронт. В 1946 году поступил в пермское военно-морское училище. После окончания училища служил 14 лет на Балтике в 1-м гвардейском минно-торпедном авиационном Клайпедском Краснознамённом полку ВВС ВМФ. Окончил академию ракетных войск стратегического назначения. Был начальником расчета сборки термоядерных боеприпасов. От облучения получил лимфолейкоз. "Это мой пункт наблюдения. Я сижу и наблюдаю движение. Уже много знакомых, так что это место встречи. Мой репертуар - как старые советские песни военного времени, так и современные. У меня, к сожалению, погибли в Отечественной войне брат и дядя, и я, когда пою военные песни — это у меня память всё время о моих", — рассказал ветеран. По его словам, "все беды" начались, когда Украина вышла из Советского Союза. "А я все время думал о том, что Украине надо быть вместе с Россией, ведь у нас даже кровные связи. И мы едины, и действительно говорят — мы один народ", — добавил Прохоров. Ветеран признаётся, что очень любит общаться с участниками СВО и "мечтает о мире". На вопросы о спецоперации он ответил, что рад приходу России, и исполнил песню на слова Евгения Евтушенко "Хотят ли русские войны". Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября.
https://ria.ru/20240715/pozdravlenie-1959818939.html
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украина, россия, скадовск, евгений евтушенко, владимир путин
Украина, Россия, Скадовск, Евгений Евтушенко, Владимир Путин
Ветеран поет советские песни на улицах Скадовска в Херсонской области

Ветеран рассказал, как поет советские песни на улицах Скадовска и мечтает о мире

© РИА НовостиВетеран Великой Отечественной войны Борис Прохоров
Ветеран Великой Отечественной войны Борис Прохоров - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости
Ветеран Великой Отечественной войны Борис Прохоров
Читать ria.ru в
СКАДОВСК, 16 июл — РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Борис Прохоров рассказал РИА Новости о связях с Украиной и о том, как советские песни о войне, которые он поёт на улицах херсонского Скадовска, сохраняют память о близких.
Прохоров родился в 1929 году в Сибири. В 1943 году поступил в железнодорожное училище в Красноуфимске и сразу уехал кочегаром на паровозы, возившие бойцов на фронт. В 1946 году поступил в пермское военно-морское училище. После окончания училища служил 14 лет на Балтике в 1-м гвардейском минно-торпедном авиационном Клайпедском Краснознамённом полку ВВС ВМФ. Окончил академию ракетных войск стратегического назначения. Был начальником расчета сборки термоядерных боеприпасов. От облучения получил лимфолейкоз.
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"Это мой пункт наблюдения. Я сижу и наблюдаю движение. Уже много знакомых, так что это место встречи. Мой репертуар - как старые советские песни военного времени, так и современные. У меня, к сожалению, погибли в Отечественной войне брат и дядя, и я, когда пою военные песни — это у меня память всё время о моих", — рассказал ветеран.
По его словам, "все беды" начались, когда Украина вышла из Советского Союза. "А я все время думал о том, что Украине надо быть вместе с Россией, ведь у нас даже кровные связи. И мы едины, и действительно говорят — мы один народ", — добавил Прохоров.
Ветеран признаётся, что очень любит общаться с участниками СВО и "мечтает о мире". На вопросы о спецоперации он ответил, что рад приходу России, и исполнил песню на слова Евгения Евтушенко "Хотят ли русские войны".
Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября.
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