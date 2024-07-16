Ветеран поет советские песни на улицах Скадовска в Херсонской области
Ветеран рассказал, как поет советские песни на улицах Скадовска и мечтает о мире
© РИА НовостиВетеран Великой Отечественной войны Борис Прохоров
© РИА Новости
Ветеран Великой Отечественной войны Борис Прохоров
СКАДОВСК, 16 июл — РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Борис Прохоров рассказал РИА Новости о связях с Украиной и о том, как советские песни о войне, которые он поёт на улицах херсонского Скадовска, сохраняют память о близких.
Прохоров родился в 1929 году в Сибири. В 1943 году поступил в железнодорожное училище в Красноуфимске и сразу уехал кочегаром на паровозы, возившие бойцов на фронт. В 1946 году поступил в пермское военно-морское училище. После окончания училища служил 14 лет на Балтике в 1-м гвардейском минно-торпедном авиационном Клайпедском Краснознамённом полку ВВС ВМФ. Окончил академию ракетных войск стратегического назначения. Был начальником расчета сборки термоядерных боеприпасов. От облучения получил лимфолейкоз.
"Это мой пункт наблюдения. Я сижу и наблюдаю движение. Уже много знакомых, так что это место встречи. Мой репертуар - как старые советские песни военного времени, так и современные. У меня, к сожалению, погибли в Отечественной войне брат и дядя, и я, когда пою военные песни — это у меня память всё время о моих", — рассказал ветеран.
По его словам, "все беды" начались, когда Украина вышла из Советского Союза. "А я все время думал о том, что Украине надо быть вместе с Россией, ведь у нас даже кровные связи. И мы едины, и действительно говорят — мы один народ", — добавил Прохоров.
Ветеран признаётся, что очень любит общаться с участниками СВО и "мечтает о мире". На вопросы о спецоперации он ответил, что рад приходу России, и исполнил песню на слова Евгения Евтушенко "Хотят ли русские войны".
Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября.