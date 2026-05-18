Приангарье привлекло на развитие культуры 500 млн руб за счет грантов ПФКИ

ИРКУТСК, 18 мая - РИА Новости. Иркутская область за пять лет привлекла более полумиллиарда рублей грантовых средств Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) и вошла в двадцатку регионов-лидеров по числу участников, победителей и объему привлеченных средств, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

Итоги взаимодействия творческих команд Приангарья с Президентским фондом культурных инициатив подвели на совещании под руководством губернатора региона Игоря Кобзева. Заседание приурочено к пятилетию ПФКИ, которое отмечалось 17 мая. На заседании озвучили, что за пять лет фонд провел 16 конкурсов, поддержал почти 12 тысяч проектов из 87 регионов России на общую сумму почти 50 миллиардов рублей.

"За пять лет Иркутская область привлекла более полумиллиарда рублей грантовых средств Президентского фонда культурных инициатив. Иркутская область входит в двадцатку регионов-лидеров по числу участников, победителей и объему привлеченных средств. В последнем конкурсе регион занял 9-е место в России по числу проектов-победителей", - говорится в сообщении.

Почти 700 организаций Иркутской области за последние пять лет представили на конкурсы ПФКИ более 1,7 тысячи проектов, из которых 202 стали победителями и получили поддержку на сумму более 500 миллионов рублей. Регион также демонстрирует высокий показатель числа участников конкурсов Президентского фонда культурных инициатив: 100-180 заявок на каждый конкурс. Средняя сумма гранта составляет 3,5 миллиона рублей.

По словам Игоря Кобзева, на совещании подробно обсудили с коллегами как формировать дальнейшую повестку грантов в сфере культуры. С 2026 по 2030 год в регионе будут праздновать юбилеи Иркутской области, драматурга Александра Вампилова, писателя Валентина Распутина, поэта Евгения Евтушенко. В связи с этими событиями будут проводится мероприятия, которые потребуют грантовой поддержки.

География участников конкурсов охватывает 40 муниципальных образований. Победителями же стали проекты 27 муниципалитетов. Лидеры по числу поддержанных инициатив - Иркутск, Ангарский городской округ, Иркутский район, Братск, Слюдянский и Шелеховский районы, а также город Черемхово.

Большую поддержку в грантовой деятельности творческим командам оказывает региональный офис Президентского фонда культурных инициатив. При поддержке губернатора Игоря Кобзева он был открыт в марте 2024 года на базе Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского. Офис стал десятым в России и вторым в Сибирском федеральном округе.