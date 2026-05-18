Рейтинг@Mail.ru
Приангарье привлекло на развитие культуры 500 млн руб за счет грантов ПФКИ - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иркутская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Иркутская область
 
17:06 18.05.2026
Приангарье привлекло на развитие культуры 500 млн руб за счет грантов ПФКИ

Приангарье за 5 лет привлекло более 500 млн руб ПФКИ

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкИркутская область
Иркутская область - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в медиабанк
Иркутская область. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
ИРКУТСК, 18 мая - РИА Новости. Иркутская область за пять лет привлекла более полумиллиарда рублей грантовых средств Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) и вошла в двадцатку регионов-лидеров по числу участников, победителей и объему привлеченных средств, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
Итоги взаимодействия творческих команд Приангарья с Президентским фондом культурных инициатив подвели на совещании под руководством губернатора региона Игоря Кобзева. Заседание приурочено к пятилетию ПФКИ, которое отмечалось 17 мая. На заседании озвучили, что за пять лет фонд провел 16 конкурсов, поддержал почти 12 тысяч проектов из 87 регионов России на общую сумму почти 50 миллиардов рублей.
Участники акции Бессмертный полк в Иркутске - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Глава Приангарья принял участие в шествии "Бессмертного полка" в Иркутске
9 мая, 16:51
"За пять лет Иркутская область привлекла более полумиллиарда рублей грантовых средств Президентского фонда культурных инициатив. Иркутская область входит в двадцатку регионов-лидеров по числу участников, победителей и объему привлеченных средств. В последнем конкурсе регион занял 9-е место в России по числу проектов-победителей", - говорится в сообщении.
Почти 700 организаций Иркутской области за последние пять лет представили на конкурсы ПФКИ более 1,7 тысячи проектов, из которых 202 стали победителями и получили поддержку на сумму более 500 миллионов рублей. Регион также демонстрирует высокий показатель числа участников конкурсов Президентского фонда культурных инициатив: 100-180 заявок на каждый конкурс. Средняя сумма гранта составляет 3,5 миллиона рублей.
По словам Игоря Кобзева, на совещании подробно обсудили с коллегами как формировать дальнейшую повестку грантов в сфере культуры. С 2026 по 2030 год в регионе будут праздновать юбилеи Иркутской области, драматурга Александра Вампилова, писателя Валентина Распутина, поэта Евгения Евтушенко. В связи с этими событиями будут проводится мероприятия, которые потребуют грантовой поддержки.
География участников конкурсов охватывает 40 муниципальных образований. Победителями же стали проекты 27 муниципалитетов. Лидеры по числу поддержанных инициатив - Иркутск, Ангарский городской округ, Иркутский район, Братск, Слюдянский и Шелеховский районы, а также город Черемхово.
Большую поддержку в грантовой деятельности творческим командам оказывает региональный офис Президентского фонда культурных инициатив. При поддержке губернатора Игоря Кобзева он был открыт в марте 2024 года на базе Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского. Офис стал десятым в России и вторым в Сибирском федеральном округе.
За это время его сотрудниками проведено более 800 консультаций для потенциальных участников конкурсов ПФКИ. Специалисты проектного офиса побывали в 21 муниципальном образовании региона, провели 54 деловые игры по социокультурному проектированию и 68 вебинаров для почти 1,6 тысячи участников.
Работа водозаборной станции на реке Витим в Бодайбо восстановлена после ледохода - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
В Бодайбо восстановили работу водозаборной станции "Роса"
12 мая, 11:13
 
Иркутская областьИркутская областьРоссияИркутскИгорь КобзевВалентин РаспутинЕвгений ЕвтушенкоПрезидентский фонд культурных инициатив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала