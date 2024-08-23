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В районе Запорожской АЭС отсутствуют пожары - РИА Новости, 23.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:41 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/zaes-1967936739.html
В районе Запорожской АЭС отсутствуют пожары
В районе Запорожской АЭС отсутствуют пожары - РИА Новости, 23.08.2024
В районе Запорожской АЭС отсутствуют пожары
Пожаров в районе Запорожской АЭС не зафиксировано, обстановка штатная, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T06:41
2024-08-23T06:41
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
украина
евгений евтушенко
запорожская аэс
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Пожаров в районе Запорожской АЭС не зафиксировано, обстановка штатная, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Ранее глава Никопольской районной госадминистрации Днепропетровской области Украины Евгений Евтушенко опубликовал в своем Telegram-канале фото пожара на левом берегу Днепра бывшего Каховского водохранилища. "В районе Запорожской АЭС пожаров не зафиксировано. Обстановка на станции штатная", - сказала Яшина. Никополь находится на противоположной от Энергодара и Запорожской АЭС правой стороне Днепра.
https://ria.ru/20240817/zaes-1966815285.html
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днепропетровская область, украина, евгений евтушенко, запорожская аэс, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Украина, Евгений Евтушенко, Запорожская АЭС, Происшествия
В районе Запорожской АЭС отсутствуют пожары

Представитель ЗАЭС: пожары в районе станции отсутствуют, обстановка штатная

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Пожаров в районе Запорожской АЭС не зафиксировано, обстановка штатная, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
Ранее глава Никопольской районной госадминистрации Днепропетровской области Украины Евгений Евтушенко опубликовал в своем Telegram-канале фото пожара на левом берегу Днепра бывшего Каховского водохранилища.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьУкраинаЕвгений ЕвтушенкоЗапорожская АЭСПроисшествия
 
 
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