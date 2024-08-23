https://ria.ru/20240823/zaes-1967936739.html

В районе Запорожской АЭС отсутствуют пожары

В районе Запорожской АЭС отсутствуют пожары - РИА Новости, 23.08.2024

В районе Запорожской АЭС отсутствуют пожары

Пожаров в районе Запорожской АЭС не зафиксировано, обстановка штатная, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T06:41

2024-08-23T06:41

2024-08-23T06:41

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

украина

евгений евтушенко

запорожская аэс

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Пожаров в районе Запорожской АЭС не зафиксировано, обстановка штатная, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Ранее глава Никопольской районной госадминистрации Днепропетровской области Украины Евгений Евтушенко опубликовал в своем Telegram-канале фото пожара на левом берегу Днепра бывшего Каховского водохранилища. "В районе Запорожской АЭС пожаров не зафиксировано. Обстановка на станции штатная", - сказала Яшина. Никополь находится на противоположной от Энергодара и Запорожской АЭС правой стороне Днепра.

https://ria.ru/20240817/zaes-1966815285.html

https://ria.ru/20240820/belorussiya-1967416245.html

днепропетровская область

украина

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днепропетровская область, украина, евгений евтушенко, запорожская аэс, происшествия