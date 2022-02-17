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Немецкий политик по-русски сказал, что в России не хотят войны

Немецкий политик по-русски сказал, что в России не хотят войны - РИА Новости, 17.02.2022

Немецкий политик по-русски сказал, что в России не хотят войны

Депутат оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" Ойген Шмидт на заседании бундестага в четверг по-русски заявил коллегам, что "русские не хотят... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T15:00

2022-02-17T15:00

2022-02-17T15:03

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БЕРЛИН, 17 фев - РИА Новости. Депутат оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" Ойген Шмидт на заседании бундестага в четверг по-русски заявил коллегам, что "русские не хотят войны".Шмидт родился в Усть-Каменогорске и жил в Казахстане до 1999 года, когда переехал в Германию по программе поздних переселенцев для русских немцев."Уважаемые дамы и господа. (Переходит на русский) Хотят ли русские войны? (Снова на немецком) Хотят ли русские войны? Это слова из известной русской песни. Ответ просто: конечно, нет. Точно так же, как и мы", - заявил Шмидт, имея в виду советскую песню на слова Евгения Евтушенко.Шмидт выступал на заседании, посвященном обсуждению проекта обращения бундестага к правительству от фракции оппозиционных Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. В проекте, который по итогам заседания был отклонен голосами всех фракций против ХДС/ХСС, были пункты, противоречащие позиции правительства Германии. Например, призыв отказаться называть "Северный поток 2", как это делают члены правительства от социал-демократов, "исключительно частным экономическим проектом". Другим пунктом, противоречащим линии правительства, был призыв пересмотреть политику по поставкам вооружений Украине - нынешнее правительство придерживается политики не поставлять летальное оружие Киеву.Шмидт раскритиковал проект фракции ХДС/ХСС. Как считает Шмидт, содержание предложенного ХДС/ХСС документа представляет собой "пропаганду под мотивом "плохая Россия - хороший Запад"."России приписана односторонняя ответственность за нынешнюю напряженность, утверждается о предстоящем нападении России. Вчера оно должно было состоятся, но снова не произошло", - заявил Шмидт.Он отметил, что в предложении ХДС/ХСС ставится под вопрос судьба "Северного потока 2". "Интересы США перевешивают интересы немецкого народа? Было бы безответственно поставлять оружие в этот регион (Украину). Политическая линия ХДС и ХСС противоречит национальным и экономическим интересам нашей страны. Хорошие отношения с Россией являются неотъемлемым элементом мира и благосостояния нашего региона. Мы отклоняем предложение фракции ХДС/ХСС. (Переходит на русский). Хотят ли русские войны? Нет", - завершил речь депутат.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220217/ukraina-1773335990.html

https://ria.ru/20220217/ukraina-1773254777.html

https://ria.ru/20220216/vtorzhenie-1773140060.html

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