Рейтинг@Mail.ru
Власти Никополя в Днепропетровской области подтвердили удар по городу - РИА Новости, 15.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221015/nikopol-1824350313.html
Власти Никополя в Днепропетровской области подтвердили удар по городу
Власти Никополя в Днепропетровской области подтвердили удар по городу - РИА Новости, 15.10.2022
Власти Никополя в Днепропетровской области подтвердили удар по городу
Глава Никопольской районной администрации (РВА) Евгений Евтушенко подтвердил вечерний обстрел Никополя в Днепропетровской области, масштабы разрушений... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T23:53
2022-10-15T23:53
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
евгений евтушенко
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760114891_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c6d4adeeb17174bdca0e2d24b6c6c866.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Глава Никопольской районной администрации (РВА) Евгений Евтушенко подтвердил вечерний обстрел Никополя в Днепропетровской области, масштабы разрушений выясняются."Пока снова совершен обстрел города Никополь. Масштаб разрушений и наличие пострадавших уже выясняется", - сообщил Евтушенко в своем Telegram-канале.По его словам, в пределах других территорий района сутки прошли без чрезвычайных ситуаций.Ранее украинский телеканал 5.ua сообщил, что в город Никополь под обстрелом.В понедельник и вторник украинские СМИ сообщали о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических. В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии.В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
https://ria.ru/20221014/marganets-1824215272.html
https://ria.ru/20221011/spetsoperatsiya-1823082560.html
днепропетровская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760114891_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bd109b583526987febd1e6ca7065d757.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепропетровская область, евгений евтушенко, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Евгений Евтушенко, Украина, В мире
23:53 15.10.2022
 
Власти Никополя в Днепропетровской области подтвердили удар по городу

Глава Никопольской районной администрации Евтушенко подтвердил обстрел города

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Глава Никопольской районной администрации (РВА) Евгений Евтушенко подтвердил вечерний обстрел Никополя в Днепропетровской области, масштабы разрушений выясняются.
"Пока снова совершен обстрел города Никополь. Масштаб разрушений и наличие пострадавших уже выясняется", - сообщил Евтушенко в своем Telegram-канале.
Обстрел - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 23:09Специальная военная операция на Украине
СМИ сообщили о взрывах в городе Марганец в Днепропетровской области
По его словам, в пределах других территорий района сутки прошли без чрезвычайных ситуаций.
Ранее украинский телеканал 5.ua сообщил, что в город Никополь под обстрелом.
В понедельник и вторник украинские СМИ сообщали о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических. В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии.
В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
Авиационные бомбы на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 13:13Специальная военная операция на Украине
ВКС сбили украинский Ми-24 в Днепропетровской области
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьЕвгений ЕвтушенкоУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала