https://ria.ru/20221015/nikopol-1824350313.html

Власти Никополя в Днепропетровской области подтвердили удар по городу

Власти Никополя в Днепропетровской области подтвердили удар по городу - РИА Новости, 15.10.2022

Власти Никополя в Днепропетровской области подтвердили удар по городу

Глава Никопольской районной администрации (РВА) Евгений Евтушенко подтвердил вечерний обстрел Никополя в Днепропетровской области, масштабы разрушений... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T23:53

2022-10-15T23:53

2022-10-15T23:53

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

евгений евтушенко

украина

в мире

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Глава Никопольской районной администрации (РВА) Евгений Евтушенко подтвердил вечерний обстрел Никополя в Днепропетровской области, масштабы разрушений выясняются."Пока снова совершен обстрел города Никополь. Масштаб разрушений и наличие пострадавших уже выясняется", - сообщил Евтушенко в своем Telegram-канале.По его словам, в пределах других территорий района сутки прошли без чрезвычайных ситуаций.Ранее украинский телеканал 5.ua сообщил, что в город Никополь под обстрелом.В понедельник и вторник украинские СМИ сообщали о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических. В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии.В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.

https://ria.ru/20221014/marganets-1824215272.html

https://ria.ru/20221011/spetsoperatsiya-1823082560.html

днепропетровская область

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днепропетровская область, евгений евтушенко, украина, в мире