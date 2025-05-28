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Как "Джентльмен удачи" жил в нищете, потерял память и умер в психушке

Как "Джентльмен удачи" жил в нищете, потерял память и умер в психушке - РИА Новости, 28.05.2025

Как "Джентльмен удачи" жил в нищете, потерял память и умер в психушке

Раднэр Муратов навсегда вошел в историю советского кино как обаятельный жулик Василий Алибабаевич из культовой комедии "Джентльмены удачи". Его фразы "Кушать... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T19:38:00+03:00

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Раднэр Муратов навсегда вошел в историю советского кино как обаятельный жулик Василий Алибабаевич из культовой комедии "Джентльмены удачи". Его фразы "Кушать подано. Садитесь жрать, пожалуйста!" и "Там тепло, там моя мама" — разошлись на цитаты. Однако за экранным образом неунывающего афериста скрывалась настоящая драма: нищета, игровая зависимость, одиночество и смерть в забвении.От летчика до актера: бурная молодостьМуратов появился на свет в татарской семье в Ленинграде в 1928 году. Его отец, активный член коммунистической партии, принимал участие в строительстве Советского Союза и позже стал первым секретарем Татарского обкома КПСС, завоевав уважение в партийных кругах. В духе времени, когда популярны были сокращения и аббревиатуры, он назвал сына Раднэром, что означало "Радуйся новой эре!". Однако с детства все звали его просто Радиком, и это имя осталось с ним на всю жизнь.Радик рос обычным мальчиком и, как многие сверстники, мечтал стать летчиком. В отличие от большинства своих друзей, которые выбирали более приземленные профессии, он, благодаря отцовским связям, поступил в высшее военное летное училище. Несмотря на средние успехи в учебе, в 1946 году он получил диплом летчика и даже некоторое время служил в воинской части, летая на современном истребителе. Однако из-за избытка опытных пилотов, вернувшихся с войны, его уволили по сокращению штатов.После этого Раднэр отправился покорять Москву, полон амбиций. С помощью отца он стал студентом ВГИКа, одного из самых престижных учебных заведений того времени, куда был огромный конкурс. Не стесняясь в средствах, он снял квартиру в центре Москвы и часто устраивал вечеринки с друзьями.Он передвигался по городу на такси, посещал светские мероприятия и завел много влиятельных знакомств. Однокурсники уважали его и даже побаивались, а девушки мечтали о встрече с ним. Пользуясь своей популярностью, он выбирал только лучших. На втором курсе он женился на восходящей звезде кино, самой красивой студентке института Изольде Извицкой. Отец не разрешил им официально зарегистрировать брак, но об этом мало кто знал. Они отпраздновали веселую свадьбу в ресторане "Метрополь" и жили как муж и жена.Перемены в личной жизни привели к взлету карьерыЗа несколько лет до окончания института Изольда Извицкая стала очень популярной киноактрисой, тогда как Раднэр оставался обычным студентом актерского факультета. Их принимали в лучших московских домах, главным образом благодаря популярности Изольды. Они были частными гостями у поэтов Евгения Евтушенко и Александра Галича, скульптора Эрнста Неизвестного, а также поддерживали тесную дружбу с супругами Орловой и Александровым. Однако их гражданский брак продлился недолго. Примерно через три года они расстались, и ходили слухи, что причиной стали частые измены Изольды.Радик недолго оставался холостяком. Его второй и официальный брак был с актрисой Еленой Довлатбековой. На этот раз отец Раднэра благословил союз, и вскоре у них родился сын Леонид. В то время Муратов снимался достаточно часто, и не только благодаря отцовским связям. В советском кинематографе не хватало актеров с яркой восточной внешностью, поэтому Раднэр всегда находил роли.Его участие в таких популярных фильмах, как "Максим Перепелица", "Поединок", "Время, вперед!", "Золотой теленок", "Щит и меч", "Непридуманная история", "Отец солдата" и других, сделало его узнаваемым актером.Наиболее яркой работой Раднэра Муратова в кино стала роль Василия Алибабаевича в знаменитой кинокомедии "Джентльмены удачи". Кстати, на недавнем столетии "Мосфильма" этот фильм 1971 года признан лучшим в истории киностудии.Разрушительная страсть: скачки и крах семьиЗа тридцать лет в кино Раднэр Муратов снялся почти в сотне фильмов и даже в небольших эпизодах оставался запоминающимся для зрителей.Прошли годы, влиятельного отца уже не было, и ему пришлось жить без его поддержки. Однако Раднэр не хотел менять привычный образ жизни, когда он легко тратил деньги и имел множество романов. К тому времени жена ушла от него вместе с сыном, не простив измен. Раднэр остался жить один.Однажды знакомый пригласил его на ипподром, где в качестве шутки Радик сделал ставку на лошадь, на которую почти никто не ставил. К удивлению всех, лошадь выиграла, и Раднэр получил значительный выигрыш. Это вдохновило его, и он стал постоянным гостем ипподрома. В начале ему часто везло, он играл в различных подпольных тотализаторах: иногда выигрывал, но чаще терпел поражения.Болезнь Альцгеймера и забвениеКак это часто бывает, азарт не привел к хорошим последствиям. Всего за два года Раднэр проиграл все, что у него было, и влез в долги. Стресс он стал запивать алкоголем. Несколько лет он скрывался от кредиторов, и на этой почве у него развилась шизофрения, а позже и болезнь Альцгеймера. Его бывшая жена и уже взрослый сын, узнав о его бедственном положении, решили помочь ему, несмотря на то, что с момента развода прошло много лет. При этом Раднэр не оказывал поддержки своей бывшей семье, а наоборот, порой причинял им боль.Сын хотел поместить его в хорошую клинику, но Раднэр был категорически против. Несмотря на свои диагнозы, он продолжал пить и однажды не вернулся домой. После двухмесячных поисков бывшая жена и сын нашли его в одной из психиатрических больниц Ярославской области. Оказалось, что он полностью потерял память и не мог вспомнить ни своего адреса, ни имени.Пока сын решал формальности для перевода его в московскую клинику, у Раднэра случился инсульт, и он скончался в больнице в конце 2004 года. Актеру было 76 лет. Сын перевез его тело в Москву и похоронил на Николо-Архангельском кладбище.Раднэр Муратов — символ жестокости актерской судьбы. Он подарил зрителям смех, но сам умер в нищете, забытый всеми. Его история — урок о том, как слава может быть мимолетной, а зависимости разрушительными.

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