Литературные порталы "Стихи.ру" и "Проза.ру" отметили юбилей в ЦДЛ - РИА Новости, 07.11.2025
Культура
 
16:50 07.11.2025
Литературные порталы "Стихи.ру" и "Проза.ру" отметили юбилей в ЦДЛ
Литературные порталы "Стихи.ру" и "Проза.ру" отметили юбилей в ЦДЛ - РИА Новости, 07.11.2025
Литературные порталы "Стихи.ру" и "Проза.ру" отметили юбилей в ЦДЛ
В Центральном Доме литераторов (ЦДЛ) состоялась торжественная церемония, посвященная 25-летнему юбилею крупнейших в России литературных интернет-порталов... РИА Новости, 07.11.2025
Литературные порталы "Стихи.ру" и "Проза.ру" отметили юбилей в ЦДЛ

Крупнейшие литературные порталы "Стихи.ру" и "Проза.ру" отметили 25-летие в ЦДЛ

Празднование 25-летия порталов "Стихи.ру" и "Проза.ру"
Празднование 25-летия порталов Стихи.ру и Проза.ру - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото предоставлено пресс-службой организаторов церемонии празднования 25-летия порталов "Стихи.ру" и "Проза.ру"
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Центральном Доме литераторов (ЦДЛ) состоялась торжественная церемония, посвященная 25-летнему юбилею крупнейших в России литературных интернет-порталов "Стихи.ру" и "Проза.ру", сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.
Проекты, созданные в 2000 году, стали первыми в стране площадками для свободной публикации авторских произведений. За эти годы свои произведения на них размещали Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Андрей Дементьев, Владимир Вишневский, Константин Кедров, Максим Замшев, Андрей Геласимов, Дмитрий Данилов, Александр Вулых, Анна Ревякина, Владислав Маленко, Анна Долгарева и многие другие.
Открыл праздничный вечер основатель интернет-площадок Дмитрий Кравчук. Он отметил, что "главная идея порталов заключалась в том, чтобы предоставить всем современным авторам возможность самостоятельно опубликовать свои произведения в интернете".
"Ваше начинание выросло в авторитетную и незаменимую площадку для миллионов создателей и ценителей слова. Порталы стали катализатором нового этапа в развитии отечественной литературы, открыв дорогу тысячам авторов", — сказал заместитель директора департамента государственной политики в области средств массовой информации Минцифры Юрий Пуля.
С поздравлениями на вечере выступили известные литераторы и деятели культуры, среди которых Влад Маленко, Роман Сорокин, Дмитрий Воденников, Олег Рой, Алексей Витаков.
Празднование 25-летия порталов "Стихи.ру" и "Проза.ру"
Празднование 25-летия порталов Стихи.ру и Проза.ру - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото предоставлено пресс-службой организаторов церемонии празднования 25-летия порталов "Стихи.ру" и "Проза.ру"
Празднование 25-летия порталов "Стихи.ру" и "Проза.ру"
"Какая великая возможность заявить о себе городу и миру. Сайты "Стихи.ру" и "Проза.ру" – это пир русского языка, летопись и онтология современной литературы", — сказал поэт-сатирик Владимир Вишневский.
Празднование 25-летия порталов "Стихи.ру" и "Проза.ру"
Празднование 25-летия порталов Стихи.ру и Проза.ру - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото предоставлено пресс-службой организаторов церемонии празднования 25-летия порталов "Стихи.ру" и "Проза.ру"
Празднование 25-летия порталов "Стихи.ру" и "Проза.ру"
На сегодняшний день на порталах опубликовано более 75 миллионов произведений и представлено свыше одного миллиона 200 тысяч авторов. Ежедневно "Прозу.ру" посещает 100 тысяч человек, а "Стихи.ру" – 200 тысяч.
На базе порталов создан ряд литературных премий: "Поэт года", "Писатель года", "Наследие", премия имени Сергея Есенина "Русь моя", патриотический конкурс "Георгиевская лента", запущено литературное интернет-телевидение Литклуб.TV.
