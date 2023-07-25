"Я всех пригласил": неизвестные факты о Высоцком
© РИА Новости / Анатолий ГаранинВладимир Высоцкий во время празднования десятилетия Театра на Таганке
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Павел Сурков. Его всегда окружали сплетни и легенды. И, конечно, не все, что говорили о Владимире Высоцком, было правдой. Малоизвестные факты из жизни артиста — в материале РИА Новости ко дню его памяти.
Памятник Владимиру Высоцкому в Москве
История с первой свадьбой
Умел дружить, был преданным, любил компании — таким вспоминали Высоцкого коллеги и друзья.
Первая жена Владимира Семеновича Иза рассказывала, как после предсвадебного мальчишника он явился домой несколько "уставший" и произнес:
— Изуль, я всех на свадьбу пригласил.
— Кого это — "всех"? — удивилась невеста.
— А я не помню, — пожал плечами Высоцкий. — Я всех пригласил.
Владимир Высоцкий
Когда лучший друг Всеволод Абдулов попал в тяжелую аварию, чуть было не стоившую карьеры (из-за травмы головы он перестал запоминать текст), Высоцкий буквально силком втащил его в картину "Место встречи изменить нельзя".
Актер уговорил Станислава Говорухина дать Абдулову роль — и режиссер предложил несколько персонажей на выбор.
Открытие памятника Владимиру Высоцкому
Всеволод выбрал милиционера-предателя Соловьева — роль характерную и яркую, которая запомнилась всем зрителям.
Роль мечты и голос генерала
Высоцкий сыграл в кино не так уж много главных героев. При этом некоторые фильмы с его участием долгое время пролежали на полке. Так было с картиной Геннадия Полоки "Интервенция" 1968 года, где артист исполнил роль подпольщика Бродского.
© РИА Новости / Киностудия "Ленфильм", 1968 | Перейти в медиабанкВладимир Высоцкий и Ольга Аросева в художественном фильме "Интервенция"
Владимир Высоцкий и Ольга Аросева в художественном фильме "Интервенция"
Ленту разрешили показать на экранах уже в 80-е, когда музыканта не было в живых. При реставрации выяснилось, что звуковая дорожка в некоторых местах осыпалась, а второй копии не сохранилось.
На помощь пришел Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в фильмах Александра Рогожкина. Именно он озвучил героя Высоцкого в тех эпизодах, где аудио не удалось восстановить. Если прислушаться, можно найти сцены, где Владимир Семенович вдруг начинает говорить пусть и похожим, но не своим голосом.
Актер Алексей Булдаков
Как Рязанов отверг Высоцкого
Не состоялась и роль Сирано де Бержерака в фильме Рязанова. Режиссер пробовал многих знаменитых артистов: и Сергея Юрского, и Олега Ефремова. Но решил, что поэта должен сыграть поэт.
Проба Евгения Евтушенко оказалась, по мнению Эльдара Александровича, лучшей. Но в кастинге участвовал и Высоцкий.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПоэт Евгений Евтушенко на своем творческом вечере в Политехническом музее
Поэт Евгений Евтушенко на своем творческом вечере в Политехническом музее
И когда Рязанов сказал Владимиру Семеновичу, что хочет взять на роль Сирано профессионального поэта, Высоцкий скромно проговорил: "Но ведь я же — тоже…"
На это режиссер ответил что-то вежливое вроде: "Ты пишешь песни, а Евтушенко — стихи". Впрочем, съемки так и не начались: "Главкино" отказало.
Кинорежиссер Эльдар Рязанов
Спустя много лет Рязанов присутствовал на концерте Высоцкого и ворвался к нему за кулисы с восторженными похвалами. Музыкант прищурился и гордо спросил: "Ну а теперь вы бы взяли меня на роль Сирано?" И режиссер совершенно искренне ответил: "Теперь бы — взял!"
Высоцкий и Гурченко
Любовь к нему была невероятной: песни Высоцкого звучали буквально в каждом доме. Однажды он приехал в гости к заболевшей Гурченко.
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкЛюдмила Гурченко. Показ мехов дизайнера Елены Ярмак в ресторане Casta Diva
Людмила Гурченко. Показ мехов дизайнера Елены Ярмак в ресторане Casta Diva
У актрисы были довольно скандальные соседи — стучали в стену при малейшем шуме после десяти часов вечера (а застолья дома у Людмилы Марковны происходили постоянно).
В тот вечер Высоцкий привез гитару и начал петь. Актриса заслушалась и не сразу заметила, что уже далеко за полночь.
© Гостелерадио СССРКадр из документального фильма "Четыре встречи с Владимиром Высоцким"
© Гостелерадио СССР
Кадр из документального фильма "Четыре встречи с Владимиром Высоцким"
Гурченко попросила дочь Марию выглянуть в окно и посмотреть, дома ли соседи. Выглянув, та воскликнула: "Мама! У всех в доме открыты окна! И у всех горит свет!"