https://ria.ru/20230725/vysotskiy-1886033295.html

"Я всех пригласил": неизвестные факты о Высоцком

"Я всех пригласил": неизвестные факты о Высоцком - РИА Новости, 25.07.2023

"Я всех пригласил": неизвестные факты о Высоцком

Его всегда окружали сплетни и легенды. И, конечно, не все, что говорили о Владимире Высоцком, было правдой. Малоизвестные факты из жизни артиста — в материале... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T08:00

2023-07-25T08:00

2023-07-25T08:05

культура

владимир высоцкий (автор песен)

эльдар рязанов

людмила гурченко

кино и сериалы

музыка

станислав говорухин

евгений евтушенко

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Павел Сурков. Его всегда окружали сплетни и легенды. И, конечно, не все, что говорили о Владимире Высоцком, было правдой. Малоизвестные факты из жизни артиста — в материале РИА Новости ко дню его памяти. История с первой свадьбойУмел дружить, был преданным, любил компании — таким вспоминали Высоцкого коллеги и друзья. Первая жена Владимира Семеновича Иза рассказывала, как после предсвадебного мальчишника он явился домой несколько "уставший" и произнес: — Изуль, я всех на свадьбу пригласил. — Кого это — "всех"? — удивилась невеста. — А я не помню, — пожал плечами Высоцкий. — Я всех пригласил.Когда лучший друг Всеволод Абдулов попал в тяжелую аварию, чуть было не стоившую карьеры (из-за травмы головы он перестал запоминать текст), Высоцкий буквально силком втащил его в картину "Место встречи изменить нельзя". Актер уговорил Станислава Говорухина дать Абдулову роль — и режиссер предложил несколько персонажей на выбор. Всеволод выбрал милиционера-предателя Соловьева — роль характерную и яркую, которая запомнилась всем зрителям. Роль мечты и голос генералаВысоцкий сыграл в кино не так уж много главных героев. При этом некоторые фильмы с его участием долгое время пролежали на полке. Так было с картиной Геннадия Полоки "Интервенция" 1968 года, где артист исполнил роль подпольщика Бродского. Ленту разрешили показать на экранах уже в 80-е, когда музыканта не было в живых. При реставрации выяснилось, что звуковая дорожка в некоторых местах осыпалась, а второй копии не сохранилось. На помощь пришел Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в фильмах Александра Рогожкина. Именно он озвучил героя Высоцкого в тех эпизодах, где аудио не удалось восстановить. Если прислушаться, можно найти сцены, где Владимир Семенович вдруг начинает говорить пусть и похожим, но не своим голосом. Как Рязанов отверг ВысоцкогоНе состоялась и роль Сирано де Бержерака в фильме Рязанова. Режиссер пробовал многих знаменитых артистов: и Сергея Юрского, и Олега Ефремова. Но решил, что поэта должен сыграть поэт. Проба Евгения Евтушенко оказалась, по мнению Эльдара Александровича, лучшей. Но в кастинге участвовал и Высоцкий. И когда Рязанов сказал Владимиру Семеновичу, что хочет взять на роль Сирано профессионального поэта, Высоцкий скромно проговорил: "Но ведь я же — тоже…"На это режиссер ответил что-то вежливое вроде: "Ты пишешь песни, а Евтушенко — стихи". Впрочем, съемки так и не начались: "Главкино" отказало. Спустя много лет Рязанов присутствовал на концерте Высоцкого и ворвался к нему за кулисы с восторженными похвалами. Музыкант прищурился и гордо спросил: "Ну а теперь вы бы взяли меня на роль Сирано?" И режиссер совершенно искренне ответил: "Теперь бы — взял!"Высоцкий и ГурченкоЛюбовь к нему была невероятной: песни Высоцкого звучали буквально в каждом доме. Однажды он приехал в гости к заболевшей Гурченко. У актрисы были довольно скандальные соседи — стучали в стену при малейшем шуме после десяти часов вечера (а застолья дома у Людмилы Марковны происходили постоянно). В тот вечер Высоцкий привез гитару и начал петь. Актриса заслушалась и не сразу заметила, что уже далеко за полночь. Гурченко попросила дочь Марию выглянуть в окно и посмотреть, дома ли соседи. Выглянув, та воскликнула: "Мама! У всех в доме открыты окна! И у всех горит свет!"

https://ria.ru/20230721/zadornov-1885295550.html

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Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

владимир высоцкий (автор песен), эльдар рязанов, людмила гурченко, кино и сериалы, музыка, станислав говорухин, евгений евтушенко