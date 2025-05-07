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На ВДНХ представили спектакль "Музы Победы" к 9 мая - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
23:06 07.05.2025 (обновлено: 23:13 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/vdnh-2015706974.html
На ВДНХ представили спектакль "Музы Победы" к 9 мая
На ВДНХ представили спектакль "Музы Победы" к 9 мая - РИА Новости, 07.05.2025
На ВДНХ представили спектакль "Музы Победы" к 9 мая
Культурный центр искусств "Театр-Студия "12" представил на ВДНХ юбилейный спектакль "Музы Победы" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, посвященный... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T23:06:00+03:00
2025-05-07T23:13:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
донбасс
москва
анна прокофьева
ростислав журавлев
анна ахматова
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Культурный центр искусств "Театр-Студия "12" представил на ВДНХ юбилейный спектакль "Музы Победы" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, посвященный погибшим военным корреспондентам, передает корреспондент РИА Новости. "Культурный Центр Искусства "Театр-Студия "12" подготовил юбилейный проект - спектакль к 80-летнему юбилею Великой Победы и Великой Отечественной Войны. Сюжет спектакля тесно связан с историей Великой Отечественной Войны и современной истории России - специальной военной операцией", - отметила художественный руководитель центра Лидия Аметова. По ее словам, на создание концертной программы повлияла гибель 26 марта 2025 года военного корреспондента "Первого канала" Анны Прокофьевой, что вывело участников студии "на уровень понимания безмерной цены СВО и горечи человеческих потерь, в том числе - всех военкоров, погибших или раненных во время СВО и до ее начала". Среди них и военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, погибший 22 июля 2023 года во время обстрела ВСУ. Так военкоры СВО стали "Музами Победы", продолжив традиции Великой Отечественной и Первой мировой войны. В программу спектакля–концерта "Музы Победы" вошли лучшие произведения отечественной классической и советской эстрадной музыки 20 века. В исполнении солистов Музыкального отделения Театра-Студии "12" прозвучали романсы и патриотические песни из золотой коллекции отечественной эстрады - "Широка страна моя родная", "Жди меня", "День Победы", "Месяц май" и многие другие. Также в спектакле была представлена поэзия - декламация патриотических стихов великих русских поэтов – Анны Ахматовой, Константина Симонова, Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко, а также стихи современных молодых поэтов Донбасса, таких как Елена Заславская. Видеозапись спектакля "Музы Победы" в дальнейшем планируется показать в городах героях России и городах-побратимах Москвы, а также участникам специальной военной операции (СВО) в городах - побратимах Луганске и Донецке. В дальнейшем планируется организовать выставку "Музы нашей Победы" в память о военкорах.
https://ria.ru/20250506/vals-2015281857.html
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россия, донбасс, москва, анна прокофьева, ростислав журавлев, анна ахматова, вооруженные силы украины, 80-летие победы в великой отечественной войне, вднх
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Донбасс, Москва, Анна Прокофьева, Ростислав Журавлев, Анна Ахматова, Вооруженные силы Украины, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, ВДНХ
На ВДНХ представили спектакль "Музы Победы" к 9 мая

Театр-Студия "12" представил спектакль "Музы Победы" на ВДНХ к 9 мая

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкУкрашение Москвы ко Дню Победы
Украшение Москвы ко Дню Победы - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Культурный центр искусств "Театр-Студия "12" представил на ВДНХ юбилейный спектакль "Музы Победы" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, посвященный погибшим военным корреспондентам, передает корреспондент РИА Новости.
"Культурный Центр Искусства "Театр-Студия "12" подготовил юбилейный проект - спектакль к 80-летнему юбилею Великой Победы и Великой Отечественной Войны. Сюжет спектакля тесно связан с историей Великой Отечественной Войны и современной истории России - специальной военной операцией", - отметила художественный руководитель центра Лидия Аметова.
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По ее словам, на создание концертной программы повлияла гибель 26 марта 2025 года военного корреспондента "Первого канала" Анны Прокофьевой, что вывело участников студии "на уровень понимания безмерной цены СВО и горечи человеческих потерь, в том числе - всех военкоров, погибших или раненных во время СВО и до ее начала". Среди них и военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, погибший 22 июля 2023 года во время обстрела ВСУ. Так военкоры СВО стали "Музами Победы", продолжив традиции Великой Отечественной и Первой мировой войны.
В программу спектакля–концерта "Музы Победы" вошли лучшие произведения отечественной классической и советской эстрадной музыки 20 века. В исполнении солистов Музыкального отделения Театра-Студии "12" прозвучали романсы и патриотические песни из золотой коллекции отечественной эстрады - "Широка страна моя родная", "Жди меня", "День Победы", "Месяц май" и многие другие. Также в спектакле была представлена поэзия - декламация патриотических стихов великих русских поэтов – Анны Ахматовой, Константина Симонова, Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко, а также стихи современных молодых поэтов Донбасса, таких как Елена Заславская.
Видеозапись спектакля "Музы Победы" в дальнейшем планируется показать в городах героях России и городах-побратимах Москвы, а также участникам специальной военной операции (СВО) в городах - побратимах Луганске и Донецке. В дальнейшем планируется организовать выставку "Музы нашей Победы" в память о военкорах.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияДонбассМоскваАнна ПрокофьеваРостислав ЖуравлевАнна АхматоваВооруженные силы Украины80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВДНХ
 
 
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