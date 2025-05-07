На ВДНХ представили спектакль "Музы Победы" к 9 мая
Театр-Студия "12" представил спектакль "Музы Победы" на ВДНХ к 9 мая
Украшение Москвы ко Дню Победы. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Культурный центр искусств "Театр-Студия "12" представил на ВДНХ юбилейный спектакль "Музы Победы" к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, посвященный погибшим военным корреспондентам, передает корреспондент РИА Новости.
"Культурный Центр Искусства "Театр-Студия "12" подготовил юбилейный проект - спектакль к 80-летнему юбилею Великой Победы и Великой Отечественной Войны. Сюжет спектакля тесно связан с историей Великой Отечественной Войны и современной истории России - специальной военной операцией", - отметила художественный руководитель центра Лидия Аметова.
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По ее словам, на создание концертной программы повлияла гибель 26 марта 2025 года военного корреспондента "Первого канала" Анны Прокофьевой, что вывело участников студии "на уровень понимания безмерной цены СВО и горечи человеческих потерь, в том числе - всех военкоров, погибших или раненных во время СВО и до ее начала". Среди них и военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, погибший 22 июля 2023 года во время обстрела ВСУ. Так военкоры СВО стали "Музами Победы", продолжив традиции Великой Отечественной и Первой мировой войны.
В программу спектакля–концерта "Музы Победы" вошли лучшие произведения отечественной классической и советской эстрадной музыки 20 века. В исполнении солистов Музыкального отделения Театра-Студии "12" прозвучали романсы и патриотические песни из золотой коллекции отечественной эстрады - "Широка страна моя родная", "Жди меня", "День Победы", "Месяц май" и многие другие. Также в спектакле была представлена поэзия - декламация патриотических стихов великих русских поэтов – Анны Ахматовой, Константина Симонова, Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко, а также стихи современных молодых поэтов Донбасса, таких как Елена Заславская.
Видеозапись спектакля "Музы Победы" в дальнейшем планируется показать в городах героях России и городах-побратимах Москвы, а также участникам специальной военной операции (СВО) в городах - побратимах Луганске и Донецке. В дальнейшем планируется организовать выставку "Музы нашей Победы" в память о военкорах.