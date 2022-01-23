https://ria.ru/20220123/shestidesyatniki-1768993434.html

Язык СССР. Как "самиздат" и "квартирники" помогали в появлении "нетленок"?

Язык СССР. Как "самиздат" и "квартирники" помогали в появлении "нетленок"? - РИА Новости, 23.01.2022

Язык СССР. Как "самиздат" и "квартирники" помогали в появлении "нетленок"?

Чем "самиздат" отличается от "тамиздата", и каких авторов в СССР печатали подпольно. Что такое "Дипарт", и как появился "Соц-арт". Кто такие "шестидесятники" и почему они делились на "физиков" и "лириков". Высоцкий и Окуджава, Евтушенко и братья Стругацкие: какой след в русском языке оставила официальная (и не очень) советская культура?

2022-01-23T12:00

2022-01-23T12:00

2022-01-23T12:00

как это по-русски

образование

история

искусство

литература

ссср

белла ахмадулина

евгений евтушенко

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Язык СССР. Как "самиздат" и "квартирники" помогали в появлении "нетленок"? Чем "самиздат" отличается от "тамиздата", и каких авторов в СССР печатали подпольно. Что такое "Дипарт", и как появился "Соц-арт". Кто такие "шестидесятники" и почему они делились на "физиков" и "лириков". Высоцкий и Окуджава, Евтушенко и братья Стругацкие: какой след в русском языке оставила официальная (и не очень) советская культура? audio/mpeg

Язык СССР. Как "самиздат" и "квартирники" помогали в появлении "нетленок"? Чем "самиздат" отличается от "тамиздата", и каких авторов в СССР печатали подпольно. Что такое "Дипарт", и как появился "Соц-арт". Кто такие "шестидесятники" и почему они делились на "физиков" и "лириков". Высоцкий и Окуджава, Евтушенко и братья Стругацкие: какой след в русском языке оставила официальная (и не очень) советская культура? audio/mpeg

Эпизод подготовлен совместно с Музеем современной истории России.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Артем БуфтякГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Игорь Кривицкий, Наталия ШашинаЗвукорежиссер Андрей Темнов

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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