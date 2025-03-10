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В Волгограде начались "Чтения Победы" - РИА Новости, 10.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:24 10.03.2025 (обновлено: 17:19 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/pobeda-2004135356.html
В Волгограде начались "Чтения Победы"
В Волгограде начались "Чтения Победы" - РИА Новости, 10.03.2025
В Волгограде начались "Чтения Победы"
"Чтения Победы" начались в музее-панораме "Сталинградская битва" в Волгограде в рамках подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T16:24:00+03:00
2025-03-10T17:19:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
александр твардовский
константин симонов (политолог)
валентин гафт
80-летие победы в великой отечественной войне
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ВОЛГОГРАД, 10 мар – РИА Новости. "Чтения Победы" начались в музее-панораме "Сталинградская битва" в Волгограде в рамках подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. "Чтения Победы" начались с выступления хора волгоградского театра "Царицынская опера" в триумфальном зале музея Сталинградская битва", который исполнил песню "Вставай страна огромная". Затем произведения писателей и поэтов Александра Твардовского, Семена Гудзенко, Константина Симонова, Валентина Гафта, Евгения Евтушенко и других авторов прозвучали в исполнении артистов театра им. Е. Б. Вахтангова: Евгения Князева, Лидии Вележевой, Марины Есипенко, Ольги Боровской, Игоря Карташева, Александра Павлова, Юрия Поляка, Эльдара Трамова и Дарьи Щербаковой. Во время концерта демонстрируются снимки военных лет. Зрителями концерта стали ветераны войны, представители патриотических объединений. По информации организаторов "Чтений Победы", в рамках проекта его участники рассказывают о подвигах солдат и мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. В акции принимают участие известные актеры, музыканты и спортсмены, общественники. Первые "Чтения Победы" прошли в ночь на 5 декабря на станции московского метро "Маяковская".
https://ria.ru/20250202/volgograd-1996927869.html
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александр твардовский, константин симонов (политолог), валентин гафт, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Александр Твардовский, Константин Симонов (политолог), Валентин Гафт, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Волгограде начались "Чтения Победы"

"Чтения Победы" начались в музее-панораме "Сталинградская битва"

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкХор "Царицынская опера" выступает на патриотической акция "Чтение Победы" в Волгограде. 10 марта 2025
Хор Царицынская опера выступает на патриотической акция Чтение Победы в Волгограде. 10 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Хор "Царицынская опера" выступает на патриотической акция "Чтение Победы" в Волгограде. 10 марта 2025
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ВОЛГОГРАД, 10 мар – РИА Новости. "Чтения Победы" начались в музее-панораме "Сталинградская битва" в Волгограде в рамках подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
"Чтения Победы" начались с выступления хора волгоградского театра "Царицынская опера" в триумфальном зале музея Сталинградская битва", который исполнил песню "Вставай страна огромная". Затем произведения писателей и поэтов Александра Твардовского, Семена Гудзенко, Константина Симонова, Валентина Гафта, Евгения Евтушенко и других авторов прозвучали в исполнении артистов театра им. Е. Б. Вахтангова: Евгения Князева, Лидии Вележевой, Марины Есипенко, Ольги Боровской, Игоря Карташева, Александра Павлова, Юрия Поляка, Эльдара Трамова и Дарьи Щербаковой. Во время концерта демонстрируются снимки военных лет.
Зрителями концерта стали ветераны войны, представители патриотических объединений.
По информации организаторов "Чтений Победы", в рамках проекта его участники рассказывают о подвигах солдат и мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. В акции принимают участие известные актеры, музыканты и спортсмены, общественники. Первые "Чтения Победы" прошли в ночь на 5 декабря на станции московского метро "Маяковская".
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