https://ria.ru/20250310/pobeda-2004135356.html

В Волгограде начались "Чтения Победы"

В Волгограде начались "Чтения Победы" - РИА Новости, 10.03.2025

В Волгограде начались "Чтения Победы"

"Чтения Победы" начались в музее-панораме "Сталинградская битва" в Волгограде в рамках подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T16:24:00+03:00

2025-03-10T16:24:00+03:00

2025-03-10T17:19:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

александр твардовский

константин симонов (политолог)

валентин гафт

80-летие победы в великой отечественной войне

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ВОЛГОГРАД, 10 мар – РИА Новости. "Чтения Победы" начались в музее-панораме "Сталинградская битва" в Волгограде в рамках подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. "Чтения Победы" начались с выступления хора волгоградского театра "Царицынская опера" в триумфальном зале музея Сталинградская битва", который исполнил песню "Вставай страна огромная". Затем произведения писателей и поэтов Александра Твардовского, Семена Гудзенко, Константина Симонова, Валентина Гафта, Евгения Евтушенко и других авторов прозвучали в исполнении артистов театра им. Е. Б. Вахтангова: Евгения Князева, Лидии Вележевой, Марины Есипенко, Ольги Боровской, Игоря Карташева, Александра Павлова, Юрия Поляка, Эльдара Трамова и Дарьи Щербаковой. Во время концерта демонстрируются снимки военных лет. Зрителями концерта стали ветераны войны, представители патриотических объединений. По информации организаторов "Чтений Победы", в рамках проекта его участники рассказывают о подвигах солдат и мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. В акции принимают участие известные актеры, музыканты и спортсмены, общественники. Первые "Чтения Победы" прошли в ночь на 5 декабря на станции московского метро "Маяковская".

https://ria.ru/20250202/volgograd-1996927869.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

александр твардовский, константин симонов (политолог), валентин гафт, 80-летие победы в великой отечественной войне