В Волгограде начались "Чтения Победы"
"Чтения Победы" начались в музее-панораме "Сталинградская битва"
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкХор "Царицынская опера" выступает на патриотической акция "Чтение Победы" в Волгограде. 10 марта 2025
Хор "Царицынская опера" выступает на патриотической акция "Чтение Победы" в Волгограде. 10 марта 2025
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ВОЛГОГРАД, 10 мар – РИА Новости. "Чтения Победы" начались в музее-панораме "Сталинградская битва" в Волгограде в рамках подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
"Чтения Победы" начались с выступления хора волгоградского театра "Царицынская опера" в триумфальном зале музея Сталинградская битва", который исполнил песню "Вставай страна огромная". Затем произведения писателей и поэтов Александра Твардовского, Семена Гудзенко, Константина Симонова, Валентина Гафта, Евгения Евтушенко и других авторов прозвучали в исполнении артистов театра им. Е. Б. Вахтангова: Евгения Князева, Лидии Вележевой, Марины Есипенко, Ольги Боровской, Игоря Карташева, Александра Павлова, Юрия Поляка, Эльдара Трамова и Дарьи Щербаковой. Во время концерта демонстрируются снимки военных лет.
Зрителями концерта стали ветераны войны, представители патриотических объединений.
По информации организаторов "Чтений Победы", в рамках проекта его участники рассказывают о подвигах солдат и мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. В акции принимают участие известные актеры, музыканты и спортсмены, общественники. Первые "Чтения Победы" прошли в ночь на 5 декабря на станции московского метро "Маяковская".