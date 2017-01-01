Биография Сергея Шакурова

Актер театра и кино, народный артист России Сергей Каюмович Шакуров родился 1 января 1942 года в Москве. В школьные годы серьезно занимался акробатикой, став впоследствии мастером спорта. С седьмого класса посещал драмкружок.

В 1961 году по рекомендации драматурга Виктора Розова Шакуров поступил в школу-студию при Центральном детском театре на курс Анны Некрасовой и Валентина Колесаева.

В 1964 году по окончании студии он был принят в Драматический театр на Малой Бронной, где проработал до 1965 года.

В 1965-1971 годах Шакуров был актером Центрального академического театра Советской (ныне Российской) Армии.

В 1971-1987 годах работал в Драматическом театре имени К.С. Станиславского (ныне Электротеатр "Станиславский").

В Театре имени К.С. Станиславского он сыграл Сирано де Бержерака в одноименной комедии Эдмона Ростана, Арбенина в "Маскараде" Михаила Лермонтова.

С 1987 года актер работает по договорам. Среди его театральных работ – "Я стою у ресторана…" (1987, Театр имени В. Маяковского); "Иванов и другие" (1993, МТЮЗ); "Гамлет" (1994, Театр Антона Чехова) "Двенадцать картин из жизни художника" (2007, МХТ имени А. Чехова).

В настоящее время Шакуров играет в спектакле "Маленькие комедии" Современного театра антрепризы, а также в антрепризном спектакле "Вредные привычки".

В кино актер дебютировал в 1966 году в роли новобранца Пегакова в фильме "Я солдат, мама" Маноса Захариаса. Его стали приглашать в свои картины многие известные режиссеры. Шакуров сыграл в картине Марлена Хуциева "Был месяц май", (1970), фильме Никиты Михалкова "Свой среди чужих, чужой среди своих", (1974), киноленте Сергея Соловьева "Сто дней после детства" (1975).

Творческой удачей Шакурова стали роли Спиридона в "Сибириаде" (1978) Андрея Кончаловского и Степана Сечкина в социальной драме "Вкус хлеба" (1979) Алексея Сахарова, последняя из них была отмечена Государственной премией СССР в 1980 году.

В 1980-х годах Шакуров запомнился зрителям по фильмам "Любимая женщина механика Гаврилова" (1981), "Портрет жены художника" (1981), "Кто стучится в дверь ко мне…" (1982), "Личное дело судьи Ивановой" (1985), "Друг" (1987), сериалам "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона (1983),"Визит к Минотавру" (1987) и др.

В 1990-х годах он сыграл главные роли в картинах "Распад" (1990), "Самоубийца" (1990), "Собачий пир" (1990), "Божья тварь" (1991), "Эскадрон" (1993), "Клюква в сахаре" (1995). В начале 2000-х годов актер снимался в сериалах "Тайны дворцовых переворотов" (2000-2001) и "Кукла" (2002), боевиках "Антикиллер" (2002) и "Дневник камикадзе" (2002) и др.

За роль Брежнева в одноименном сериале Сергея Снежкина Сергей Шакуров был удостоен премий "Золотой Орел" и "ТЭФИ", приза МКФ "Золотой Витязь".

© РИА Новости. Нина Зотина Перейти в фотобанк Актер Сергей Шакуров на открытии первого Сочинского международного кинофестиваля "Ирида"

Среди ролей последних лет – Иван Ромодановский в сериале Владимира Бортко "Петр Первый. Завещание" (2011), гетман Скоропадский в сериале Сергея Снежкина "Белая гвардия" (2012), полковник ФСБ в отставке в сериале "Дед_005 (2013-2014) Аркадия Григоряна и Мгера Мкртчяна, Алексей Бестужев в сериале "Великая" (2015) Игоря Зайцева, Николай Гущин в фильме-катастрофе "Экипаж" (2016) Николая Лебедева, Владимир Шарапов в сериале "Следователь Тихонов" (2016) Сергея Снежкина и Эдуарда Оганесяна.

Всего на счету актера свыше 90 киноработ.

Сергей Шакуров – народный артист России (1991), лауреат Государственной премии СССР (1980). Награжден орденами Почета (2002) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2012).

В 1988 году он был удостоен приза за лучшую мужскую роль в фильме "Друг" на Всесоюзном кинофестивале, 1991 году – приза за лучшую главную мужскую роль в картине "Собачий пир" на кинофестивале "Созвездие" (1991), премий "Золотой Орел" и "ТЭФИ" (обе – 2005), приза МКФ "Золотой Витязь" (2006).

Сергей Шакуров женат третьим браком. Его первой супругой была актриса Российского молодежного театра Наталья Оленева, в браке родился сын Иван – известный фотохудожник. Во второй раз он женился на актрисе Татьяне Кочемасовой, в браке с которой родилась дочь Ольга. Третьей супругой актера стала Екатерина Шакурова, театральный продюсер. От этого брака у актера есть сын Марат.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников