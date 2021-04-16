https://ria.ru/20210416/pischeblok-1728560485.html

Стало известно, когда выйдет мистический сериал "Пищеблок"

Стало известно, когда выйдет мистический сериал "Пищеблок"

Премьера мистического сериала "Пищеблок" по роману Алексея Иванова состоится 19 мая, сообщила пресс-служба видеосервиса КиноПоиск HD. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T13:12

2021-04-16T13:12

2021-04-16T14:45

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ирина пегова

сергей шакуров

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Премьера мистического сериала "Пищеблок" по роману Алексея Иванова состоится 19 мая, сообщила пресс-служба видеосервиса КиноПоиск HD.В шоу, состоящем из восьми серий, действие развернется в лагере "Буревестник" летом 1980 года. Один из пионеров обнаруживает, что среди отдыхающих лагеря скрываются вампиры.Режиссер — Святослав Подгаевский. Главные роли исполнили: Петр Натаров, Даниил Вершинин, Ангелина Стречина, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Тимофей Трибунцев, Николай Фоменко, Роза Хайруллина, Никита Кологривый, Сергей Гилев, Яна Гладких и другие.

https://ria.ru/20210413/delfin-1728090528.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, кинопоиск, ирина пегова, сергей шакуров