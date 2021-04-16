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Стало известно, когда выйдет мистический сериал "Пищеблок"
Стало известно, когда выйдет мистический сериал "Пищеблок"
Премьера мистического сериала "Пищеблок" по роману Алексея Иванова состоится 19 мая, сообщила пресс-служба видеосервиса КиноПоиск HD. РИА Новости, 16.04.2021
2021-04-16T13:12
2021-04-16T13:12
2021-04-16T14:45
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Премьера мистического сериала "Пищеблок" по роману Алексея Иванова состоится 19 мая, сообщила пресс-служба видеосервиса КиноПоиск HD.В шоу, состоящем из восьми серий, действие развернется в лагере "Буревестник" летом 1980 года. Один из пионеров обнаруживает, что среди отдыхающих лагеря скрываются вампиры.Режиссер — Святослав Подгаевский. Главные роли исполнили: Петр Натаров, Даниил Вершинин, Ангелина Стречина, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Тимофей Трибунцев, Николай Фоменко, Роза Хайруллина, Никита Кологривый, Сергей Гилев, Яна Гладких и другие.
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кино и сериалы, новости культуры, кинопоиск, ирина пегова, сергей шакуров
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Премьера мистического сериала "Пищеблок" по роману Алексея Иванова состоится 19 мая, сообщила пресс-служба видеосервиса КиноПоиск HD.
"Сериал "Пищеблок" выйдет эксклюзивно на КиноПоиск HD 19 мая", — говорится в релизе.
В шоу, состоящем из восьми серий, действие развернется в лагере "Буревестник" летом 1980 года. Один из пионеров обнаруживает, что среди отдыхающих лагеря скрываются вампиры.
Режиссер — Святослав Подгаевский. Главные роли исполнили: Петр Натаров, Даниил Вершинин, Ангелина Стречина, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Тимофей Трибунцев, Николай Фоменко, Роза Хайруллина, Никита Кологривый, Сергей Гилев, Яна Гладких и другие.