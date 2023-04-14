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В новом выпуске шоу "Моя мелодия" появится неожиданный гость

В новом выпуске шоу "Моя мелодия" появится неожиданный гость - РИА Новости, 14.04.2023

В новом выпуске шоу "Моя мелодия" появится неожиданный гость

Ведущий шоу "Моя мелодия" Николай Басков займет кресло гостя в новом выпуске, сообщает пресс-служба телеканала "Россия-1". РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T04:16

2023-04-14T04:16

2023-04-14T04:16

шоубиз

николай басков

россия-1 (телеканал)

карен шахназаров

дмитрий губерниев

сергей шакуров

лариса долина

александр маршал

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Ведущий шоу "Моя мелодия" Николай Басков займет кресло гостя в новом выпуске, сообщает пресс-служба телеканала "Россия-1".Кроме народного артиста России участниками проекта станут режиссер Карен Шахназаров, ведущий Дмитрий Губерниев, актер Сергей Шакуров и исполнители Лариса Долина и Александр Маршал.По словам Ларисы Долиной, съемки в передаче стали для нее приятным сюрпризом. Для гостей "Моей мелодии" исполняют памятные песни из их жизни. Но участники заранее не знают, какие именно. Имена музыкантов также до последнего остаются для них в тайне. Новый выпуск шоу выйдет 14 апреля в 16.30.Премьера проекта состоялась 17 марта. Гостями прошлых выпусков стали Филипп Киркоров, Игорь Николаев, Алексей Глызин, Геннадий Хазанов, Любовь Успенская и многие другие.

https://ria.ru/20230404/volya-1862670220.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

николай басков, россия-1 (телеканал), карен шахназаров, дмитрий губерниев, сергей шакуров, лариса долина, александр маршал, знаменитости