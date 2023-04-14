В новом выпуске шоу "Моя мелодия" появится неожиданный гость
Ведущий шоу "Моя мелодия" Николай Басков займет кресло гостя в новом выпуске 14 апреля
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"Николай Басков в кресле участника шоу "Моя мелодия"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Ведущий шоу "Моя мелодия" Николай Басков займет кресло гостя в новом выпуске, сообщает пресс-служба телеканала "Россия-1".
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"Ведущий Дмитрий Губерниев в кресле участника шоу "Моя мелодия"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
Ведущий Дмитрий Губерниев в кресле участника шоу "Моя мелодия"
Кроме народного артиста России участниками проекта станут режиссер Карен Шахназаров, ведущий Дмитрий Губерниев, актер Сергей Шакуров и исполнители Лариса Долина и Александр Маршал.
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"Участник шоу "Моя мелодия" Александр Маршал и ведущий Николай Басков
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
Участник шоу "Моя мелодия" Александр Маршал и ведущий Николай Басков
По словам Ларисы Долиной, съемки в передаче стали для нее приятным сюрпризом.
«
"Сюрпризов в моей жизни хватает, но таких ярких можно пересчитать по пальцам. Съемка шоу "Моя Мелодия" – один из них. Когда я села в белое кресло, чувствовала трепет, волнение, но со знаком плюс", – поделилась эмоциями знаменитость.
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"Певица Лариса Долина в кресле участника шоу "Моя мелодия"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
Певица Лариса Долина в кресле участника шоу "Моя мелодия"
Для гостей "Моей мелодии" исполняют памятные песни из их жизни. Но участники заранее не знают, какие именно. Имена музыкантов также до последнего остаются для них в тайне.
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"Режиссер Карен Шахназаров в кресле участника шоу "Моя мелодия"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
Режиссер Карен Шахназаров в кресле участника шоу "Моя мелодия"
Новый выпуск шоу выйдет 14 апреля в 16.30.
Премьера проекта состоялась 17 марта. Гостями прошлых выпусков стали Филипп Киркоров, Игорь Николаев, Алексей Глызин, Геннадий Хазанов, Любовь Успенская и многие другие.