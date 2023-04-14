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В новом выпуске шоу "Моя мелодия" появится неожиданный гость - РИА Новости, 14.04.2023
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Шоубиз
 
04:16 14.04.2023
https://ria.ru/20230414/baskov-1864823652.html
В новом выпуске шоу "Моя мелодия" появится неожиданный гость
В новом выпуске шоу "Моя мелодия" появится неожиданный гость - РИА Новости, 14.04.2023
В новом выпуске шоу "Моя мелодия" появится неожиданный гость
Ведущий шоу "Моя мелодия" Николай Басков займет кресло гостя в новом выпуске, сообщает пресс-служба телеканала "Россия-1". РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T04:16
2023-04-14T04:16
шоубиз
николай басков
россия-1 (телеканал)
карен шахназаров
дмитрий губерниев
сергей шакуров
лариса долина
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Ведущий шоу "Моя мелодия" Николай Басков займет кресло гостя в новом выпуске, сообщает пресс-служба телеканала "Россия-1".Кроме народного артиста России участниками проекта станут режиссер Карен Шахназаров, ведущий Дмитрий Губерниев, актер Сергей Шакуров и исполнители Лариса Долина и Александр Маршал.По словам Ларисы Долиной, съемки в передаче стали для нее приятным сюрпризом. Для гостей "Моей мелодии" исполняют памятные песни из их жизни. Но участники заранее не знают, какие именно. Имена музыкантов также до последнего остаются для них в тайне. Новый выпуск шоу выйдет 14 апреля в 16.30.Премьера проекта состоялась 17 марта. Гостями прошлых выпусков стали Филипп Киркоров, Игорь Николаев, Алексей Глызин, Геннадий Хазанов, Любовь Успенская и многие другие.
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николай басков, россия-1 (телеканал), карен шахназаров, дмитрий губерниев, сергей шакуров, лариса долина, александр маршал, знаменитости
Шоубиз, Николай Басков, Россия-1 (телеканал), Карен Шахназаров, Дмитрий Губерниев, Сергей Шакуров, Лариса Долина, Александр Маршал, Знаменитости
В новом выпуске шоу "Моя мелодия" появится неожиданный гость

Ведущий шоу "Моя мелодия" Николай Басков займет кресло гостя в новом выпуске 14 апреля

© Фото предоставлено телеканалом "Россия"Николай Басков в кресле участника шоу "Моя мелодия"
Николай Басков в кресле участника шоу Моя мелодия
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Ведущий шоу "Моя мелодия" Николай Басков займет кресло гостя в новом выпуске, сообщает пресс-служба телеканала "Россия-1".
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"Ведущий Дмитрий Губерниев в кресле участника шоу "Моя мелодия"
Дмитрий Губерниев на шоу Моя мелодия
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
Ведущий Дмитрий Губерниев в кресле участника шоу "Моя мелодия"
Кроме народного артиста России участниками проекта станут режиссер Карен Шахназаров, ведущий Дмитрий Губерниев, актер Сергей Шакуров и исполнители Лариса Долина и Александр Маршал.
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"Участник шоу "Моя мелодия" Александр Маршал и ведущий Николай Басков
Александр Маршал и Николай Басков на шоу Моя мелодия
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
Участник шоу "Моя мелодия" Александр Маршал и ведущий Николай Басков
По словам Ларисы Долиной, съемки в передаче стали для нее приятным сюрпризом.
«

"Сюрпризов в моей жизни хватает, но таких ярких можно пересчитать по пальцам. Съемка шоу "Моя Мелодия" – один из них. Когда я села в белое кресло, чувствовала трепет, волнение, но со знаком плюс", – поделилась эмоциями знаменитость.

© Фото предоставлено телеканалом "Россия"Певица Лариса Долина в кресле участника шоу "Моя мелодия"
Лариса Долина на шоу Моя мелодия
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
Певица Лариса Долина в кресле участника шоу "Моя мелодия"
Для гостей "Моей мелодии" исполняют памятные песни из их жизни. Но участники заранее не знают, какие именно. Имена музыкантов также до последнего остаются для них в тайне.
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"Режиссер Карен Шахназаров в кресле участника шоу "Моя мелодия"
Карен Шахназаров на шоу Моя мелодия
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
Режиссер Карен Шахназаров в кресле участника шоу "Моя мелодия"
Новый выпуск шоу выйдет 14 апреля в 16.30.
Премьера проекта состоялась 17 марта. Гостями прошлых выпусков стали Филипп Киркоров, Игорь Николаев, Алексей Глызин, Геннадий Хазанов, Любовь Успенская и многие другие.
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ШоубизНиколай БасковРоссия-1 (телеканал)Карен ШахназаровДмитрий ГуберниевСергей ШакуровЛариса ДолинаАлександр МаршалЗнаменитости
 
 
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